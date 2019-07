Americký týden: Válka je mír, svoboda je otroctví… a Trump je ekolog číslo jedna

Trumpovi voliči mají své dobré důvody, proč mu dali hlas. Když jim slibuje křišťálově čistý vzduch a vodu, tak už věří Orwellovu Velkému bratrovi v Bílém domě.

John Denver si nevymýšlí, když svoji píseň Take Me Home, Country Roads, které se v české verzi ujal Pavel Bobek pod názvem Veď mě dál, cesto má, začíná slovy "Almost heaven, West Virginia". A stačí jen, abych to vyťukal do klávesnice, a přeběhne mi mráz po zádech.

Je to opravdu takřka nebeský kout Ameriky, nejezdí se tam zdaleka tak často jako na západ, ale divokost tam najdete možná ještě osamělejší. Ne tak monstrózní, jako jsou kaňony Arizony či hory Colorada, ale stále vzbuzující úžas a respekt z krajiny napěchované všude kolem vás nepoddajnou přírodou.

Asi jako byste vzali Brdy, roztáhli je na víc než čtyři pětiny rozlohy Česka, dvakrát až třikrát je převýšili a ještě trochu zkrabatili, protkali několika Vltavami v mocnosti před soutokem s Labem, do lesů nasadili medvědy, chřestýše a "poison ivy" (čili jedovatec kořenující), a zhruba byste to měli. Západní Virginii, epicentrum Apalačských hor, které se táhnou podél východního pobřeží Ameriky ze severu od Nové Anglie až do jižanské Georgie a Alabamy.

A které jsou ovšem také plné uhlí, což je důvod, proč tady o Západní Virginii píšu. Lépe řečeno, tím důvodem byl tento týden projev Donalda Trumpa, v kterém se prezident pasoval na prvního ekologa světa, na nejzelenějšího ze všech amerických prezidentů. V řeči, kterou Trump zarámoval názvem Americké vůdcovství na poli životního prostředí (America's Environmental Leadership), bezmála hodinu vykládal o ekologických úspěších své administrativy.

"Chceme ten nejčistší vzduch, chceme křišťálově čistou vodu. A to je přesně to, co děláme," deklamoval Trump, že jeho vláda na tom pracuje "tvrději než kterákoli předchozí administrativa, možná než všechny dohromady".

No, jak se k tomu vlastně postavit? Už jsem v rámci Amerického týdne psal, že práce s fakty není Trumpovou silnou stránkou. Ale také jsem psal, že je v zásadě věcí amerických voličů, pokud jim to nevadí, protože mají své vlastní dobré důvody, proč ho chtěli v Bílém domě. Jenže v tomto případě to úplně tak není, v tomto případě jim prezident lže na jejich vlastní nebezpečí.

Je v pořádku, že Trump dělá politiku, kterou lidem slíbil. Dobrou pro byznys, pro pracovní místa ve výrobní sféře, pro "návrat uhlí", jak sliboval v předvolební kampani, když zároveň vyhlašoval, že ukončí Obamovu "válku s uhlím".

Nechme stranou, že mnohem víc než opatření Baracka Obamy to v posledních deseti letech byla konkurence levného zemního plynu, co ještě více stlačilo poptávku po uhlí. Nechme stranou, že těžba uhlí v USA průběžně klesá už od 80. let, od administrativy Ronalda Reagana, kdy tento sektor zaměstnával takřka 160 tisíc lidí, zatímco dnes je to necelých 53 tisíc.

A nechme stranou i to , že od nástupu Donalda Trumpa přibylo v uhelném sektoru 1800 míst, tedy 3,5 procenta, což není úplně ohromující "návrat uhelného průmyslu", jak vyhlašuje Trump. To vše lze ještě zahrnout do kategorie odlišného politického pohledu a výkladu, i kdyby Trump vytvořil jen jedno nové pracovní místo, tak ano, i to je návrat. Něco jiného ale už je, když Trump ke svému lidu promlouvá jako Velký bratr z Orwellova románu 1984.

Ne, s Trumpovým uvolněním emisních limitů pro uhelné elektrárny, s jeho uvolněním požadavku na efektivitu spalovacích motorů v americkém vozovém parku a s jeho dosavadními více než osmdesáti výnosy, kdy ruší předchozí ekologické regulace, vzduch opravdu nebude čistší a voda rozhodně nebude křišťálovější.

Západní Virginie je krásná, ale za jízdy údolími rovněž plná jizev po uhelné těžbě. V podzemí, ale také pro těžaře jednodušeji, kdy skalpují vršek kopce a uhlí kutají v otevřené jámě. Odpáraná skrývka se pak mnohde sune do údolí, často do vodních toků, a to se vším, co v ní leží, jako je dodaná chemie i přírodní těžké kovy.

Jde o zdroj skutečného vážného ekologického problému, často s reálnými dopady na zdraví těch samých lidí, kteří dobývají uhlí. Podle pár let staré studie americké Agentury pro ochranu životního prostředí bylo v centrálním uhelném regionu Apalačských hor takto znečištěno a poničeno 2000 mil vodních toků, což je pro srovnání zhruba délka celé Mississippi.

Vláda Baracka Obamy ve svém posledním roce, na podzim 2016, přijala opatření, které zpřísnilo podmínky těžby metodou skalpování kopců a především stanovilo jasná pravidla pro to, jak zacházet se skrývkou, aby se už nedostávala do vodních toků. Nesměla by být blíž než 100 stop (30 metrů) od vody.

Podle amerického ministerstva vnitra opatření znamenalo ochranu před možným znečištěním pro 6000 mil toků a podle nezávislé Studijní kanceláře Kongresu (CRS) by to snížilo "vystavení lidí kontaminantům v pitné vodě a pravděpodobnost škodlivých dopadů na zdraví".

Podle federálních statistik má dnes Západní Virginie po státu Mississippi druhou nejkratší průměrnou délku života, v počtu úmrtí na předávkování drogami či opiáty (což často začíná závislostí na prášcích proti bolesti) je na tom v USA vůbec nejhůř. V mnoha dalších ukazatelích (diabates, rakovina, chronické dýchací potíže atd.) je také na předních místech.

Kancelář Kongresu CRS zároveň vyčíslila i dopady přijatého opatření na těžaře, tuna uhlí by se jim prodražila o 0,4 dolaru a celkově by museli v prvních letech po zavedení opatření počítat s ročním snížením zisku o pět procent. Což je citelné, nicméně například na ztrátě pracovních míst by se to prakticky neprojevilo - v celém uhelném regionu Apalačských hor by šlo o necelých 600 míst -, protože lidé z těžby by podle studie CRS přešli na sanaci skrývek.

Právě toto opatření bylo ale jedno z prvních, které republikány ovládaný Kongres po nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu zrušil a které tehdy nový americký prezident v polovině února 2017 s velkou radostí podepsal. Nařízení by podle Trumpa, jak lze číst v prohlášení jeho Bílého domu, "omezilo těžbu uhlí a v celé zemi by vedlo ke ztrátě pracovních míst".

"Almost heaven, West Virginia", tamní lidé mají svůj osud ve svých rukách, Donald Trump tam ve volbách 2016 získal 68 procent hlasů, po Wyomingu to byla druhá nejsilnější podpora ze všech států USA. Ale ani tak by se neměla Západní Virginie nechat svým prezidentem naprosto bezostyšně obelhávat.

"Od prvního dne si to moje administrativa dala jako první prioritu - zajistit, že Amerika bude mezi těmi s nejčistším vzduchem a nejčistší vodou na planetě," vyhlašuje jejich prezident. Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla. A Trump je ekolog.