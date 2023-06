Babiš není s to přiznat chybu. Fiala taky ne. Rvačka v přímém přenosu nikomu nepomáhá

Sledování televizního duelu expremiéra s premiérem vyvolává deprese. Marnost nad marnost. Snaha o dohodu neexistuje ani v době, kdy je Rusy ohrožena naše svobodná existence. Pro mladé nelákavá podívaná.

Po dlouhé době se naživo střetl současný a bývalý premiér, Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO). V neděli na Primě v pořadu Partie. Co nám ti dva nabídli? Dost zoufalý obraz naší současné politiky. Viděli jsme dva úplně odlišné muže s odlišným pohledem na svět, kteří však zároveň předvedli, že mají něco společného: ani jeden není schopen přiznat chybu. Přitom právě jedna z těch chyb, jejichž důsledky na nás dnes těžce dopadají, oba spojila ještě v době, kdy Babiš vládl a Fiala byl v opozici.

Debata působila depresivně nejen neschopností sebereflexe. Sledovali jsme hádku, osobní útoky, neschopnost naslouchat, v té je nepřekonatelným přeborníkem Babiš. Ale ani Fiala nedokáže příliš vnímat, co říká druhý. Jedná uhlazeně, experti na vystupování mu často vyčítají, že není dost ostrý. Tady místy ostrý byl, ale nic dobrého to nepřineslo.

Diváci dostali lekci v nedohodě, v neschopnosti kooperovat. Jako by opozice, ANO, měla pro české občany úplně jiný plán než vládní pětikoalice. Ale my ten plán samozřejmě neznáme. U Babiše nešlo jen o neschopnost přiznat chybu, ale taky o zjevné, na odiv vystavované nepochopení, v jaké se dnes nalézáme situaci.

Když si tu "debatu" dvou vzorů, tedy v reálu to překřikování a neustálé sebevychvalování jednoho i druhého, převedete do běžného života, přestanete se divit, že se jako společnost nejsme schopni dohodnout. Pro normálního, po krvi neprahnoucího diváka ten duel představoval utrpení. Politici jako elity? Jako vzory? Když jeden druhému není s to přiznat ani jeden jediný pozitivní bod?

Kdybych měl jejich střet přirovnat k něčemu, co se děje "na ulici", napadly by mě buď demonstrace, které organizuje PRO Jindřicha Rajchla, nebo, a není to zas tak přehnané, řádění příznivců Jany Peterkové u odvolacího soudu v Praze, které skončilo vylomením dveří do soudní síně. Pokud by špičkoví politici představovali skutečné elity, nemohli by takto vystupovat, nemohli by si v dnešní přelomové době jenom jít po krku.

Podle Eurostatu jsou čeští občané sužováni třetí nejhorší inflací v Evropské unii. Fiala: "Tou první příčinou je rozhazovačná politika státu během covidu." Moderátorka: "Pane Babiši, vy si připouštíte některé chyby, které roztočily tu inflaci?" Babiš: "Určitě ne, my jsme inflaci srazili v listopadu a v prosinci 21 na 5,3 procenta. Pan předseda mi tady nadával a mluvil o Babišově drahotě, a dneska máme Fialovu drahotu a Fialovou chudobu, protože on dohnal tu inflaci až na 18,6. A v podstatě jim to vyhovuje."

Babiš dál: "… není pravda, co tady si vymyslela vláda, že hrozí nějaký bankrot, oni to využili na to, aby vzali lidem peníze. A v inflaci totálně selhali, měli to zastropovat, nebyla by taková inflace, skončilo by to jako ve Francii nebo Španělsku. A zároveň mohli vykoupit 100 procent ČEZ, aby mohli udělat to zastropování. Jaký je výsledek? Všichni jsme zaplatili stamiliardové zisky výrobců elektřiny."

Rvěte se! Nedohodněte se! Nesnášejte se!

Fiala: "Vy jste to rozpoutali, i Nejvyšší kontrolní úřad říká, že na koronavirus šlo asi 10 procent výdajů. Všechno ostatní jste prostě rozházeli, abyste uspokojili svoje voliče. Vy jste způsobili tu inflaci a hlavně vy jste s tím nic nedělali, stejně jako jste nedělali nic s důchodovou reformou. A když mluvíte o tom, v jakém stavu jste nám předali zemi, tak ať se každý podívá, nevím, na kteroukoli stranu, ať se každý podívá, jak to vypadá."

Znovu se v debatě vracela otázka: Připouštíte si chyby? Babiš: "My máme skvělé finance, pan předseda lže o tom, že nám hrozí bankrot, a on to říká zákeřně, aby vzal lidem peníze, vzali důchodcům peníze, vzali ty slevy, vzali mladým...." - Bohapustá lež.

Moderátorka se ptala na zrušení superhrubé mzdy v prosinci 2020, podle ekonomů jasně proinflační krok. Návrh ANO tehdy podpořila ODS a SPD. Byla to chyba? Fiala: "Ne, byl to dlouhodobý návrh Občanské demokratické strany. My jsme rádi a tady na tom příkladu můžeme ukázat, že když jsme my byli opozice, tak jsme se byli schopni na některých věcech s vládou domluvit. Tato opozice se není schopna s námi domluvit na ničem a nic podpořit. A udělali jsme opatření, které přineslo lidem o 7 procent čisté mzdy navíc. Více peněz v peněženkách." Pro chudé, nejpotřebnější, to samozřejmě žádných sedm procent nebylo, ale ani to Fiala není ochoten přiznat.

Babiš si opět neodpustil atakovat zvýšené výdaje na armádu, tedy snahu, aby stát konečně splnil slib daný při vstupu do NATO a dával dvě procenta HDP na obranu. Jako by Rusko nepustošilo Ukrajinu a nevyhrožovalo zničením celému Západu.

Fiala vrátil úder levým hákem: "Jeden z hlavních zdrojů inflace byly ceny potravin a víme ze stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že důležité pro to zvýšení cen potravin bylo to, že si všichni včetně producentů zvyšovali marže. Vy jste, pokud vím, druhý největší, nechci se vás dotknout, možná největší producent potravin v této zemi, tak snižte ceny potravin, snižte si marži, budete mít trošku lepší zisk a lidem pomůžete. A mimochodem, nelžete tady, co se týká investic…" Pravicový politik kritizuje zvýšené marže?

Bitka, nikoli věcný rozhovor dvou politických es, premiéra s expremiérem. Dva nesnášející se pánové na obrazovce. Ani jeden nepřizná chybu, to je spojuje. Nějaký společný plán pro zemi, jak ven z inflace? Jak ven z dluhů? Podle Babiše jsme na tom skvěle. Podle vlády hrozí státní krach. Nějaká výzva typu "pojďme to dělat společně"? Ne.

Duel Fialy s Babišem byl jen zobrazením celonárodního střetu, hlubokého nepochopení naší situace. Že je ohrožen západní svět a že ho snad i ANO chce bránit, to zůstalo úplně mimo. Celý ten střet vypadal jako výzva: Rvěte se! Nedohodněte se! Nesnášejte se! Mimochodem, nic pro mladou generaci. Jen se ještě víc od politiky odtáhne.

