Babiš policii velebí, jak chytla sedm rváčů. Spíš selhala. Praha není bezpečná

před 4 hodinami

Dva dny trvalo, než bylo sedm nebezpečných násilníků z Nizozemska zadrženo. Na letišti je ovšem nenašla policie, nýbrž "všímavá cestující".

Je Praha bezpečné město se schopnou policií? Ne. V sobotu večer, ještě za světla, napadla sedmičlenná skupina Nizozemců číšníka na zahrádce restaurace ve Vladislavově ulici. V úplném centru města, kousek od Národního divadla, kousek od Václavského náměstí. Agresivní chlapi obsluhujícího muže vážně zranili, musel podstoupit operaci hlavy. Konflikt prý začal, když cizince upozornil, že nemohou na zahrádce konzumovat vlastní alkohol.

Zopakujme ještě jednou klíčový fakt: odehrálo se to v absolutním centru Prahy, za světla, v době, kdy tudy procházejí matky s kočárky, děti, turisté, pár metrů od místa rvačky dokonce sídlí část pražského magistrátu.

Nejméně dva roky jsme českými politiky ujišťováni o dvou skutečnostech: že i nám hrozí nebezpečí teroristického útoku jako třeba Francouzům a Němcům a že jsme na něj dobře připraveni, policie číhá ve střehu, občan může po Praze i jinde courat v klidu a pokoji, bez rizika, bezpečně.

A najednou se ve středobodu hlavního města strhne bitka s vážnými následky, rváči, kteří přiletěli z Nizozemska, z místa incidentu odkráčejí na tramvaj číslo 14, a nakonec je policie polapí až o celé dva dny později v restauraci na letišti.

Týdeník Policie to popsal: "Jedna z cestujících si na Letišti Václava Havla v pražské Ruzyni všimla v pondělí večer skupinky cizinců, kteří se podobali hledaným pachatelům v případu brutálního napadení číšníka v centru Prahy."

Rváči těžce zranili číšníka v sobotu večer, zadrženi byli v pondělí večer. Navíc se den před zraněním číšníka zřejmě porvali ještě jednou, v baru…

Celá bitka je zaznamenána na videu, policie znala obličeje cizinců, zveřejnila tváře i video z Vladislavovy ulice; díky tomu byli na letišti poznáni.

Zadržení násilníků na Twitteru ocenil ministr vnitra Lubomír Metnar: "Jsem potěšen prací kolegů z Policie České republiky! Podařilo se jim zadržet na letišti sedm pachatelů podezřelých z těžkého ublížení na zdraví (napadení číšníka v Praze). Skvělá práce!"

(Mimochodem, buď jste pachatel, nebo podezřelý. A z videa vyčteme, že ne všichni se rvali, někteří spíš rvačce bránili. Ale to jsou jen detaily.)

Vynikající práce! Kde…?

Nadšeně si tweetnul i premiér v demisi Andrej Babiš: "Gratuluji policistům k vynikající práci. Tenhle brutální a zbabělý útok nesmí zůstat nepotrestán."

Tak znovu: sedm cizinců, jejich obličeje známé, v klidu odkráčí z místa rvačky, nastoupí do tramvaje a někam odjede. Za dva dny jsou zadrženi v odbavovací hale letiště díky "všímavé cestující" (policejní mluvčí později upřesnil, že oznámení z letiště bylo víc). Práce policie není ani skvělá, ani vynikající, nehledala "jehlu v kupce sena", nýbrž poměrně velkou skupinu výrazných chlapů. Nebyla s to zasáhnout rychle po útoku, ač byla nepochybně upozorněna, a sama sedm rváčů nenašla.

Neustále slyšíme, jak je Praha (i další česká města) prošpikována kamerami, jak jsme sledováni na každém kroku. Když však přijde na to, onen rozsáhlý šmírsystém aktivně využít, policie asi není s to záznamy pomocí techniky projít, pachatele vystopovat.

První, co napadne i nekriminalistu: útočníci sbalí kufry a zmizí z města, odjedou či odletí. (Podle videa po rvačce nejdřív odešli, pak se však vrátili a viděli, že číšník leží bez hnutí na zemi, mohli si uvědomit, že spadli do maléru.) Ví se, že do Prahy létají chlastat někteří Britové, Němci, Holanďané a jiní cizinci, dalo se čekat, že útočníci brzy vyrazí na letiště, a přece je tam odhalila nikoli policie, ale náhodní svědci.

Mluvit o schopné policii je silně přehnané, dva dny snad mohla mít velkou smůlu, rváči se mohli skrývat (asi se ovšem neskrývali, prý byli překvapeni, že je policie zadržela), na letišti je ale měla mít hned a sama.

V Praze slouží více než 6000 republikových policistů a přes 2000 strážníků městské policie. To nejsou nízká čísla, byť si obě policie permanentně stěžují na potíže s náborem a stovky neobsazených míst. Zhruba 8500 policajtů a strážníků, koncentrace ve středu města je jistě vyšší.

Ano, policie nemůže zabránit rvačce, když není na místě (z osobní zkušenosti vím, že se jí někdy nechce zasáhnout, ani když se u incidentu vyskytuje), nemůže být přítomna všude. Ale rvačka se odehrála u magistrátu, v centru a bitkaři neměli vůbec potíž ne utéct, ale odejít a dva dny si ještě užívat.

Chválit za to policii? Směšné, nesmysl. Vypadá to, že Metnar i Babiš od policajtů nic nečekají, podceňují je. Zadržet podezřelé, když na ně upozorní občan a oni sedí v restauraci, to je absolutní minimum. Pokud by tohle nezvládli, můžeme sbor rozpustit.

Ukazuje se, že v Praze není bezpečně, místní policie nepatří mezi nejschopnější a vládní špičky nevědí, co od ní čekat a chtít. Metnar i Babiš mysleli jen na to, že se jim zadržení rváčů hodí, je to dobré píár. Ve skutečnosti policie nepřesvědčila, ne-li selhala. Špatná zvěst pro Pražany i pro pokojné návštěvníky města.