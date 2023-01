A vítězem boje o Hrad se stává... česká armáda

Nezdá se, že by byl důvod k obavám ze „zeleného mozku“ na Hradě. K naději, že by nový „vrchní velitel“ mohl hnout s letitými problémy kolem armády, však ano.

Petr Pavel dává opakovaně najevo, že jednou z jeho prezidentských priorit se stane bezpečnostní politika. Zvyšuje to naději, že potřebná modernizace našich ozbrojených sil neskončí zpackaným rozkrájením velmi drahého salámu.

Až se nový prezident ujme v březnu svého úřadu, dočkáme se mnoha "poprvé". Kupříkladu v čele samostatného Česka - a formálně i jeho armády - premiérově stane člověk, který obraně rozumí jako málokdo jiný. A to v časech ruské agrese vůči Ukrajině, kdy se tento sektor stal zcela klíčovým. Roste tak šance, že nová hlava státu by do něj mohla po mnoha letech zmatků vnést kýžený "klid a řád".

Pavlův mandát je dostatečně dlouhý, aby překlenul vládu současné pětikoalice i působení aktuálního náčelníka generálního štábu, takže může české obraně zajistit kontinuitu, která jí už dlouho tak zoufale chybí. A pokud by na Hradě vydržel dvě funkční období, otevřelo by se unikátní okno příležitosti, jak po dekádách tápání vyladit souhru zdejší armádní a politické moci. Zatím to mezi nimi spíše skřípe a vojenské pohrdání "ignorantskými civily" se občas střídá s arogancí straníků vůči "zeleným mozkům".

Vláda a generál

Ve hře je opravdu hodně. Během příští dekády plánuje republika vydat na modernizaci armádní techniky stovky miliard korun. Pokud by akvizice znovu řídil především lobbing zbrojařských firem - a pokud by nešly ruku v ruce s odborným růstem vojáků -, dobré úmysly by skončily, slovy Viktora Černomyrdina, "jako vždy". Bez ohledu na to, jak drahé zbraňové systémy by si země pořídila, zůstala by zdejší schopnost využít jejich možností silně omezená.

Nepovedené či předražené nákupy si přitom Česko nemůže dovolit. Podobně jako si nemůže dovolit investovat do všech složek armády a rozvíjet je jako velké země typu Francie či Polska. A už vůbec ne za situace, kdy kvůli inflaci klesají reálné příjmy obyvatel, učitelé nedostávají slíbených 130 procent průměrné mzdy a sociální služby se každý rok potýkají s podfinancováním.

Jedním z klíčových rozhodnutí, která budou muset v dohledné době padnout, je to, jež se týká koupě amerických stíhaček F-35. Zvolený prezident, takto armádní generál ve výslužbě, už několikrát naznačil, že na rozdíl od vlády, která je pro - a již s Washingtonem dokonce vyjednává - zatím nevidí tuto věc nijak jednoznačně.

A svou ambici dohlédnout na modernizaci armády již avizoval v lednovém rozhovoru pro server lidovky.cz: "Chtěl bych vidět detailní analýzu akvizičního procesu na deset let a zjistit, kolik výdajů to bude znamenat v jednotlivých letech. Pak bych si udělal názor, jestli to můžeme udělat nebo ne. Pokud ne, musíme hledat jiné cesty."

Klid a řád

Pořízení F-35, nejmodernějších stíhaček páté generace, by bylo extrémně nákladné. Podle dosavadních odhadů by stát přišlo na více než sto miliard korun, a to v té sumě nejsou zahrnuty výdaje na jejich finančně velmi náročný provoz.

Dle expertů se sice jedná o špičkové stroje s dlouhou životností, neznamená to ale hned, že česká armáda má pokukovat automaticky jen a jen po nich. Klíčová otázka totiž zní, zda by Česko bylo schopné potenciálu těchto letadel plně využít. Na Ukrajině si dnes navíc můžeme všimnout, že ani vyspělá ruská letecká technika nedokáže sama o sobě zásadním způsobem změnit poměr sil na bojišti.

A moc neobstojí ani argumentace, která se snaží právě tento nákup obhajovat tím, že prostě nutně potřebujeme "posílit vazby a spolupráci se Spojenými státy" - což lze slyšet z vládních kruhů. Pro Američany (a nechme teď stranou samotného výrobce letadel) není ani tak důležité, zda Česko bude mít ve výzbroji zrovna dva tucty F-35, nýbrž to, jak bude zdejší armáda akceschopná, kompatibilní s ostatními vojsky zemí NATO a kde budeme politicky stát.

Petr Pavel už dal najevo, že nepovažuje za rozumné, "abychom kvůli nejmodernějšímu letectvu omezili činnost pozemního vojska nebo pokrátili prostředky pro školství či zdravotnictví. V tom musí být rovnováha."

Nezdá se mi tedy, že by byl důvod k obavám ze "zeleného mozku" na Hradě. K naději, že by nový "vrchní velitel" mohl hnout s letitými problémy kolem armády, však ano.

Autor je historik a publicista.

