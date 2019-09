Babiše snímají z kříže: Česko možná nebude mít stíhaného premiéra (justice úpí)

Kauza Čapí hnízdo Česku uškodila. Být Babiš státník, nestal by se premiérem, neuvrhl by nás do téhle šlamastyky, byl by počkal, jak případ dopadne.

Můžeme tušit, že Andrej Babiš (ANO) v pondělí dopoledne, nebo možná už v pátek (?) otevřel nejdražší šampaňské a s manželkou slavili. Dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch o 180 stupňů otočil, změnil názor na hodnocení kauzy Čapí hnízdo a navrhl zastavit trestní stíhání premiéra i dalších pěti obviněných. Bomba. Po letech tahanic, neustálých útoků Babiše, dvojky ANO Jaroslava Faltýnka (ten vyšetřovateli kauzy Pavlu Nevtípilovi vyhrožoval, že "půjde do tepláků") i prezidenta Zemana na policii a státní zastupitelství, po útocích, jichž se účastnil i bývalý ministr spravedlnosti Pelikán, je najednou všecko opačně, Šaroch navrhuje stíhání zastavit jako nedůvodné. (Přesné důvody zatím neznáme, možná promlčení u neúmyslného trestného činu, nevíme.)

A jistě, toto české peklíčko ani po čtyřech letech nekončí, teď budou kontrolovat postoj Šarocha, nejprve bude spis, který obsahuje přes 20 tisíc stran, studovat šéf Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím, který může postoj podřízeného zvrátit, se Šarochovým postupem nesouhlasit, může mu nařídit, aby Babiše a spol. žaloval. Pokud se však s rozhodnutím ztotožní, ani to nebude konec, spustí se speciální schvalovací proces, který startuje vždy, pokud je stíhání zastaveno tak pozdě, až před podáním obžaloby. Potom ještě může nejvyšší žalobce Pavel Zeman do tří měsíců od nabytí právní moci rozhodnout, že zastavení stíhání ruší. Konec tedy nenastal.

Tohle všecko už je ale celkem fuk. Jakmile žalobce Šaroch otočil, ve veřejném vnímání kauzu dotací pro Čapí hnízdo zpochybnil natolik, že už v ní lze jen těžko pokračovat. Do toho by šel leda Don Quijote a těch, jak známo, v Česku mnoho nemáme. Vzpomeňme, celý případ kontrolovalo pražské vrchní státní zastupitelství a neshledalo v postupu žádné zásadní vady, neřeklo: Je to na vodě, skončete to. A přesto Šaroch najednou postaví stíhání na hlavu a šmytec, konec, nazdar bazar.

Politicky už nyní Babiš vyhrál. Pokud by byli po kontrolách přece jen on a pět dalších obžalováni, všecky jeho minulé útoky na českou justici, komplot, "účelovka", spiknutí, by se staly ničím proti tomu, co by on, jeho marketéři a média rozjeli. Následovalo by veřejné rozcupování české justice na hadry. Miloš Zeman by se nepochybně s chutí přidal.

Co tedy Šarochovo salto nazad znamená? Pro Česko by z jednoho úhlu pohledu mohlo přinést úlevu: nebudeme mít trestně stíhaného premiéra, hurá. A, prosím, buďme si stoprocentně jisti, že policie ani dozorující žalobci už do podobné bitvy nepůjdou, i kdyby Babiš v přímém přenosu uškrtil Miroslava Kalouska, zavřou oči. Najednou tedy budeme mít "očištěného premiéra".

Milost od Zemana už by nepotřeboval

Pro ANO a Babiše je Šarochova změna názoru něco jako vynález střelného prachu pro armádu. Premiér se dlouho staví do role mučedníka, oběti, čističe Česka, proti kterému se spikly všecky temné síly, korupčníci a podvodníci, aby ho zastavili. Teď to pojede na tisíc procent. Hnutí však obrat ve stíhání nové body nenažene. A pokud by nadřízení na Šarocha nedali, na preference to žádný zásadní dopad mít taky nebude. Ti, kdo k Babišovi vzhlížejí, zajásají, odpůrci pak…

Ano, to je další negativní dopad Šarochova obratu, pro mnoho lidí bude neuvěřitelný, nedůvěryhodný, ne-li podvodný. Všichni víme o tlaku, který byl Babišem a spol. vyvíjen, třeba o likvidaci šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína. Neobdivovatelé Babiše případné zastavení stíhání vezmou jako ovládnutí justice, zlomí nad ní hůl.

To může být nejhorší důsledek toho roky trvajícího tyátru: hluboká nedůvěra v justici. Babišovci ji obviní, že to schválně tak dlouho táhla, antibabišovci, že to zastavila. A další řeknou: Vidíte? U nás nejde zavřít miliardáře. Stát se to mně, dávno bručím, až zčernám.

Další nikoli nepodstatný důsledek Šarochova otočení. Bude-li stíhání zastaveno, Babišovi se uvolní ruce směrem k Hradu. Nebude muset panáčkovat, aby dostal od prezidenta Zemana milost, částečně se z toho strašného tlaku (být odsouzený, třeba i zavřený!) vymaní. Dál zůstane jen to, že ANO nechce mít z Miloše Zemana nepřítele, ničitele, jít cestou ČSSD. Ale hlavní tlak na Babiše skončí.

Zevnitř Česku zastavení uškodí, viz argumenty výše uvedené. Policii uškodí, její odvaha jít v odůvodněných případech proti mocným, proti politikům a oligarchům, rapidně klesne, šéfové o tom nebudou chtít ani slyšet. Žalobci též zařadí zpátečku.

Zvenčí spíš naopak, prospěje nám to. Babiš, který miluje vystupovat ve vedení unie, který tím žije, se najednou bude cítit jako kočka, jíž odvázali prázdnou plechovku z ocasu. Ne že by se tím jeho postavení nějak zhodnotilo, ale jemu i české diplomacii se uleví. Pokud to skutečně skončí.

Obrat Šarocha či rovnou zastavení stíhání se stane pokušením pro opozici. Jistě ji bude lákat mluvit o tom, že Babiš ovládl policii i justici, že to tu má celé pod palcem. Znovu se k tématu české spravedlnosti vracím, protože je klíčové. Vzpomeňme, jak byla na ministerstvo spravedlnosti instalována přítelkyně Miloše Zemana Marie Benešová, jež stíhání Babiše odmítala. A nedlouho po její instalaci přichází náznak, předzvěst konce premiérova stíhání, no nevšimněte si toho…

Kauza Čapák Česku drsně uškodila, kdyby byl Babiš státník, nestal by se premiérem, neuvrhl by nás do téhle šlamastyky, byl by počkal, jak případ dopadne. Nestalo se. K naší obří škodě.