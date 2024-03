Babiš úspěšně loví voliče, kterým shánění „kompra“ na Lipavského nevadí. Naopak

Sázka na extrém Babišovi vychází, přecházejí k němu voliči Přísahy, sociálních demokratů, komunistů, Trikolory a Rajchlova PRO. Výsledkem je 39 procent podpory.

Nový skandál na české scéně. Předseda ANO Andrej Babiš nařídil v neděli svým spolupracovníkům, ať mu seženou informace o ministrovi zahraničí Janu Lipavském (Piráti), kterého zjevně nemůže vystát. "Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Doha, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba," nařídil. "Má děti? Jazyky?" pátral. Informaci o uniklém mailu, který Babiš omylem poslal na špatnou adresu, zveřejnily Novinky.cz.

Babiš reagoval na předchozí debatu v České televizi, kde ho Jan Lipavský označil za "bezpečnostní riziko země". Popsal ho tak kvůli tomu, že podle něj Babiš "najíždí na nějakou pacifistickou notu".

Předseda ANO sám uniklý mail komentuje tak, že "celá vláda stále mluví o válce, dostali jsme se tak daleko, že prezident nahlas mluví o vyslání našich vojáků na Ukrajinu. Pan ministr Lipavský ale za bezpečnostní riziko označuje mě, kvůli tomu, že vyzývám k hledání diplomatického řešení. Nejedná se o žádné kompro, jak se mi snažíte podsunout. Jde přece o podklady z veřejných zdrojů. Chci totiž na ty jeho lži reagovat ve sněmovně a položit mu jednoduchou otázku, jestli by poslal své děti do války. Já totiž ne".

K tomu snad jen jedna poznámka: na otázku, jestli by Lipavský poslal své děti do války, snad Babiš nepotřebuje nic zjišťovat, může se zeptat rovnou. Je to vytáčka.

Vládní strany Babišovo nařízení, jehož cílem byla dehonestace Lipavského, obratem označily za "estébácké metody". Není divu, estébácké metody to skutečně připomíná, otázkou je, zda má smysl Babiše označovat za estébáka, zda tím ministři a premiér někoho přesvědčí, že předseda ANO není v pořádku, není demokrat, není volitelný.

Víme, že se obklopil bývalými estébáky. Kupříkladu Echo24.cz jich před deseti lety v jeho okolí napočítalo celkem 17. On sám podle slovenského Ústavu paměti národa pracoval jako agent pro komunistickou státní bezpečnost. Spadal pod 12. správu StB sídlící v Bratislavě, pod jedno z oddělení hospodářské kontrarozvědky, které mělo na starosti pracovníky podniků zahraničního obchodu.

Babišův zveřejněný mail není nic nového. Už před třemi roky, před sněmovními volbami, psal server Neovlivní.cz o tom, že si Babiš objednal kompromitující materiály na lídra Starostů a nezávislých. "Zadání znělo, najděte něco na Rakušana. Šéf ho skutečně nesnáší," uvedl tehdy pod podmínkou anonymity jeden ze spolupracovníků premiéra. Jeho slova potvrdil další člověk zapojený do předvolební kampaně hnutí ANO.

Nemůže tedy překvapit, že se to opakuje. Zároveň vidíme, jak se politická scéna přiostřuje. Výrok, že je Babiš "bezpečnostní riziko země", také není zrovna slabý. Ale byl vysloven veřejně, nešlo o pokoutní shánění kompromitujících materiálů na jeho rodinu.

Babišova sázka na extrém začala fungovat

Typické je to, jak špičky ANO svého šéfa brání. Za prvé se točí na zveřejnění "soukromého mailu". To prý není fér. Realita? Na tom mailu není nic soukromého, je to příkaz šéfa podřízeným. Za druhé anoisté dělají, jako že je normální shánět informace o dětech politika, dcera Lipavského je přece na Facebooku. A Babiš se přece "chtěl jen zeptat".

Karel Havlíček předvedl, jak se to dělá: "Co se týká rodiny, osobně jsem proti tomu jakkoliv zatahovat rodinné příslušníky do našich bojů, ale pokud Babišova nemocného syna vláčeli novináři po všech štacích, nevšiml jsem si, že by se ho naši političtí oponenti zastali. Dotaz na rodinu, pokud vím, byl jasně vysvětlen, navíc to není nic tajného."

Typické otočení reality. Babiš sám zatáhl své děti do kauzy Čapí hnízdo, neudělali to novináři. Babiš sám nechal svého údajně psychicky nemocného syna Andreje odvézt za doprovodu soudně trestaného Rusa Protopopova na Rusy okupovaný Krym. Babiš junior se později sám ozval policii, že byl na Krym unesen, aby nemohl v případu vypovídat proti otci.

Ale to všecko je vlastně vedlejší. Podstatné je, že jde o válku na Ukrajině a o postoj k ní. Babiš se spojuje s Robertem Ficem a Viktorem Orbánem, s lidmi, kteří fungují jako tlampače ruské propagandy. Předseda ANO sám najel na mírovou rétoriku, která zjevně počítá s tím, že se Ukrajina vzdá části svého území. Vykládá, jak je potřeba jednat o míru, ačkoli Západ o míru jedná a Rusko jednat odmítá.

Ale nejdůležitější dnes je, že Babišovi takový mail, shánění kompromitujících materiálů, vůbec neuškodí. Možná naopak. Jak víme, malér s mailem se sešel s novým průzkumem agentury Kantar, podle něhož by ANO volilo 39 procent voličů.

Hnutí skočilo nahoru a výzkumníci skok vysvětlují tím, že se k ANO přelévají voliči od Přísahy, sociálních demokratů, komunistů, Trikolory a Rajchlova PRO. Analytik Kantaru Pavel Ranocha tvrdí, že zisky ANO vycházejí zejména od voličů, mezi nimiž hnutí dosud nebylo příliš silné. Babišova sázka na extrém začala fungovat.

Voličům tohoto typu shánění "kompra" na Lipavského nejen nevadí, ale ještě to budou podporovat. A že s tím nemají problém klasičtí voliči ANO, to ukazuje vedení hnutí, které, jak jinak, neochvějně stojí za svým vůdcem.

Ve sněmovních volbách 2025 budou na jedné straně voliči, kteří takové metody, aplikované nikoli na ně, ale na jejich nenáviděné oponenty, podporují. Proti nim budou stát voliči, pro které je nepřijatelné shánět kompro na děti politiků a nechat Rusy zdrtit Ukrajinu v bláhové naději, že nás se to netýká, že k nám nedojdou.

