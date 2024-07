Babiš jde orbanizovat Česko. Od komunisty přeplachtil k nacionálnímu vlastenci

Andrej Babiš si spočítal, že teď bude nejlepší jít proti Evropské unii a investovat do „vlasteneckých sil“. Jan Zahradil mu to schvaluje. Tak to musí klapnout.

Začaly prázdniny, ale na nudu si nemůžeme stěžovat. Andrej Babiš s Viktorem Orbánem a šéfem Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Herbertem Kicklem založili alianci Patrioti pro Evropu. A Babišův hlavní český rival, premiér Petr Fiala, oznámil, že jeho vláda snižuje zadlužení země.

Začnu tím druhým a ocituji vyjádření Fialy na síti X: "Když jsme v roce 2021 přebírali vládu, slíbili jsme, že snížíme zadlužení naší země. A teď se jasně ukazuje, že se nám to daří plnit. K tomu zároveň rekordně investujeme do infrastruktury i naší bezpečnosti."

Na toto radostně nadějné premiérské zvolání zareagoval studenou sprchou Miroslav Kalousek: "Proboha, Petře, neztrapňuj nás zbytečně před opozicí. Nic z tohoto prohlášení není pravda: 1. Zadlužení nesnižujeme, zadlužení roste. 2. Tohle je po pěti letech první rozpočet, kde nejsou rozpočtovány žádné mimořádné výdaje (covid, energie…). O tyhle mimořádné výdaje je deficit nižší. Bohužel o nic jiného. Všechny vaše sliby, jak 'to dáte po Babišovi do pořádku', zůstaly nenaplněny. Strukturální problém zůstává pořád stejný, neudělali jste s ním nic."

Raději nebudu popisovat, jaká debata se rozběhla pod prohlášením Petra Fialy, jak tomu nerozumí, jak zadlužení stále roste atd. Podstatné je, že vláda a její kritičtí příznivci spolu bojují. A když se něco podaří, byť s porodními bolestmi, jako se podařilo spustit digitální stavební řízení, začnou do toho všichni šít jak zběsilí. Nakonec to skutečně pozitivní, u nás převratné, to, co lidem pomůže, vypadá jako malér, i když je to jeho přesný opak.

Naopak Babiš nelení. Doma posílá do pekel všecko, co tato "nejhorší vláda od založení samostatné České republiky", jak ji nazývá, dělá. Vstoupil i na mezinárodní scénu. Vždy vzhlížel k Orbánovi, vždy mu záviděl, jak dokázal ovládnout Maďarsko. Nyní s ním a s populistou Kicklem založil politickou alianci nazvanou Patrioti pro Evropu. Zjevně doufá, že se jim podaří s dalšími zeměmi a stranami vytvořit novou frakci europarlamentu.

Založení Patriotů populistické trio oznámilo ve Vídni. V Česku Babiš zveřejnil Vlastenecký manifest pro evropskou budoucnost, což je populisticko-nacionalistické čtení ostře zaměřené proti Bruselu a proti Evropské unii. Babiš ví, že mu funguje kritika a rozklad. Vládnout neumí, bublina jeho supermanažerství splaskla během pandemie covidu. Mimochodem, o nějaké digitalizaci stavebního řízení jsme si za Babišovy vlády mohli nechat leda snít.

Rozbíjet je tak krásné. On to pak po vás dá někdo dohromady

Projekt Vlastenců pro Evropu je paradoxní. Když si přečtete manifest, je to snaha o zásadní oslabení EU a zásadní posílení národních států. Správně, logicky by se aliance měla jmenovat Patrioti proti Evropě. Hned na začátku provolání stojí, že "Evropská unie… se obrátila proti Evropanům a nyní sleduje zájmy v rozporu s vůlí národů".

Prý jde o instituce, které jsou neznámé a vzdálené evropským občanům a které "spolu s mocnými globalistickými silami, nevolenými byrokraty, lobbisty a zájmovými skupinami, které pohrdají hlasem většiny a demokracií založenou na vůli lidu - plánují nahradit národy. Čím? Evropským centrálním státem".

Samo sebou je manifest natočen proti Green Dealu a proti migračnímu paktu, proti zrušení práva veta ve výjimečných případech. Závěr zní až výhrůžně: "My, vlastenecké síly Evropy… si vezmeme zpět naše instituce a přesměrujeme evropskou politiku, aby sloužila národům a našim lidem". Vlastenci dávají přednost "suverenitě před federalismem, svobodě před příkazy, míru před válkou".

Představuju si "rakousko-uherské" marketéry, kteří pro Babiše dávají ten nacionální manifest dohromady. Jak vymýšlejí formulace a sledují dvě roviny: napadnout progresivní, proukrajinskou EU a jak zahrát na city domácím nespokojencům. Jak pracují s pojmem "vlastenec", který se u nás teď používá ve zpotvořené, posměšné formě "flastenec" proti lidem podporujícím Rusko. Úmyslně ho použijí jako protiváhu sousloví Evropská unie.

Na vídeňské akci Babiš vlastenectví shrnul: "Musíme posílit suverenitu každého členského státu." Jako by státy EU nebyly suverénní. Suverénní přitom nepochybně jsou.

Babiš by rád české Maďarsko, zkrocená média, válcování politických soupeřů, hegemonii pro svoje podniky (šikovně uschované ve svěřenském fondu). Ohání se "suverenitou národa", ale jde mu o izolovanou suverenitou. Suverénní Česko, které podporuje suverénně se bránící Ukrajinu, se mu nelíbí. Chce suverénního, nikým nekontrolovaného Babiše, stejně jako Orbán chce suverénního, nikým nekontrolovaného Orbána.

V téhle pozici je Babiš doma, stojí proti. Jako populista nemá problém skákat z jedné pozice na druhou, od komunisty a levičáka až do náruče nacionální, vlastenecké pravice.

S až závistivým obdivem to vystihl "motoristický" ódéesák Jan Zahradil. O Babišovi napsal, že "překvapivě prokázal docela slušný politický instinkt a smysl pro 'zeitgeist'. Eurokritické hlasy budou sílit a on tomu jde naproti. Sice za to dostane od zdejšího mediálně-politického mainstreamu bídu, ale to mu může být jedno. Dlouhodobě na tom podle mě vydělá". A neopomněl dodat, že "odtahování ODS od Orbána" je "strategická chyba".

Když se vrátím k začátku, vidím propastný rozdíl mezi Fialou a Babišem. Fiala bojuje s vlastními voliči, je nepřesvědčivý, defenzivní, nepůsobí profesionálně. Proti němu jde bezskrupulózní superpopulista Babiš naproti Orbánovi a zřejmě i Le Penové. Rozbíjet je přece tak krásné. On to po vás pak vždycky dá někdo dohromady.