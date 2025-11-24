Temné ozvěny nacismu a české špatnosti

Antisemitismus je slovo, které vzniklo až v 19. století, nicméně jeho obsah se táhne od rozvoje křesťanství. Přestože Ježíše odsoudil římský prokurátor, vinu za jeho smrt hodili křesťané na Židy. Ti navíc odmítli uznat, že to byl Mesiáš. Ranní křesťané proto usoudili, že když Židé neuznávají Ježíše, jsou nejprve slepí a posléze nepřátelé a spojenci ďábla. Tím to začalo a tu plíživě, tu skokem se to šířilo Evropou, oficiálně až do pádu Bastily.
Do té doby bylo možné s Židy zacházet jako s podřadným společenstvím, které je možné tyranizovat nejrůznějšími způsoby, od pogromů, přes nejrůznější zákazy týkající se povolání, život v ghettech, až po násilné vystěhovávání ze států. Z českých panovníků jediný Zikmund (šelma ryšavá) nepodnikl žádný pogrom a jedinou, ale trvalou odměnou mu bylo mnoho po něm pojmenovaných židovských chlapců, včetně Sigmunda Freuda.
Po francouzské revoluci a deklaraci lidských práv postupně evropské národy zavedly v ústavách princip rovnosti před zákonem. Zrušily veškerá omezení pobytu nebo pracovních aktivit pro Židy a další národnostní a náboženské menšiny. Tím bylo židům (teď nadále už s malým "ž") umožněno integrovat se do většinové společnosti a účastnit se jejího rozvoje ve všech oblastech. Protože byli často úspěšnější než jejich křesťanští spoluobčané, na staré antisemitské stereotypy nenávistně přibyly nové.
Antisemitismus kulminoval v nacistickém Německu rasovými zákony a holocaustem. Čeští antisemité se hbitě připojili již v období druhé republiky. Od pogromu v Holešově v prosinci 1918 neuplynulo ani dvacet let a byly tu nové oficiální protižidovské akce. V říjnu 1938 poslala lékařská komora memorandum na ministerstvo zdravotnictví žádající vyloučení židovských lékařů a 17. března 1939 vydala jasný požadavek na vyloučení židovských lékařů ze svých řad. Omluva České lékařské komory přišla nečekaně "brzy", už v roce 2010.
Zdálo by se, že holokaust je dostatečným celospolečenským otřesem, ale nestalo se tak. Antisemitismus byl u nás velmi dobře zakořeněn. Proces s židovským spikleneckým centrem vedeným Rudolfem Slánským (na jehož tučný židovský zátylek reportér s odporem hleděl) byl jen malou státní ukázkou ve Stalinově režii.
Současný nárůst antisemitských projevů má tedy své kořeny. Jak uvádějí zprávy ČTK, "počet projevů antisemitismu v České republice loni mírně vzrostl. Federace židovských obcí jich ve své výroční zprávě zaznamenala 4 694, oproti roku 2023 je to nárůst o bezmála 8,5 procenta. Z dlouhodobého hlediska představují data historické maximum." Koná se tak pod vlajkou Palestiny, přičemž ti, kteří s ní mávají, zapomínají na to, že do Gazy byly nality miliardy dolarů z celého světa. Ty však místo na budování kvetoucího státu byly použity na zbraně a komplex tunelů. Extrémistické partaje si mnou ruce a viníci, kteří rozněcují nenávist, se skrývají za poslaneckou imunitu. Srovnávání Izraele a nacistického Německa kulhá na obě nohy, přesto nemyslící část občanů na tohle naletí.
Děsí mě, že na tuto skutečnost česká společnost nereaguje. Odpovědí je souhlas "mlčící většiny" s jakoukoliv ničemností. A tak nám nezbývá než sledovat další projev společenského úpadku. Není jich - těch úpadků - už přespříliš?