Babiš otevřel stoku. Teflonového Pavla ale zatím nezviklal, dál sází na "řád a klid"

Předseda ANO maximalizoval svoji podporu už v prvním kole. A protože nyní nemá moc kde brát, snaží se alespoň za každou cenu znechutit podporovatele protivníka. Ten řeší mnohem větší rébus.

Co jen mám s tím Babišem udělat? Petr Pavel při setkání s voliči v Ústí nad Labem. | Foto: Jan Mudra

Jak se dělá efektivní negativní kampaň? Přesně tak, jak to právě můžeme pozorovat. Zatímco vítěz prvního kola prezidentské volby Petr Pavel po ohlášení výsledků jen poděkoval za podporu, druhý na pásce - Andrej Babiš - plně využil přítomnosti kamer a zaútočil na svého konkurenta. Smyslu Babišova řeč mnoho neměla, ale "varování", že jeho soupeř by ohrozil zemi válkou, doručila prakticky do každého obýváku.

Tím přitom ve využívání médií Babišův tým ani zdaleka neskončil. Billboardů s výkřikem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják" nevisí po republice zase tolik, ale jejich záběrů jsou plné televize, noviny i weby - a vesele se tak zdarma šíří celou zemí. Nekonečné rozebírání vojenských pravomocí prezidenta pak jen přispívá k tomu, že se Babišovo strašení dostává k co největšímu počtu uší.

První fázi kampaně před druhým kolem volby mají tedy expremiérovi marketéři prakticky za sebou: voličům nepostupujícího kandidáta SPD Jaroslava Bašty se dostává ze všech stran ujištění, že Babiš je pro ně vskutku plnohodnotnou alternativou. A protože další hlasy již předseda ANO nemá kde sbírat, může se dál soustředit už jen na to, aby od hlasování odradil co nejvíce těch, kdo by mohli podpořit Petra Pavla.

Anoisté v obou táborech

Pro generála je teď hledání správné strategie naopak velmi tvrdým ořechem. Zůstává favoritem druhého kola proti polarizujícímu Babišovi. Ale struktura jeho dosavadní podpory je ve srovnání se protivníkem poměrně mělká. Generálův tým tedy bude muset být opatrný, aby se mu shromážděné hlasy nerozutekly.

Duel Pavel-Babiš je v tomto ohledu podobný předchozímu finále Drahoš-Zeman. Dosluhující prezident - jako nyní Babiš - tehdy těžil z poměrně jasně ohraničeného elektorátu. Do druhého kola jej posunul skoro milion voličů ANO, k nimž se přidali příznivci SPD, KSČM a ČSSD. Miloš Zeman se pak zaměřil na maximalizaci zisku hlasů od těch, kdo volí extrémní strany, což mu nakonec těsně stačilo.

Babiš nyní dle dat společnosti PAQ Research úplně stejně staví na milionovém zástupu voličů ANO. K nim svou rétorikou dokázal přilákat čtvrt milionu těch, kdo volívají SPD i další stovky tisíc "osiřelých" příznivců komunistů a sociálních demokratů.

Drahoš - stejně jako nyní Pavel - měl podporu mnohem rozdrobenější. Základ jeho postupu do druhého tvořilo 300 tisíc hlasů od voličů ANO, teprve k nim se pak po menších částech přidávali příznivci ODS, Pirátů a dalších stran.

Pavel teď nabral přes 800 tisíc voličů Spolu, půl milionu hlasů dostal od těch, kdo sympatizují s Piráty a Starosty - a co je zajímavé, přesvědčil také 160 tisíc příznivců ANO. Vypadá to, jako by reptání některých vůdčích postav hnutí proti Babišově kandidatuře nebylo zas tak osamocené. Stejně jako hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a primátor Ostravy Tomáš Macura i mnozí další "anoisté" odevzdali hlas protivníkovi vlastního předsedy.

Všechny tyto skupiny musí teď Pavel udržet ve svém houfu. A slovo všechny v tomto případě znamená opravdu všechny. Vrátit Babišovi oněch 160 tisíc lidí, kteří pro ANO hlasovali ve sněmovních volbách, by se pro generála mohlo stát v druhém kole osudným.

Kudy ke třem milionům?

Petr Pavel má však mnohem lépe našlápnuto, než měl před pěti lety Jiří Drahoš. Ten musel před druhým kolem nejprve dobíhat Zemanův náskok o 600 tisíc hlasů, zatímco generál už nyní vede.

Druhý rozdíl představuje masivní volební účast. Protože v roce 2018 byla nižší, mohl Zeman ve finále usilovat o aktivizaci ještě více než půl milionu protestně naladěných spoluobčanů, kteří volí SPD a KSČM. V čemž mu nakonec jeho dryáčnictví symbolizované billboardem "Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše! Volte Zemana" pomohlo.

Babiš ale podpásovými útoky může ke své dosavadní podpoře navíc přitáhnout jen 200 tisíc příznivců neúspěšného kandidáta SPD Bašty, všichni ostatní rozezlení voliči už mu své hlasy dali. Oproti tomu Pavel má velkou šanci získat kolem půl milionu hlasů od podporovatelů Danuše Nerudové a skoro čtvrt milionu od sympatizantů Pavla Fischera.

Generál ve výslužbě je tedy zatím výrazně blíže k zisku tří milionů voličů, což je množství, které bude při vysoké účasti pro vítězství nezbytné. Jen si musí dávat maximální pozor, aby nějakou významnou část jeho velmi pestrého elektorátu neotrávila Babišova jedovatá kanonáda. Otázka za milion zní: Jak na to?

Pavel správně nepřistoupil na protivníkův kraválový styl a dál se snaží svou vizí republiky bez chaosu přebít Babišovo aktuální "míroštváčství". Zvládl i elegantní dohodu s Danuší Nerudovou a Pavlem Fischerem, kteří jej nyní podpoří na výjezdech po republice ve snaze přesvědčit své příznivce, že stojí o to, aby znovu přišli k urnám a své hlasy tentokrát odevzdali Petru Pavlovi.

Pokud by teď generál zhrubl a nechal se vlákat do arény plné výkalů a bahna, získal by možná pár tisíc lajků od twitterových aktivistů, v reálu by ale tratil. Dál se tedy drží sloganu o "řádu a klidu" a z Nerudové udělal svou "viceprezidentku". Taková taktika je jistě méně hlučná, méně dramatická, méně atakuje nervy a přináší méně silných negativních emocí, Petru Pavlovi ale nabízí větší šanci stát se za dva týdny hlavou státu.

Video: Podpora Pavla i uznání prohry. Jak na výsledky reagovali neúspěšní prezidentští kandidáti (14. 1. 2023)