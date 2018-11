Babiš: Pomoc, puč! Zeman: Zase ho jmenuju! Policie: Všecko je standardní. OMG

Jestliže český premiér volá "nikdy neodstoupím, nikdy", my odpovězme větou "nikdy se nenecháme zblbnout, nikdy".

Novinky v kauze Čapák, Babiš senior a Babiš junior: Miloš Zeman ve "své" televizi Barrandov oznámil: "Kdyby byla vládě vyslovena nedůvěra, tak pověřím po jeho demisi Andreje Babiše sestavením vlády. Mám dva pokusy." Andrej Babiš zas pravil "nikdy neodstoupím, nikdy" a také "je to puč Palermo, je to akce hodná rozvědky, možná zahraniční, možná české".

Ozvala se i policie a státní zástupci, uspořádali tiskovku, kde skutečně mnoho neřekli. Ředitel pražské policie Ptáček sdělil, že policie "prověřuje informaci o údajném únosu i včerejší e-mail z adresy Andreje Babiše mladšího, snaží se s ním spojit." A šéf Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím sdělil, že vše probíhá "standardně" a že obviněný může i lhát. (Chápeme to správně? Jeden z obviněných je tedy nejen duševně nemocen, ale ještě může i lhát? Tak bacha na něj…)

Popořadě. Pokud by se stalo, že by poslanci vyjádřili Babišově vládě nedůvěru a pokud by Zeman opět jmenoval Andreje Babiše premiérem, dal by najevo jasné, hluboké, nedemokratické pohrdání sněmovnou. (I Senátem, který Babiše vybídl k rezignaci.) Hrál by si, jako to dělá již od svého prvního zvolení, na specifický prezidentský systém, pro který má parlament cenu nula.

Podstatnější je, že by Zeman vzkříšením Babiše přilil olej do ohně, ještě víc by polarizoval společnost. Andrej Babiš se topí v malérech, do svých kauz zatáhl děti, u premiéra země EU je nepochopitelné, že dopustil, aby byl jeho duševně nemocný syn odvezen jakýmsi Rusem do Ruska, na Krym a do Krivého Rogu, zjevně jen proto, aby ho uklidil, aby nesvědčil.

Zeman takové praktiky legalizuje jako "normální" (normálního na nich není lautr nic), a naopak zavrhuje novinářskou a občanskou snahu Babišovy postupy obnažovat. Je to prezident naopak, hlavou dolů, nehlava státu, jež chce ze státu udělat nestát.

Hovoří jazykem konspirátorů

Absurdnost situace zesilují výroky premiéra. Dělá chyby (výpověď "ochránce" Babiše juniora Protopopova v Právu celý případ ukázala v mnohem horším, nebezpečném, surovém světle). Věty "je to puč Palermo, je to akce hodná rozvědky, možná zahraniční, možná české," ukazují, že ztrácí nervy, mluví jazykem konspirátorů a dezinformátorů, jazykem komunistického režimu (za bolševika taky za všechno mohly "západní rozvědky"). Navíc se znovu objevila jeho obsese českou rozvědkou (ÚZSI), kterou přitom přece už ovládl, zpacifikoval, dobyl. Teče mu do bot a použije zřejmě cokoli, můžeme čekat ilumináty a Marťany.

Svého syna nechal uklidit s vysokou pravděpodobností on, děti do kauzy Čapí hnízdo zatáhl rovněž on, na něco takového by ani česká, ani zahraniční rozvědka, ani Palermo neměly.

Jaká zahraniční rozvědka? Ruská? Čínská? Americká? Britská? Slovenská? Turecká? KLDR? Jakmile se začnete takto ptát, dojde vám, jak nebezpečné to jsou řeči, plky, ohrožují už tak pošramocenou důvěryhodnost Česka v zahraničí (pošramocenou mimo jiné úklidem Babiše juniora na okupovaný Krym). Kdo nám to tu vlastně "rozvrací klid na práci", kdo nám to tu "rejdí"? Babiš, aby zachránil sebe, zesměšňuje zemi.

K tiskovce policie a žaloby. Vzpomeňme, jak se Babiš bez pardonu zbavil šéfa Generální inspekce Michala Murína a jak ho v tahu proti inspekci podpořili státní zástupci včetně nejvyššího žalobce Pavla Zemana. Tvrdili tehdy, že GIBS nefunguje, je neprofesionální atd.

Jak strážci vyšetřování reagují nyní? Policie bez vyslechnutí údajně uneseného věc únosu odložila. Bývalý šéf policie Oldřich Tomášek řekl pro Seznam zprávy: "V žádném případě se takto nemá postupovat, to je těžko uvěřitelné. A to říkám se zkušeností čtyřiceti let u policie, z toho dvacet na vyšetřovačce. Normální je, že se takový člověk vyslechne, aby se nade vši pochybnost vědělo, jestli je, či není v pořádku. A pokud by byl v cizině, tak se nechá vyslechnout cestou právní pomoci. Ale bez toho, že s tím člověkem mluvíte, nemůžete takový případ uzavřít."

Zaútočí opět žalobci na Babišem "normalizovanou" GIBS, že nekoná, že nevyšetřuje ono odložení věci? Nařídí vyšetřit krajně podezřelé odložení údajného únosu? Kdepak, nic takového tentokrát neřekli.

Jestliže Babiš poněkud zoufale volá "nikdy neodstoupím, nikdy", my odpovězme větou "nikdy se nenecháme zblbnout, nikdy".

Video: Demonstrace proti Andreji Babišovi, Václavské náměstí 15. 11. 2018