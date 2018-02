Babiš si hraje se semtexem. Místo czexitu by pomohl babexit, když nevyšel zexit

před 2 hodinami

Babiš si myslí, jak je mazaný, jak tlačí demokratické strany do kouta, když vyjednává s extremisty. Jenže téma czexitu zahraniční investory odpuzuje.

V Německu dojednali vládu Angely Merkelové, koaliční smlouvu budou schvalovat sjezdy CDU a CSU a vnitrostranické referendum SPD. U nás jednají ANO, SPD a KSČM o druhé vládě Andreje Babiše. Ty dva děje jdou opačným směrem. Německo chce posilovat EU, u nás se stává tématem czexit. Pozice republiky v unii slábne, jsme čím dál obskurnější zemí. Mělo by nás to znepokojovat? Jen ty, kteří chtějí zůstat v EU, opouštěči září štěstím.

Německo je náš ekonomicky nejvýznamnější soused. Tamní koalice se dohodla, že omezí počty běženců, od srpna bude moci přicházet až tisíc rodinných příslušníků přijatých migrantů měsíčně, země podpoří hlubší integraci EU plus další body týkající se zlepšení školství, větší jistoty pro staré lidi, posílení pracovního trhu.

Úplně jinak probíhá jednání o Babišově vládě číslo 2 u nás. Základem je debata o referendu, přičemž každý ví, že jde o vystoupení z Evropské unie. Objevují se i jiná populistická témata: mezi priority SPD patří přeskupení sociálních dávek "od nepřizpůsobivých k pracujícím", zavedení osobní odpovědnosti politiků a státních zástupců a další kousky. Hnutí ANO, jež se vydává za proevropské, vážně jedná o "nepřizpůsobivých", což je, asi jako by vážně jednalo o sankcích proti "pražské kavárně".

O referendu se ANO domlouvá i s komunisty, kteří mají stejný cíl jako Tomio Okamura, tedy dostat nás z EU (plus samozřejmě z NATO).

Hnutí Andreje Babiše jedná o věcech, které Českou republiku ohrožují, už jen sama vyjednávání mají velmi negativní dopad na to jediné, co Babiše zřejmě zajímá, na ekonomiku a obchod.

Ve středu viceprezident Svazu průmyslu a obchodu Radek Špicar tweetoval: "Už je to tady. Šlo to rychleji, než jsem čekal: Japonští investoři požádali o schůzku kvůli czexitu. 'Co byste dělali, kdybychom odešli z EU? Odešli bychom z ČR' #znejistujemeinvestory." (Japonské podniky v Česku zaměstnávají tisíce lidí a po Německu jsou druhým největším investorem. Žádná legrace.)

Negativní signál

Špicar ještě řekl toto: "Odmítáme jakékoliv zpochybňování našeho členství v EU. Vysílá to negativní signál zahraničním investorům. Zpochybňování našeho členství v EU a z něj vyplývající nejistota by zahraniční investory mohly vést k pozastavení plánovaných investic a v krajním případě i k odchodu ze země. Že se nejedná jen o hypotetickou možnost, můžeme sledovat na příkladu Velké Británie. Největší obavy v zahraničních investorech vzbuzuje ztížený přístup na společný evropský trh, který je pro ně klíčovým benefitem."

Babišova hra s SPD a komunisty (pokud je to jen hra, pokud to nemíní vážně, což nevíme) je hra s ohněm a poškozuje nás. Babiš neřekl ani měkké f po výrocích Okamury a poslance Roznera ke koncentračnímu táboru v Letech u Písku, což je malér, který EU nepochybně pečlivě sleduje. Česko nemíří na špici unie, jak Babiš sliboval, padá na dno.

Naši zem poškozuje i Čapí hnízdo. Naposledy se to téma objevilo ve zprávě evropské ombudsmanky Emily O’Reillyové, jež označila výroky komisařky Věry Jourové v čapí kauze za nepřípustné.

Jourová v roce 2016 pro Radiožurnál prohlásila, že s dotací pro Čapí hnízdo bylo vše v pořádku, byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Evropská ombudsmanka O’Reillyová to považuje za podporu lídrovi hnutí ANO, Jourová podle ní veřejně stranila šéfovi své politické strany a zastávala se jej, což ve svém postavení dělat nesmí. Případem se bude zabývat i Evropská komise. Pro Česko další malý karambol.

Czexit intenzivně, jako nástroj rozkladu EU, podporují proruské weby a s nimi lidé jako Klaus senior i Klaus junior. Mladší řekl ve středu v EchoTV, že pokud evropská reforma azylové politiky Dublin IV "počítá s permanentním přerozdělováním azylantů v krizových situacích, bylo by na čase uvažovat o referendu o členství v Evropské unii".

Komunisté, okamurovci, dezinformátoři, oba Klausové, podpora pro czexit sílí, lid je pilně masírován a Babiš si s tou hrozbou hraje jak se semtexem. Mimo jiné podpořil ve volbě na Hrad Miloše Zemana, symbol "odboje" proti Bruselu.

Babiš si asi myslí, jak je mazaný, jak šikovně tlačí demokratické strany do kouta, když vyjednává s Okamurou a Filipem, s extremistickými stranami. Jenomže téma referenda a czexitu je pro zahraniční investory vážné, není to hra, mají odpovědnost za velké peníze, nemohou riskovat, že politik, který se ani nepokusil zajistit podporu pro první vládu, choval se jako úplný neumětel, břídil, neprokaučuje i hru o referendum a "omylem" nezařídí czexit.

Premiér v demisi Babiš nám škodí. Čím dál víc je vidět, že Česku by nejvíc prospěl babexit, když už se v lednu nevydařil zexit.