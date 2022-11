Babiš je proruský a pročínský, když se mu to hodí. Když loví voliče. Hodnoty nezná

Nejvíc proruští a pročínští jsou politici SPD. I dnes, kdy už je jasno, co jsou obě země zač a jak se chovají ke svým sousedům.

Evropské hodnoty, nezisková organizace, která se zabývá bezpečnostní problematikou, přišla s projektem "atlas vlivu", jež mapuje, "jak poslanci a vláda napomáhají nebo naopak brání šíření ruského a čínského vlivu v Česku". Autoři se při jeho sestavování opírali o jednotlivé známé kauzy a vazby politiků od roku 2014 až do současnosti.

Je velmi důležité vědět, kde který politik stojí a co od něj lidé mohou čekat. Nejlépe se to pozná na postojích, jež volení zástupci zaujímají v různých situacích. Pro mnohé až nečekaně špatně dopadl expremiér a kandidát na prezidenta Andrej Babiš (ANO). Na něm se ukazuje, jak to vypadá, když se slova a činy rozcházejí.

Babiš se publikovanému výsledku brání s tím, že byl vždycky proevropský a prozápadní. Tomu napomáhá známý fakt, že holding Agrofert, který má "uložený" ve svěřenském fondu a z něhož mu jdou obří zisky, podniká i v západních zemích, nejen u nás. Logická úvaha tedy zní: Babiš musí už jen kvůli byznysu podporovat Evropskou unii a Západ.

V praxi to ale vypadá jinak. Nepřátelskému vlivu Ruska i Číny ze sněmovních politiků víc než Babiš podléhá už jen expředseda dolní parlamentní komory Radek Vondráček (ANO), známý cestou do Moskvy, kde v roce 2018 jednal s politickými špičkami figurujícími na sankčním seznamu USA i Evropské unie. A samozřejmě také členové strany Tomia Okamury.

Babišův medailon je v analýze rámován jeho typickým výrokem: "Vláda vzala důchodcům a mladým slevu na jízdné za směšných 1,8 miliardy korun, protože říká, že nemá peníze. A potom posílá peníze na zbraně Ukrajině." Na mítincích Babiš vykládá i jiné věci, třeba že by česká vláda už neměla posílat zbraně Ukrajině. A dále: "I přes ruskou invazi do Ukrajiny v únoru 2022 se holding Agrofert úzce spojený s předsedou ANO Andrejem Babišem rozhodl pokračovat ve svých byznysových aktivitách v Rusku, a to minimálně do počátku března. Napomáhal tak legitimizaci ruské agrese proti Ukrajině." Odtud plyne, že Babiš má či donedávna měl prostřednictvím Agrofertu svůj byznys nejen na Západě, ale i v Putinově Rusku.

Úplně jinak se pak jeví jeho vytrvalá podpora, již poskytoval svému multiministrovi Havlíčkovi v době, kdy se jednalo o tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Připomeňme, že Havlíček až zavile a proti vůli bezpečnostní komunity prosazoval účast jak Rusů, tak Číny.

Améba míří na Hrad

Méně známý fakt ilustrující Babišův vztah k Číně. Analýza Evropských hodnot uvádí: "Agrofert… má dluhy u čínských bank. To vytváří dvojí riziko - zaprvé je Agrofert strategickou firmou, skrze kterou může Čína prosazovat svůj vliv v Evropě. Druhým rizikem je vztah mezi Andrejem Babišem jako dlužníkem a Čínou jako jeho věřitelem, což může vést k ovlivňování jeho politických rozhodnutí."

Další důležitý moment - vztah k dezinformacím. Atlas vlivu si všímá, jak politici spolupracují s Parlamentními listy, které "jsou nejnavštěvovanější proruské dezinformační médium na českém internetu". Když si PL otevřete, Andrej Babiš tam figuruje velmi často. Není divu, sám kupříkladu v kampani před sněmovními volbami dezinformace šířil.

Další méně známý fakt, který se váže na jeho byznys i na jeho spolupráci s StB před rokem 1989. Babiš si "vytvořil vazby na několik osob, které mají blízko k Ruské federaci. Jedná se o vrchního právníka Agrofertu Alexeje Bílka, zesnulého bývalého předsedu dozorčí rady Agrofertu Libora Širokého, bývalého prokuristu jedné z firem Agrofertu Jozefa Kubů, nyní už bývalého zaměstnance Agrofertu Petra Protopopova, bývalého poslance za KSČM Zdeňka Ondráčka a podnikatele ruského původu Alexeje Beljajeva."

Šéf ANO patří mezi typicky nepostojové, nezásadové, amébní politiky. Dělá jen to, o čem myslí, že mu to může prospět. Hodnoty v tom nehrají roli. Nemocného syna nechá podezřelým Rusem odlifrovat na Rusy okupovaný Krym. Jeho firma podniká v Putinově Rusku, ale on sám jede do USA, do centrály CIA. To není "kam vítr, tam plášť", to je "kde mi to sype, kde mi to pomůže, tam já". O Česko nejde. O demokracii nejde. Jen o Babiše. Momentálně mu jde jen o to, kde nabrat co nejvíc voličů do prezidentské volby, klidně těch, co fandí Putinovi a tvrdí spolu s ním, že je na Ukrajině fašismus.

Na atlasu vlivu je cenné i hodnocení sněmovních stran. Piráti, TOP 09 a lidovci ruské a čínské zájmy nepodporují. Piráti pak nejvíc proti ruskému vlivu aktivně vystupovali. Politici ODS a STAN nešířili a nešíří ruský vliv, občas čínský. Stačí si vzpomenout na Skopečka a Zahradila. ANO mírně šířilo ruský vliv, více čínský. Rusy však opravdu silně podporoval Havlíček a Vondráček. Nejvíc proruští a pročínští jsou politici SPD. I dnes, kdy už by mohl mít každý jasno, že Rusko a Čína nemají se svobodou a demokracií nic společného.

Video: Babiš v úzkých. Na Ukrajině je fašismus, chci znát váš názor, ptala se ho žena (4. 11. 2022)