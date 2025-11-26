Trump ohrožuje armádu i občany

Chování pohraničníků k přistěhovalcům v amerických městech se hrůzostrašně změnilo kvůli neomalenému násilí. A když se do toho zapojí i armáda, je tím ohrožena nejen ona sama, ale i veřejnost. Promění to totiž v důsledku i vztah občanů k armádě. Doposud byli vojáci v Americe velice oblíbení, protože nikdo před nimi neměl strach. To se teď bude měnit, pokud do deportace přistěhovalců bude zapojena nejen imigrační policie a pohraniční stráž. To jsou slova učitelky na Vojenské akademii ve West Point a poradkyně ministerstva obrany Kori Schak, kterými reagovala v médiích na nasazení námořního vojska v Los Angeles a vojáků v dalších amerických městech. Důvod je zřejmý, Trump se odvolává na starý zákon.
V Americe byly přijaty v minulosti dva zákony, které se týkají nasazení armády uvnitř země - první je z roku 1807, ten se týká povstání a druhý je z roku 1878. Pokud prezident použije zákon z rolu 1878 má velmi široké pravomoci. Dokud tak neučiní, druhá možnost výrazně omezuje použití armády v rámci země. V zásadě ji tedy nelze použít pro účely vnitřní bezpečnosti. Výjimky platí například tehdy, když o to požádá guvernér státu, v určitých případech definovaných Kongresem, a kdyby prezident tvrdil, že dochází k povstání. To však nikdy oficiálně Trump neprohlásil, protože za to nechce nést politickou odpovědnost: bojí se veřejného mínění. Prezident totiž může uvnitř země použít armádu jen v případě invaze cizího státu, povstání či velezrady. Nic takového se nestalo.
Americký systém spočívá v rozdělení a omezení moci pomocí brzd a protivah. To zahrnuje i soudy a Kongres. K tomu se přidávají guvernéři na úrovni států a v konečném důsledku i přístup občanů, kteří mohou protestovat. A tak tomu je v naší civilizaci již od doby Vestfálského míru v roce 1648, kdy skončilo období, v němž legálnost i legitimitu měla církev. Otázka legality jako zdroje legitimnosti, co je legální je také legitimní, se postupně stala největší otázkou i dvacátého století. Legitimnost je nárok na preventivní neposlušnost, zatímco legalita je nárok na preventivní poslušnost. A to, co předvádí Donald Trump a jeho administrativa ve Spojených státech, je snaha uzurpovat pro sebe kromě legality i legitimnost: jinými slovy zamezit jakýkoliv nárok na preventivní neposlušnost. Kori Schak říká: "Prezident se snaží obejít linii velení a povzbuzuje vojáky, aby mu projevovali osobní loajalitu. Tím podkopává pořádek a disciplínu… Doufám, že soudy tuto praxi zarazí." Pokud Trumpa soudy nezarazí, strach signalizuje krizi legitimnosti.
Napsáno pro ČRo Plus.