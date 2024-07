Orbán vyrábí rozbíjecí mírové hnutí, Babiš je jen jeho podržtaška

Orbánova cesta do Kyjeva, Moskvy a Pekingu je v jednom poučná. Ukázala, jak plané jsou řeči o míru a o vyjednávání s Putinem. Těsně po ní následovalo vybombardování dětské nemocnice v Kyjevě.

Pro Andreje Babiše musí být depresivní sledovat "mírovou pouť" maďarského premiéra Viktora Orbána do Kyjeva, Moskvy a Pekingu. Sám se na něco podobného nezmohl, "nemá na to koule", jak se říká. A možná na to nemá dost politické surovosti, protože Orbánova cesta surovost vyžadovala.

V Kyjevě Maďar prezidenta Volodymyra Zelenského přesvědčoval, aby zvážil příměří, jež by prý mohlo urychlit jednání s Ruskem, které Ukrajinu masakruje. Vyzývat k příměří napadeného jako prvního zní naprosto absurdně, kdyby se Ukrajina na chvíli přestala bránit, Rusové by toho hned využili a zabrali další kus země.

Z Kyjeva Orbán pokračoval do náruče agresora, a to proti vůli dalších lídrů zemí Evropské unie. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell řekl jasně: "Premiér Orbán nedostal od Rady EU žádný mandát k návštěvě Moskvy." Doplnil, že maďarský premiér tak EU v žádné podobě nezastupuje.

Tohle samozřejmě Orbán dobře ví, on jen využil rotačního předsednictví k tomu, aby si dělal svoji politiku. Jakou? Proruskou. Moskva ho samozřejmě prezentuje jako zástupce EU, nikoli Maďarska. Odpor a kritiku evropských špiček k cestě Orbána do Moskvy označil místopředseda ruské Bezpečnostní rady a bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv za "hysterii evropských k*eténů". Takže jediný, kdo není k*etén, je Orbán?

Výsledek jeho jednání s Putinem? Nula. Ruský prezident zopakoval, že jedinou cestou k míru na Ukrajině je stažení ukrajinských vojsk z Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti a že má i další podmínky, které známe. Po jednání s Orbánem následovaly brutální útoky na Kyjev, zasažena byla dětská nemocnice a porodnice. Další z řady ruských válečných zločinů. Terorista Putin po Orbánově misi ještě přitvrdil.

Ruským zájmem je maximální rozklad Evropské unie, rozbití její dosavadní jednoty. Když Orbán letí za Putinem bez dohody zemí EU, na rozkladu a rozbíjení pracuje. Otázka zní, nakolik to dělá jen ze své vůle, nebo jestli je k jednání donucen ruským tlakem. Maďarsko je závislé na ruské ropě a dalších surovinách a Orbán chce být znovu zvolen. Pokud je vydírán, jen to celé ještě horší.

V Patriotech bude hrát páté housle

Důležitou roli hraje také načasování. Orbán to dělá v době, kdy se Rusům nepodařila ofenziva, spustili sabotáže v Evropě a vyhrožují jaderným arzenálem. Zelenskému i nám vysloveně škodí, pomáhá Putinovi.

Po Moskvě navštívil čínského komunistického vůdce Si Ťin-pchinga. Zase jsme slyšeli řeči o míru, soudruh Si sdělil, že "Čína aktivně pracuje pro mír a usnadňuje jednání tím, že povzbuzuje a podporuje veškeré snahy zaměřené na nalezení mírového řešení krize". Lež. Čína podporuje Rusko, prodává mu komponenty pro zbraně a podle agentury Bloomberg jedná s Rusy o výrobě útočných dronů podobných dronu Shahed. Ale Orbán ty lži poslouchá s nasazenou tváří mírotvůrce.

Pak světu v klidu oznámí, že "v příštích měsících bude situace na frontě horší. Příští dva tři měsíce budou brutálnější. Je tu více zbraní a Rusové jsou odhodlanější, takže síla konfrontace, počty mrtvých, počty obětí budou taky brutálnější než za posledních sedm měsíců, ačkoli předcházející období bylo taky brutální…" Totální absurdistán.

Celé je to odporné. Orbán světu říká: dělám si, co chci, neohlížím se ani na EU, ani na NATO (které se také od jeho cesty do Moskvy distancovalo), sleduju jen svoje osobní a svoje domácí zájmy.

K tomu samozřejmě patří i založení europarlamentní frakce Patriotů pro Evropu, kam se hrne ultrapravice z celého starého kontinentu. Bude to seskupení destruující jednotu EU. Orbán vyrábí rozbíjecí mírové hnutí, přesně v duchu staré ruské taktiky z doby studené války. Kdyby chtěl opravdu mír, hledal by dohodu se zeměmi EU a řekl by Číně nahlas, ať nepodporuje vrahy. Ale hlavně by chápal, že Maďarsko není stát, který bude Putin poslouchat. Maďarsko je dnes bohužel země, jejíž vedení poslouchá Putina.

Vraťme se k Babišovi. Vyhrál v Česku eurovolby a pak předvedl, že by byl taky rád Orbánem. Aniž by se se svými lidmi poradil, dohodl odchod europoslanců ANO z liberální frakce EP Renew a skočil za Orbánem do Patriotů.

Orbánovu temnou odvahu k přímému následování Putina naštěstí postrádá, je to člověk, který ohýbal páteř před komunisty coby komunista, před estébáky coby agent, teď ji bude ohýbat před Orbánem coby podržtaška. Je jen plagiátor a dodejme, že u nás to stačí, u nás je úspěšný plagiátor.

Zřejmě už tuší, že v Patriotech bude hrát páté housle, že na Orbána nemá. Dokonce možná tuší i to, že se mu orbánovské dobrodružství nemusí doma vyplatit. Přeskupí se mu elektorát, užere nějaké příznivce Okamurovi, ale může se stát, že nakonec ztratí naivní liberály, kteří mu to dosud baštili.

Babiš, Karel Havlíček i Alena Schillerová by si mohli vzít jedno důležité ponaučení z Orbánovy pseudomírové cesty. V jednom měla smysl: ukázala, jak plané jsou řeči o míru, jak s Putinem nic nehne. Mírová cesta vyústila v bombardování dětské nemocnice v Kyjevě. Putin slyší jen na sílu. Nacionalista Orbán ani čerstvý nacionalista Babiš na tom nic nezmění.

