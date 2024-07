Česká muniční iniciativa funguje. A zbrojaři využili situace

Z bezpečnostních důvodů se musíme smířit s tím, že česká muniční iniciativa neprobíhá a nemůže probíhat veřejně. Jen blázen by tak Rusům nahrál.

Česká vláda získala v poslední době v demokratickém zahraničí dobré jméno, neboť zprostředkovala dodávky munice na Ukrajinu. Do konce roku tam "českou cestou" dorazí půl milionu dělostřeleckých nábojů ráže 155 mm. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) má již další plán muniční podpory pro Ukrajinu, pracovně ho nazývá Iniciativa 2025.

Pro Ukrajinu je munice životně důležitá, postoj české vlády je jasný, snaží se Rusy zastavit. Jenomže munice je drahá a, jak víme, v Evropě jí máme zásadní nedostatek. S válkou už velmi naivně nepočítala. Kdyby Rusko napadlo nějakou východní členskou zemi NATO, je otázka, zda bychom měli dost zbraní a munice na její obranu.

Nečekaná potřeba zbraní má své důsledky, válka je strašná, ale dá se na ní hodně vydělat. Je jasné, že jakmile není k dispozici dost nábojů a techniky, cena těchto produktů prudce roste. U nás se už měsíce mluví o korupci, o neskutečně vysokých maržích zbrojovek, které se na české muniční iniciativě podílejí, ale i o roli politiků a bezpečnostních špiček. Objevují se jakési dokumenty, údajně koluje nahrávka pořízená tajnými službami, která má zapojení politiků dokazovat, opozice křičí, že chce vědět víc, nejrůznější firmy by se chtěly do iniciativy zapojit, ale nemohou, a to dělá zlou krev.

Shánět v době nedostatku munici je těžký úkol, který logicky musejí dělat zbrojní firmy. Ty, které mají kontakty všude po světě. Zároveň je celá akce v podstatě tajná, někteří dodavatelé zbraní a munice nemají zájem, aby se o nich vědělo. A jakmile je něco neveřejné, dá se to napadat a zpochybňovat přesně tak, jak to dělá opozice.

Nejen opozice. Na síti X pod poutákem na článek Deníku N o tom, že vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar v minulosti pracoval jako konzultant i pro zbrojařskou skupinu Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada, se objevil příspěvek Piráta Mikuláše Peksy. Píše: "A na ty granáty samozřejmě bylo výběrko, které v žádném případě nebylo nikomu ušito na míru, vyhodnotila ho nezávislá komise na základě objektivních kritérií a veškerá dokumentace je transparentně online. Mohl bych poprosit o link na tu dokumentaci? Nestíhám to dohledávat. Neříkám nic, jenom že v rámci té muniční iniciativy se pracovalo s penězi i jiných států než jen Česka. Bylo by takový mezinárodně-politicky blbý, kdyby to snad vypadalo, že to někdo vytuneloval."

Drsné a mimořádně hloupé nepochopení české iniciativy. Peksa chce dokumentaci k tajné akci, dělá přesně to, co chtějí Rusové, chce všecko odhalit. V důsledku by to znamenalo, že žádné náboje ze zemí, které si to s Ruskem nechtějí rozházet, nebudou. Přitom priorita je tu jasná: sehnat munici, upravit ji a dodat, pomoct Ukrajině, aby se mohla bránit. Je to minimální pomoc, kterou poskytujeme, měli bychom dělat mnohem víc, my, milovníci svobody.

Pojar dělal pro Strnada

Pochybnosti o maržích zbrojních firem a o tom, že celá akce probíhá tak, aby dárci peněz nebyli okrádáni, aby nešlo o nekalou konkurenci, nedávno vedla ke schůzce "úředníků а podnikatelů, kteří se dlouhodobě pohybují v české bezpečnostní komunitě", napsal Deník N. Účastnil se Tomáš Pojar a vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Schůzku v prostorách Vysoké školy Cevro svolal Zbyněk Pavlačík, šéf spolku Jagello 2000. Účastníci shodu údajně nenašli. Ve hře jsou příliš velké peníze.

Deník N popsal, které firmy se shánění a dodávání, tedy i dopravování, munice účastní: "Czechoslovak Group Michala Strnada, STV Group Martina Drdy, Omnipol spadající pod Ompo Holding, Colt CZ Group SE, ve které je majoritním vlastníkem Česká zbrojovka, a zbrojovku DSS".

Ještě poznámka k cenám munice. Připomenu pandemii covidu a pozdější šetření Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ten tehdy sdělil, že se ceny nákupů těžce lišily: "Ministerstvo vnitra nakupovalo respirátory FFP3 v rozpětí od 60 do 422 korun, ale ministerstvo zdravotnictví nakupovalo dokonce respirátory FFP2, to znamená o třídu horší, a to až za 777 korun…" Tehdejší premiér Babiš se pak bránil, že pandemii "nikdo neočekával a všechny státy světa začaly nakupovat ochranné prostředky, tak logicky nikdo na to nemohl být připravený". S válkou na Ukrajině je to stejné, jen náboje stojí mnohem víc než roušky.

Další problém. Deník N také popsal, že Tomáš Pojar, klíčová postava muniční iniciativy, v minulosti pracoval jako konzultant také pro zbrojařskou skupinu Czechoslovak Group Michala Strnada. Práci pro CSG ukončil předtím, než nastoupil do vládní pozice. Premiéra Petra Fialu o svém angažmá předem informoval. Podstatné je, že skupina CSG hraje v dodávání nábojů na Ukrajinu klíčovou roli.

Angažmá Pojara u Strnada a nyní ve vládě logicky vede k pochybnostem, zda nejde o střet zájmů, zda Pojar nepomáhá zbrojařské firmě. Strnada vzal mimochodem premiér i na cestu do USA. - Je v tom, zdá se, obojí, Pojar jednak "zná ty správné lidi", kteří dokážou munici sehnat, a jednak je sám v potenciálním střetu zájmů, protože pro CSG pracoval.

Kdybychom se neocitli v naprosto nestandardní situaci (válka na Ukrajině a evropský nedostatek munice), kdyby třeba pro nemocnici dohadoval nákupy "cétéček" zaměstnanec, který dříve pracoval pro firmu vyrábějící tomografy (CT), označili bychom to zcela jistě za střet zájmů. Důležité je, že Pojar práci pro CSG před Fialou netajil.

Mimochodem jsou na tom Slováci dost podobně. I tam má Michal Strnad "svého člověka ve vládě". Ficův kabinet letos v únoru rozhodl, že novým státním tajemníkem na ministerstvu obrany bude Martin Vojtašovič. Ten ovšem v minulých letech působil ve firmách ze skupiny CSG. Psal o tom server Seznam Zprávy. Mluvčí CSG Andrej Čírtek tehdy uvedl: "Naše podnikání na Slovensku ani naše tamní dlouhodobé rozvojové plány změna vládní garnitury nijak neovlivnila."

Je jasné, že zbrojařské firmy z války na Ukrajině profitují. Bez nich by se statisíce nábojů do houfnic sháněly po světě těžko. Z ryze bezpečnostních důvodů se musíme smířit s tím, že česká muniční iniciativa neprobíhá a nemůže probíhat veřejně. Jen blázen by tak Rusům nahrál. A Pojarův údajný střet zájmů? Odpovědnost zde nese premiér a vláda. Kabinet je natolik pestrý, že jistě probíhá vzájemná kontrola. A pro Ukrajinu je existenčně důležité, aby měla dost munice. Pojarovi a dalším se ta práce zjevně daří.

