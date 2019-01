106 hlasů pro zdanění restitucí. Grebeníčkův triumf, billboard funguje i po letech

Sliby se mají plnit - jak kdy a jak komu. Komunistům vláda řekla ano, církvím ne.

Na fotografii výše je vizuál volební kampaně ČSSD z roku 2012.

Dobře by se vyjímal i na obálce knihy Miroslava Grebeníčka "Ve znamení kříže", zviditelněné díky sociálnědemokratickému ministru kultury Staňkovi. Ale svého naplnění došel billboard až teď, v parlamentu: poslanci a poslankyně většinou 106 ze 172 hlasů schválili dodatečné zdanění finančních náhrad, které jsou součástí církevních restitucí jako kompenzace za zabavený majetek, který se už po víc než půlstoletí nedá vrátit.

Pro státní rozpočet neznamená zdanění až tak závratný přísun - ročně je to zlomek výdajů na tříčtvrteční slevy na jízdném. Andrej Babiš suverénně vypálil sumu 54 miliard, údajné nadhodnocení náhrad. Žádnou analýzu na to nemá, říkal to Michal Hašek v časech billboardu. A jak pravil ministr Staněk: "Když budu chtít, a to nechci, tak si tam dám jiná čísla a vyjde mi to. To znamená, je to o tom, jaká čísla do vzorečku vložím."

Politici si hrají se vzorečky. Nebo se jim prostě zachtělo danit, to se stává. Pro církve může jít o významné, citelné peníze.

Ve zdaňovacím ajfru prakticky zapadlo, že součástí restitucí je i dotažená odluka církví; stát jim postupně přestane přispívat na provoz (nevalné platy duchovních), protože po vrácení majetku budou soběstačné. O tom se nemluvilo, zato všude se řešilo, že náhrady jsou "moc". Ale restituce nejsou jednosměrné, je to něco za něco.

Menšinová vládní koalice zákon protlačila proto, že to byla podmínka komunistů, aby jí dali důvěru. Sliby se mají plnit - jak kdy a jak komu, chtělo by se hořce dodat. Komunistům vláda řekla ano, církvím ne.

Restituce a související smlouva mezi církvemi a státem navíc nejsou žádné "sliby", ale černé na bílém. Léta vyjednávaná transakce. Uplyne pár let a neplatí. Takhle - nedodržováním slova - se na špici Evropy fakt nedostaneme, což (nejen) Babiš očividně nechápe nebo podceňuje. Čau lidi, amen. Nepošleme jim zajišťovací příkaz?

Je to jednoznačně protiústavní, to by mělo být jasné každému studentovi právnické fakulty, říká o dodatečném zdanění emeritní soudce Ústavního soudu Stanislav Balík. U Ústavního soudu záležitost pravděpodobně skončí, když Senát zákon vrátí (to se čeká) a poslanci ho schválí podruhé.

Je tu ještě faktor prezident - ale že by vetoval zrovna zdanění restitucí, odhlasované ANO, SPD, ČSSD a KSČM, je pravděpodobné asi jako druhé zatmění Měsíce za týden. Miloš Zeman vetuje málo: kdyby už si měl nějaký důležitý zákon vybrat a předvést se jako ústavní pojistka, příhodnější jen tak neobjeví. Ale protože je to Zeman, bude se brát jako úspěch, když nebude do soudců hučet, co by měli udělat.

Eskapáda kolem zdanění se sice točí kolem politického obchodu, ale bylo by nepřesné vykládat ji jako jednorázové vyšinutí politické mysli. Vůbec ne. Je to kolektivní české dílo. Reflektuje "vůli lidu", protože církvím podle průzkumů důvěřuje jen čtvrtina obyvatel. Jde o absurdně malé číslo, které se sice nedá vyložit jedním argumentem ani jednou větou, na druhou stranu ale: co komu ty církve udělaly, co tak strašného Čechům provedly? V ateistostánu pochopitelně celkem nic, stačí - že jsou. Vadí.

Z průzkumu vyšly církve (všechny, jako takové) dokonce ještě hůř než neziskovky, a to je co říct. Tak proč mají dostávat nějaké peníze, dokonce miliardy? Ať si sbírají víčka.

Sněmovna ve středu vlastně nehlasovala o zdanění, ale o knize Miroslava Grebeníčka. Schváleno.