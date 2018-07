Babišova vláda digitálního nic, technokratka bez étosu, bez duše, bez úrovně

Kdybyste se Babiše zeptali, co Česko světu nabídne (po revoluci to byla obhajoba lidských práv), koukal by na vás jak na blázny.

Máme tedy vládu. Ať se nám líbí, nebo nelíbí, je to česká vláda, jež získala důvěru sněmovny, prošla demokratickou volbou, je regulérní. Fajn. A jaká je ještě? Jaký étos obsahuje vláda Andreje Babiše? Co od ní můžeme čekat, čím je charakterizována?

Každá vláda má dvě nohy, domácí a zahraniční. Obě mají stejný význam pro zdravý pohyb. Kam tahle vláda jde? Míříme někam do "bude líp"? Podle nyní již regulérního premiéra Babiše nás tato vláda vede na vrchol Evropy. To je ten étos?

Ne, to je jen plk. Bohužel. V čem bychom se chtěli stát tím evropským vrcholem? Ano, najdete několik světových jedinců v této zemi, jako v mnohých dalších státech, ale Babišova vláda postrádá jedinou skutečnou, výraznou osobnost. Koho by pak v Bruselu či jinde ve světě oslnila, přesvědčila? Čím?

Co bychom Evropě nabídli, vyspělou demokracii? (Tu, kterou nyní chtějí "garantovat" naši zčásti stalinističtí komunisté?) Demokracii, v níž premiér při jednání ve sněmovně lživě obviní opozičního poslance, že je "vožrala vožralej"? S touhle úrovní dorazíme na špici opravdu těžko.

Kdo vlastně ovládl zahraniční politiku Česka? Babiš a ANO? Ne. Jan Hamáček a ČSSD? Ne. Ovládl ji Miloš Zeman. Zakázal protiústavně (to je ta kvalitní demokracie?), aby se ministrem zahraničí stal proevropsky myslící politik, jehož si sociální demokracie vybrala, nemáme ministra zahraničí, jen ho dubluje ministr vnitra (absurdita). A ministrem obrany se stal Lubomír Metnar, nepolitik, který má blízko k Hradu a o obranu se, pokud známo, nikdy nezajímal, takže není ani odborníkem.

Dva klíčové resorty skončily pod dohledem v Evropské unii s despektem přijímaného a v Rusku vítaného Zemana. Takhle na špici EU? Ne, ne, je to jen bezobsažné, dětské plácání. Navíc si Babiš i Zeman ten "vrchol" představují jako negaci něčeho, ne uprchlíky před smrtí, ne obnovitelnou energii, ne Brusel, ne euro, ne platit, ne dávat (jen brát).

Kam stát povede Babišova vláda doma? K úctě k občanovi? Proboha, s komunisty v zádech, s Okamurou připraveným kdykoli přiskočit a helfnout? K úctě k občanským aktivitám, které Babiš i Zeman milují jak osinu v zadní části těla? K úctě k životnímu prostředí? Podívejte se na Prahu, jak se její prostředí "zlepšilo" za primátorky Krnáčové (je hůř).

Co nabízíme? Nakládané okurky?

Nebo nás snad povede k úctě ke svobodě? Je svobodný ministr, kterému premiér ráno řekne, hele, končíš na vnitru a jdeš na obranu, a on kývne? Je svobodný deník ze svěřenského fondu premiéra, který v den hlasování o důvěře vládě, již má poprvé od revoluce držet KSČM, píše na titulce o nakládání okurek (nakládaná zelenina k bůčku i na pečivo)? A chválí rychlou výměnu ministryně spravedlnosti, z Babišova maléru dělá zásluhu? A dál tam šéfredaktor rozmlouvá s Klausem seniorem o tom, jak se komunisté nevracejí k moci? Svobodná a nezávislá Babišova média? Vtip.

Tato vláda s důvěrou není ani levá, ani pravá, ani střední, nemá žádný směr, je schopná uvažovat jen PR a technokraticky ("být líp", "mít víc", "jít na vrchol"). Ve svém hodinu a půl trvajícím, nicneříkajícím projevu Babiš třeba usoudil, že ano, úředníků je moc, a "pokud chceme mít efektivní stát, tak na to potřebujeme kompetence". Asi tak.

Programem téhle vlády není Česko zase stmelit, přestat lidi strašit a stavět proti sobě, programem je "zákon o digitalizaci, řešíme sdílenou ekonomiku Uber, Airbnb a další", jak sdělil premiér. (Řešíme, nikoli vyřešíme, aspoň v tom je při zemi.) Poté, co ANO vedlo ministerstvo dopravy ve vládě Bohuslava Sobotky a co nevyměnilo ministra slabého jak odvar ze šlupek od brambor, Babiš klidně slibuje, že "zintenzivníme výstavbu dálnic na všech hlavních trasách". Slibem nezarmoutíš. Babišova doktrína? Slibuj, slibuj, slibuj a ještě jednou slibuj.

Další vize? "Je potřeba dostat turisty do dalších měst našich regionů." V Krumlově jistě jásají, v Praze jsme taky megahappy. A co jim tam nabídneme? Zavřené hospody? Nebo snad ty slavné nakládané okurky?

Co tahle vláda vlastně chce? Abychom (my i turisté) konzumovali, aby po Česku nikdo nic proboha nechtěl, aby to nic bylo pokud možno "digitální". Vláda prázdnoty nastoupila paradoxně v době, kdy se zemi bez ohledu na vládu a díky směru, který byl zvolen pro roce 1989, nebývale daří (zemi, ne všem obyvatelům, těm nejzbídačenějším může tato vláda ještě přihoršit, pro ně má "být hůř").

Už jsem to psal, jediné, co nás může jakž takž ukolébávat, je, že Babiš zatím nechce ven z EU a NATO (ještě stále je to výhodné, že). Nechce, to sedí, to říká, ale spojil se s Milošem Zemanem, který maká pro Kreml, dovolil prezidentovi neuvěřitelný vliv na zahraniční politiku.

Kdybyste se Babiše zeptali, co jako Česko světu nabízíme (po revoluci to byla obhajoba lidských práv), asi by na vás koukal jak na blázny a říkal by si, že jste "vožralové vožralí". Smyslem přece není dávat, smyslem je brát, ne být, ale mít.