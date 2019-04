Do aut patří alkoholický zámek, šetří životy. Že by s ním Češi podváděli, nerozhoduje

Po europoslancích přijdou na řadu naši poslanci, a to teprve začne rodeo: omezování svobody, zdražování aut, buzerace, podceňování jednotlivce atd.

Evropský parlament přijal nová pravidla, mají zvýšit bezpečnost na silnicích. Povinná výbava nových aut by měla zahrnovat zařízení upozorňující, že řidič či řidička překročili povolenou rychlost. Žádné automatické zpomalení (to by bylo posádku ohrožující třeba při předjíždění). Auta by také měla obsahovat výbavu, jež by šoféra varovala, že nedává pozor (šněruje to, čte si v mobilu) nebo je ospalý.

Nové vozy mají mít "černou skříňku", zapisovač rychlosti. Když nabouráte, pomůže vyšetřit vinu. Povinný má být moderní systém nouzového brzdění a rozpoznávání rozptýlenosti řidiče, systém nouzového udržování vozidla v jízdním pruhu, detekce zpětného chodu a signál nouzového brzdění. Opatření by odhadem mohlo přispět ke snížení počtu smrtelných dopravních nehod asi o dvacet procent.

Část českých řidičů potěší, že europoslanci neodsouhlasili alkoholový imobilizér, jakýsi "klíč", který bez dýchnutí, jež neobsahuje alkoholové výpary, neumožní nastartovat. Přijali jen povinnost, aby automobilky připravily montáž imobilizéru. Škoda, kvůli alkoholu zemřou na silnicích tisíce lidí.

Změny nebudou platit, pokud je nepřijmou národní parlamenty (u nás nejspíš neprojdou, tipuju). Pokud bude zavedeno varování, že jedete rychleji, budete ho moci vypnout. A dodejme, že kdyby i nakrásně byla prošla ta brzda opilých, stačilo by, aby šel okolo střízlivý spoluobčan, foukl vám, a vy pojedete. (Jsme v Česku.)

Tyto kroky, přijaté i nepřijaté, mají jeden cíl: chránit nás. Část systémů lze v autě anulovat, nejde o buzerování, ale o nabídku pomoci. Navigace vám taky už teď hlásí, že jedete rychleji, proč ne? Normální řidič přece nesedá za volant, aby sebe či jiné ohrožoval, nechce nabourat, ale v pořádku dojet. Tak ještě jednou: ne buzerace, ne "mus", nýbrž pomoc. Pokud náš parlament změny přijme, nová nařízení budou pro automobilky platit od května 2022 a od května 2024 pak i u existujících modelů aut.

Je dražší auto, nebo život?

Pro nařízení hlasovalo 578 poslanců, 30 proti, 25 se zdrželo (v europarlamentu sedí celkem 751 zákonodárců, 21 českých). Jedním z oponentů byl Evžen Tošenovský (ODS): "Nevíme, co to bude stát, není dopadová studie, už tak se nám osobní auta nenápadně stávají luxusem," řekl Radiožurnálu. A pak dodal, auta budou stárnout, budou dražší, lidé budou odkládat nákup. "My chceme, aby lidé měli novější vozy, to je bezpečnostní aspekt. Do povinné výbavy informátor o překročení rychlosti z mého pohledu určitě nepatří."

Směšná argumentace. Do nových vozů se běžně montuje navigace, zdražení nebude zásadní. (A není život dražší?) Auta se tak jako tak mění v elektronické krabice. A hlavně je to rozumná pomoc normálním řidičům, má ušetřit životy. Tošenovského hlas proti připomíná postoj českého poslance ODS Jana Skopečka, který brojí proti zvýšení daní tabákových výrobků a alkoholu. Proč? Sociálně ohrožené rodiny konzumující tyto legální drogy podle něj budou mít následně méně peněz na zaopatření dětí a zdravé potraviny. Řekl to v TV Prima, v pořadu Partie.

Být upozorněn, že jedu 150 místo 130 za hodinu na dálnici, není chyba. Chyba je, že jedu 150. Člověk může ztratit pozornost. Být varován, že usínám, že auto nechávám bez kontroly, super, cenné. A je škoda, že nebude zaveden alkoholový imobilizér, stává se třeba, že řidič ráno sedá do auta a neví, jestli už odboural hladinku po noční pařbě.

Položte lidem otázku: Chcete, aby řidiči jezdili nalití, pod vlivem? Jak bude znít odpověď? Hádám, že 99 procent dotázaných odpoví ne. I řidiči řeknou ne. Nechcete jet se zbytkovým alkoholem, vozíte pasažéry, děti, jezdíte okolo chodníků, škol. Jestli by něco mělo opravdu zásadní smysl, pak v autě zabudovaná chlastostopka. Nebo aspoň (aby "svoboda" nebyla příliš omezena) červená blikačka na střeše, která by blikala, pokud byste jeli pod parou.

Kroky europoslanců jsou namístě, mezi lety 2001 a 2017 technologický a společenský pokrok snížil počet úmrtí při dopravních nehodách v Evropě (dle EP) o 57,5 procenta. Teď se trend zastavuje. Škoda že poslanci neprosadili alkoimobilizér.

