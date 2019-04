Babišovi manažeři Ťok a Nováková propadli, neumějí řemeslo. Stát není firma

Premiér je mizerný personalista. Krom Dana Ťoka a Marty Novákové jako příklad poslouží Petr Stuchlík, neúspěšný lídr kandidátky ANO v Praze.

Bude se měnit vláda. Končí ministr dopravy Dan Ťok i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, oba za ANO, oba osobně Andrejem Babišem vybraní manažeři. Obě ta ministerstva jsou pro Babiše klíčová, stejně jako pro něj byl v minulých volbách klíčový výsledek v Praze.

Doprava a průmysl reprezentují jeho životní prostor, byznys, není to školství či kultura, k nimž nemá hlubší vztah. Právě v těchto dvou oblastech mohl a měl Babiš ukázat, co umí, jak je schopný, že je lepší než jeho předchůdci, co tedy znamená vést stát jako firmu. Asi proto tak dlouho odmítal odvolat Ťoka a nyní vykládá, kolik práce na ministerstvu odvedl.

Kdo přijde, zase manažeři? Ano, v souvislosti s Ťokovým nástupcem Babiš zmínil, že do čela ministerstva "to chce manažera". Toto je zásadní moment výměny, základní příčina selhání Novákové a Ťoka: nebyli politici, ale manažeři. Nováková uspěla jako podnikatelka, do června 2018 vedla Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Ťok zas šéfoval české pobočce firmy Skanska (a byl proto kritizován za střet zájmů poté, co se stal ministrem dopravy). Časem se politikem stal, za ANO ho jako nestraníka zvolili do sněmovny v roce 2017.

Potíž tkví v tom, že už nežijeme v revolučním roce 1990, kdy se do politiky hrnul kde kdo. Posunuli jsme se do roku 2019, o třicet let dál, a kromě Babiše skoro každý ví: politika je náročné řemeslo, umění.

Ťok byl expert na stavbu silnic, ne na jednání, ne na chápání zájmů širších než silničářských. Podobně Nováková, u níž se ten "necit" pro veřejnou sféru obnažil několikrát velmi masivně, brutálně (kauza mobilní data, kauza vyhozený Tchajwanec, obě smutně potupné).

Babiš řekl, že konec Novákové ve funkci nesouvisí se skandálem během recepce pořádané ministerstvem průmyslu, ze které po výtce čínského velvyslance ministryně vyhnala zástupce Tchaj-wanu. Omyl, souvisí. Nováková neumí vnímat svoji práci jako věc veřejnou, naši, sklonila se před Čínou, vyhodila pozvaného hosta. Ne pro ni, ale pro Česko to bylo nesmírně zahanbující, nesuverénní. Mimochodem nikdy dříve se to nestalo. Katastrofální politička.

Je naprosto v pořádku, že Ťok a Nováková končí (i přesto, že začali na Babišův povel tweetovat). Kdo je vystřídá?

Nepolitici, Babiš se chybami neučí

Ťoka nahradí Vladimír Kremlík, dnes náměstek pro právní služby a hospodaření s majetkem na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. "Já jsem s ním pracoval i jako ministr financí, je to profesionál, je to pracovitý člověk. Myslím, že jsem prověřil všechny informace, které na něj přišly," sdělil novinářům premiér Babiš.

Kremlík úřadoval u politiků ČSSD, pracoval třeba coby zástupce ředitele odboru poradců premiéra Vladimíra Špidly a dříve byl členem Mladých sociálních demokratů. Dělal úředníka, na ministerstvu dopravy působil už v roce 2007 za nechvalně proslulého ministra Aleše Řebíčka (ODS), tehdy vedl právní úsek, seděl také v dozorčích či správních radách různých státních firem, kupříkladu Českých aerolinií, ČD Cargo, Letiště Praha. Opět to není politik, sorry jako.

Martu Novákovou, navrhl Babiš, vystřídá předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček. Jako spolumajitel či jednatel působil asi v patnácti firmách, tuto činnost ukončuje. Přednášel na Vysoké škole finanční a správní, pracuje i jako děkan na Fakultě ekonomických studií. Tam bude muset taky skončit. A znovu stejná písnička, ani Havlíček, při vší úctě k němu, není politik.

Miloš Zeman oba premiérovy kandidáty odsouhlasil, jmenovat je chce po návratu z Číny, na konci dubna.

Proč Babiš neposílá do čela ministerstev politické profesionály? Po osmi letech existence nemá lidi, musí sahat mimo ANO. Existuje ještě pádnější důvod: Babiš nepotřebuje samostatné, svobodně uvažující osobnosti. Potřebuje lidi, kteří ho budou poslouchat, a politiku si chce dělat sám. Premiér Já Já Já. Jak to vypadá, když si vybírá především ty poslušné, politicky nezkušené, předvedla Nováková: poslušně srazila paty před čínským velvyslancem. Babiš chce vládnout sám, všecko řídit sám, což prostě nejde.

Je mizerný personalista. Nejde jen o Ťoka a Novákovou, jako jiný příklad poslouží Petr Stuchlík, neúspěšný Babišův lídr kandidátky ANO do vedení Prahy. Premiér není schopen (ochoten) v ANO najít politika, vězí stále dál jen ve světě byznysu, což při řízení státu nestačí. O bídné personální politice svědčí také to, jak ho opouštějí populární politici, veřejností, dokonce i tou ANO nenakloněnou, jakž takž přijímaní, kupříkladu Martin Stropnický, ale i Robert Pelikán (který nyní čelí vlastní ministerské chybě při předčasném vydání údajného hackera Nikulina do USA).

Babišův sen o "Česku na špici Evropy" se rozplývá jak pára nad hrncem, politického vrcholu dosáhl při setkání s Donaldem Trumpem, jež se uskutečnilo díky lidem, které jeho kumpán na Hradě touží zničit (další paradox dnešní vlády-firmy).

Babiš v tom lítá jak nudle v bandě, vládu skládal dlouho, složitě, a přece se nepovedla. Dnes v ní nejvíc září člověk, kterého on sám nevybral, Tomáš Petříček, politik, ministr, jehož se Zeman touží zbavit. To jsou paradoxy.