Názory

Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu | Názory
26. 11. 2025 12:30

Trump ohrožuje armádu i občany

Rozhodnutí Donalda Trumpa zapojit do procesu deportace přistěhovalců kromě imigrační policie a pohraniční stráže i armádu není legální ani legitimní.
Karel Hvížďala.
Karel Hvížďala. | Foto: Jakub Plíhal

Chování pohraničníků k přistěhovalcům v amerických městech se hrůzostrašně změnilo kvůli neomalenému násilí. A když se do toho zapojí i armáda, je tím ohrožena nejen ona sama, ale i veřejnost. Promění to totiž v důsledku i vztah občanů k armádě. Doposud byli vojáci v Americe velice oblíbení, protože nikdo před nimi neměl strach. To se teď bude měnit, pokud do deportace přistěhovalců bude zapojena nejen imigrační policie a pohraniční stráž. To jsou slova učitelky na Vojenské akademii ve West Point a poradkyně ministerstva obrany Kori Schak, kterými reagovala v médiích na nasazení námořního vojska v Los Angeles a vojáků v dalších amerických městech. Důvod je zřejmý, Trump se odvolává na starý zákon.

V Americe byly přijaty v minulosti dva zákony, které se týkají nasazení armády uvnitř země - první je z roku 1807, ten se týká povstání a druhý je z roku 1878. Pokud prezident použije zákon z rolu 1878 má velmi široké pravomoci. Dokud tak neučiní, druhá možnost výrazně omezuje použití armády v rámci země. V zásadě ji tedy nelze použít pro účely vnitřní bezpečnosti. Výjimky platí například tehdy, když o to požádá guvernér státu, v určitých případech definovaných Kongresem, a kdyby prezident tvrdil, že dochází k povstání. To však nikdy oficiálně Trump neprohlásil, protože za to nechce nést politickou odpovědnost: bojí se veřejného mínění. Prezident totiž může uvnitř země použít armádu jen v případě invaze cizího státu, povstání či velezrady. Nic takového se nestalo.

Americký systém spočívá v rozdělení a omezení moci pomocí brzd a protivah. To zahrnuje i soudy a Kongres. K tomu se přidávají guvernéři na úrovni států a v konečném důsledku i přístup občanů, kteří mohou protestovat. A tak tomu je v naší civilizaci již od doby Vestfálského míru v roce 1648, kdy skončilo období, v němž legálnost i legitimitu měla církev. Otázka legality jako zdroje legitimnosti, co je legální je také legitimní, se postupně stala největší otázkou i dvacátého století. Legitimnost je nárok na preventivní neposlušnost, zatímco legalita je nárok na preventivní poslušnost. A to, co předvádí Donald Trump a jeho administrativa ve Spojených státech, je snaha uzurpovat pro sebe kromě legality i legitimnost: jinými slovy zamezit jakýkoliv nárok na preventivní neposlušnost. Kori Schak říká: "Prezident se snaží obejít linii velení a povzbuzuje vojáky, aby mu projevovali osobní loajalitu. Tím podkopává pořádek a disciplínu… Doufám, že soudy tuto praxi zarazí." Pokud Trumpa soudy nezarazí, strach signalizuje krizi legitimnosti. 

Napsáno pro ČRo Plus.

 
Mohlo by vás zajímat

"Já jsem vám to říkal…"  Jak Trump využil útoku na gardisty ve Washingtonu

"Já jsem vám to říkal…"  Jak Trump využil útoku na gardisty ve Washingtonu
1:00

O rozpočtu lze lhát. Ale ne volat "hoří" v zaplněném divadle

O rozpočtu lze lhát. Ale ne volat "hoří" v zaplněném divadle

Film Má to cenu!? více než dokument připomíná hybridní realitu

Film Má to cenu!? více než dokument připomíná hybridní realitu

Zásadní evoluční změna. Asii nezajímáme, USA řeší "dveřníky", my spíme

Zásadní evoluční změna. Asii nezajímáme, USA řeší "dveřníky", my spíme
Názory.Aktuálně.cz Obsah

Právě se děje

před 10 minutami
Zelenského před koncem zachránil nečekaný hráč. Kolem jeho nejbližšího už přituhuje
1:11

Zelenského před koncem zachránil nečekaný hráč. Kolem jeho nejbližšího už přituhuje

Ještě před několika dny nevypadala situace pro ukrajinského prezidenta dobře. Korupční skandál sice zastínil Donald Trump, ale vyšetřování pokračuje.
Aktualizováno před 22 minutami
Prezident zahájil konzultace s kandidáty na ministry, první přišel Robert Plaga

ŽIVĚ
Prezident zahájil konzultace s kandidáty na ministry, první přišel Robert Plaga

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 26 minutami
Ukrajinský protikorupční úřad zasahuje u šéfa prezidentské kanceláře Jermaka

ŽIVĚ
Ukrajinský protikorupční úřad zasahuje u šéfa prezidentské kanceláře Jermaka

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
"Zaplatit za každý kilometr je spravedlivé." Britům chybí kvůli elektroautům peníze

"Zaplatit za každý kilometr je spravedlivé." Britům chybí kvůli elektroautům peníze

Velká Británie bude od dubna 2028 danit každý ujetý kilometr každého elektromobilu. Jde o ekvivalent spotřební daně na palivo.
před 1 hodinou
V Čechách se začne v noci tvořit ledovka, nebezpečí hrozí řidičům i chodcům

V Čechách se začne v noci tvořit ledovka, nebezpečí hrozí řidičům i chodcům

Led se bude tvořit na silnicích i chodnících, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven, doporučili meteorologové.
před 2 hodinami
Že jsem jen produkt Pastrňáka? Ligová senzace dál šokuje a reaguje na pochybovače

Že jsem jen produkt Pastrňáka? Ligová senzace dál šokuje a reaguje na pochybovače

Morgan Geekie je nejlepším střelcem hokejové NHL za letošní kalendářní rok.
před 2 hodinami
Německé automobilky uspěly, Berlín hodlá v EU tlačit na zachování spalovacích motorů

Německé automobilky uspěly, Berlín hodlá v EU tlačit na zachování spalovacích motorů

"Auto je a bude ústředním výrobkem naší země," zdůraznil předseda bavorské CSU Markus Söder.
Další zprávy