Roman Prymula - ambiciózní epidemiolog promořený Hradem i Čínou

Komentovaný profil nového ministra zdravotnictví, který to zatím po každém pádu nakonec dotáhl ještě výš.

Když máte příliš dobrou náladu, vždy je možné se na něco zeptat předního českého epidemiologa, vakcinologa a nově i ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Umí vždy něčím "potěšit": "Na spalničky můžete i umřít." Nebo podrobněji: "Když máme dechovou nedostatečnost a máme ještě nějakou plicní chorobu, logicky můžeme umřít."

Ještě horší to je, když se vás pan profesor snaží povzbudit a najít v nastalé situaci nějaká pozitiva: "Když člověk tetan dostane, může umřít, ale nikoho dalšího tím neohrožuje." Či: "Řekl bych, že spíš zemřel s koronavirem než na koronavirus." Případně s ledovým klidem národu oznámí:"Budeme se muset začít řídit pravidly, bez kterých bychom mohli nakonec umřít všichni."

Pokud se tedy ministrem zdravotnictví stává muž s takovým slovníkem, situace je zřejmě opravdu vážná. Tím spíše, když to říká i premiér Andrej Babiš, který ještě před pár dny tvrdil, že vše je v nejlepším pořádku, roušky nejsou potřeba a odjel svůj úspěch v boji s virem oslavit na Krétu.

Teď je polovina září, v Česku se nekontrolovatelně šíří covid, padl ministr zdravotnictví, začal opět narychlo fungovat Ústřední krizový štáb. A všichni jako na jaře vzhlížejí k jediné osobě - k Romanu Prymulovi.

První neúspěšná avantýra s Hradem

Ten už dekády vystupuje v médiích jako expert na veškeré virové zkázy, které k nám vítr zavane. K jeho image rázného experta přispívají vedle odbornosti i vojenské frčky. To proto, že na počátku tisíciletí byl rektorem Vojenské lékařské akademie a pak děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví na Univerzitě obrany.

Právě v této funkci se jej v roce 2009 novináři začali ptát na šíření prasečí chřipky. A plukovník Prymula tehdy nošení roušek či respirátorů odmítal: "Respirátor je lepší než rouška, ale pro dlouhodobé nošení jsou oba typy nevhodné. Nedokážu si představit běhat v nich třeba půlroku." Nutno ale přiznat, že to ještě nebylo Česko v situaci, kdy jsou ručně šité ochranné pomůcky fakticky jedinou obranou proti řádění pandemie.

Ambiciózní epidemiolog následně přeskočil do čela hradecké fakultní nemocnice, která už dala Praze jednoho ministra zdravotnictví - Leoše Hegera (TOP 09). Ten Prymulu zprvu podporoval. Ale když v roce 2013 vedl kandidátku své strany v Královéhradeckém kraji, Prymula se rozhodl podpořit konkurenční prezidentskou stranu SPOZ, které přislíbil účast v senátních i komunálních volbách.

Hegerovi přitom vzkázal: "Pravicové strany se v poslední době značně zdiskreditovaly, takže vybrat si stranu, se kterou bych mohl bezezbytku souhlasit, bylo těžké. U SPOZ nemám problém s třemi základními principy jejich kampaně, souhlasím s nejdůležitějším bodem, kterým je zákon o prokázání původu příjmů a majetku."

To ovšem říkal ještě v době, kdy nevěděl, že s prokazováním majetku bude mít sám brzo nemalé problémy. Nakonec když viděl bídné výsledky zemanovců, svůj vstup do politiky přehodnotil. Ještě předtím však stihl nastínit, jak by si představoval reformu zdravotnického systému: "Buď chceme takový, který zahrnuje vše, a potom ho musíme lépe zaplatit, anebo si říci, že na vše nemáme."

Můžeme teď tedy sledovat, zda se na svou vizi v nové funkci rozpomene.

Druhá neúspěšná avantýra s Hradem

Místo politiky se nakonec Roman Prymula pustil do rozvoje hradecké fakultní nemocnice. Naplno přitom využil svých nových kontaktů na Hrad. Miloš Zeman a jeho okolí se tehdy mocně snažili do Česka tlačit čínské peníze, ale prakticky všechny nákupy, které zprostředkovali, měly nulovou přidanou hodnotu. S jedinou výjimkou - plánem, který zaštiťoval právě Prymula. Podle toho mělo ve východočeské metropoli s pomocí nechvalně proslulé čínské společnosti CEFC vyrůst centrum čínské medicíny.

Ředitel Prymula si přitom hodně sliboval zejména od jehliček: "To je v západním světě dost rozvinutý koncept, že má nemocnice své centrum pro akupunkturu. A má to velký potenciál. Například čínské výzkumy ukazují, že při použití jehliček je možné snížit dávku anestetika u operací, čímž se šetří peníze, dokonce se dají některé kratší a jednodušší zákroky dělat úplně bez anestezie."

Ve svém nadšení nebyl sám. Podobně se těšil i tehdejší ministr zdravotnictví v prezidentské vládě bez důvěry Martin Holcát. A do Číny se hnal i šéf pražského Motola Miloslav Ludvík (ČSSD). Zdálo se, že vše běží jako dobře promazané soukolí. Tím spíše, že na celou věc dohlížel samotný Krteček: "Jako jediné dvě nemocnice na světě máme povolení používat postavu Krtka od Zdeňka Milera, takže jsme známi jako ‚Krtečkova nemocnice‘," kasal se tehdy Ludvík.

Jenže po konci Zemanova úřednického kabinetu a nástupu Svatopluka Němečka (ČSSD) do čela ministerstva zdravotnictví nezbylo z bezpečnostně rizikových plánů nic. A odmítavý postoj si k nim pak zachoval i Adam Vojtěch (ANO) - což mimochodem, jak se ukázalo, přispělo k jeho pádu.

V roce 2016 totiž tehdy ještě zcela neznámý poradce Vojtěch shromažďoval pro svého šéfa Babiše kompromitující materiály na Svatopluka Němečka - a ten se zase usilovně věnoval tomu samému na Prymulu, který šel pro změnu později po Vojtěchovi. Všichni na sebe nakonec něco našli. Jako první ale inkasoval úder plukovník Prymula, na kterého se Němečkovi podařilo vyšťárat, že coby prokurista firmy Biovomed, kterou vlastní jeho dcera, inkasuje desítky milionů korun - což Prymula nikde neuváděl, ačkoli jako ředitel hradecké fakultní nemocnice v té době rozhodoval o nákupech farmaceutických prostředků.

Prymula se tehdy celou záležitost snažil vysvětlit jako součást boje o to, kdo se v té době stane hlavní hygieničkou, jeho velmi podnikavou povahu ovšem dosvědčuje i fakt, že si v době koronavirové krize promptně zaregistroval novou živnost na výrobu zdravotnického materiálu.

Třetí a už úspěšná avantýra s Hradem

Na svém kariérním dně ale nakonec vojenský lékař pobyl jen pár měsíců. Ministr Němeček totiž vypoklonkováním hradeckého ředitele s mocným zastáním na Hradě přispěl ke vlastnímu konci - po krátké době byl sám z funkce odvolán. Do jeho křesla pak usedl obdivovatel čínské medicíny, Hradu i Krtečka - již zmíněný Miloslav Ludvík. A z Romana Prymuly se záhy stal jeho náměstek.

Právě proto ho "podědil" po volbách v roce 2017 i Adam Vojtěch. A brzy bylo jasné, že oba pánové si nesednou. Pro Prymulu s hradním krytím a kontakty na premiéra bylo trochu pod úroveň se vybavovat se svým mladým oficiálním nadřízeným.

Vojtěchovi se sice podařilo přezíravého náměstka vystrnadit díky faktu, že epidemiolog s podivnými rodinnými i čínskými obchody nemohl získat bezpečnostní prověrku. Z úspěchu se ale nakonec neradoval dlouho.

Nejdříve to sice vypadalo, že se profesorova politická dráha je u konce a bude se muset vrátit k výzkumu, jenže pak přišel vir - a zbytek už je známý. Image plukovníka, který zachraňuje zemi, omámila premiéra, takže z něj udělal šéfa Ústředního krizového štábu, ač je to místo vyhrazené ministrovi vnitra.

Vojtěch brzo pochopil, že nad Prymulou nevyzrál. Jen se mu ho podařilo na čas uklidit na post, odkud dál po boku premiéra ostřeloval jeho ministerstvo. Pak dorazila druhá vlna pandemie a bylo hotovo - premiér Vojtěchovi přikázal rezignaci a Prymula se dočkal.

Miloš Zeman nevíc v mezičase přispěchal s oznámením, že pro rázného lékaře chystá metál - a teď se tedy poprvé v dějinách České republiky dočkáme toho, že prezident bude o státním svátku dekorovat aktivního ministra, kterého sám jmenoval.

Čtvrtá a nejúpěšnější avantýra s Hradem?

Co bude dál? Novopečený ministr zdravotnictví druhou vlnu nepochybně nějak zvládne - už z toho prostého důvodu, že hůře pomalu být nemůže. Místo jemného a složitého balancování, které jsme si mohli dovolit ještě v srpnu, přijde téměř jistě na řadu celkem jednoduchá, krutá a drahá opětovná karanténa. Prymulu z ní nikdo vinit nebude - vše se hodí na Vojtěcha.

Po drsném podzimním zplošťování křivky a přijetí hradního metálu může přijít pro Prymulu i docela klidná doba na ministerstvu zdravotnictví - premiér už slíbil na jaře do rezortu pustit přes padesát miliard korun během dvou let, což je dost na to, aby nový ministr vypadal jako úspěšný.

A to už se bavíme o roce 2023, kdy hlavní síly této země - tedy parta okolo Strakovy akademie a Pražského hradu - budou potřebovat najít nástupce Miloše Zemana, který by vyhovoval jejich zájmům.