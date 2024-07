Žijem v době nejistoty, nepředvídatelnosti. Zprávy policie i vojáků jsou surově jasné

Národní centrála proti organizovanému zločinu píše, že Rusové používají metody podobné radikalizační taktice islamistů. Vojenské zpravodajství konstatuje, že budoucnost války i míru patří umělé inteligenci. "Brave new world," řečeno s autorem sci-fi Aldousem Huxleym.

Na přelomu června a července byly zveřejněny výroční zprávy Vojenského zpravodajství a Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Obě ukazují, jak se změnil evropský svět, ve kterém žijeme. Zajímavé je, jak se policejní zpráva posouvá a upozorňuje na nová bezpečnostní rizika, na hybridní hrozby.

Nevím, kolik občanů si obě zprávy přečte. Předpokládám, že jen zlomek. A už vůbec netuším, kolik lidí, kteří zpochybňují českou a evropskou podporu Ukrajiny a spíš inklinují k Rusku, bude ochotno tyto texty studovat. Důležité je, že jsou to zprávy oficiální, státní, ověřené. Nepopisují všechna rizika, ani nemohou, ale mimo jiné poskytují obraz proměny, kterou nechtěně zažíváme a která souvisí s ruskou válkou na Ukrajině.

Často se na sociálních sítích diskutuje o tom, jestli jsme ve válce, nebo nejsme. Když obě ty zprávy čtete, odpověď leží před vámi. Ta válka má nový, hybridní charakter. Jejím cílem je oslabit evropské země a jejich obyvatele co nejvíc rozdělit. Tato fáze války se snadno může stát předstupněm války tanků a raket.

Zpráva NCOZ popisuje situaci, kterou vyvolal exodus uprchlíků z Ukrajiny. Stává se "hraniční, tak jak se vyčerpávají kapacity hostitelských zemí". Pokud by byla Ukrajina poražena, následovala by další "vlna emigrace i několika milionů osob, které by byly přímo ohroženy na životě. Takováto vlna by byla jen obtížně zvládnutelná s prostředky, které mají k dispozici státy v ukrajinském sousedství".

Aspekt války, který si málo uvědomujeme, ačkoliv u nás politici migračními vlnami hrozí horem dolem. Je v našem bytostném zájmu Ukrajinu podporovat, aby neprohrála.

Kriminalisté se zabývají také informačními operacemi a sabotážemi, což je vysoce riskantní fenomén spojený s ruskou válkou. "Společný evropský trend představuje stále častější zapojování místního obyvatelstva či lokálního kriminálního prostředí do širokého spektra činností - od aktivního zjišťování informací z daného státu a tipování cílů přes vytváření různých forem nátlaku na vybrané osoby například z exilové diaspory až po přímé útoky na infrastrukturu či veřejná místa."

Policisté ukazují, jak Rusové kopírují to nejhorší, co se ve světě děje: "… metoda postupného zapojování vybraného jedince je podobná radikalizační taktice islamistů. Často může probíhat přes komunikační platformy a sociální sítě i bez přímé fyzické přítomnosti řídícího operativce protistrany. Elektronické převody peněz usnadňují financování takovýchto operací." Shodné závěry hlásí bezpečnostním složky, tajné i policejní, po celé Evropě. Zkušenosti s útoky máme i my v Česku.

Rusové nás chtějí demoralizovat

NCOZ zmiňuje u nás probíhající "informační operace, které mají postupně demoralizovat veřejnou debatu, aby bylo možné v ní šířit ruské narativy. Ty jsou součástí informační války s cílem zastavit přísun materiální pomoci bojující Ukrajině." Do těchto aktivit se zapojují i čeští obyvatelé a je "patrná organizační role ruských zpravodajských orgánů".

Policie píše, že se významně zvyšuje riziko demonstrativních útoků, jejichž cílem je obyvatele vyděsit, vzbudit v nich pocit ohrožení. Rusové k takovým akcím nepotřebují složitou přípravu a nemusí riskovat přímé zapojení svých tajných služeb, což je "z hlediska hybridních operací dostatečně efektivní řešení".

Důsledkem války a zároveň ruským záměrem je přesun postsovětských kriminálních struktur a jejich rodinných příslušníků do Evropy. "Toto riziko je akcentováno vysokou vzájemnou koordinací a komunikací (typickou pro postsovětské kriminální organizace) a schopností prosazovat se na poli kriminální činnosti v novém místě působení."

NCOZ píše, že je nutné spolupracovat s ukrajinskými bezpečnostními složkami, neboť "mohou poskytovat zásadní informace k osobám, ke kterým by jinak v českém prostředí neměly žádnou kriminální historii".

Nejistota se dá snadno zneužít

Růžovou budoucnost nemaluje ani výroční zpráva vojenských špionů. Svět se stal místem nestabilním (pokud někdy stabilní byl) a nepředvídatelným. Fakt, že je těžké odhadnout vývoj i třeba jen na pět let dopředu, sužuje evropské obyvatele. Vnímají sílící nejistotu, která se navíc dá dobře zneužít, probouzet v lidech strach, který vždycky představuje nebezpečný společenský faktor.

Vojenští zpravodajci otevřeně píší, že mírová koexistence států s rozdílným společenským zřízením v dnešní době prostě není myslitelná. Z toho pro nás plyne, že musíme mnohem víc investovat do armády, do tajných služeb a bezpečnostních složek obecně. Začala doba neklidu a nejistoty.

Tajná vojenská služba píše, jak katastrofálně nedostatečné jsou kapacity evropského zbrojního průmyslu. "Po téměř dvou letech bojů dospěla situace do stavu, že na Ukrajinu byla dodána značná část evropských skladových zásob munice, techniky a vojenského materiálu. Zásoby munice v zemích EU se povážlivě snížily a nedařilo se je doplnit novou produkcí, protože nově vyrobená munice často putuje rovnou na Ukrajinu."

Bezpečnostní experti se přou, jestli máme pět, nebo deset let, abychom se připravili na ruský útok. Během tak krátké doby se musí zbrojní průmysl postavit na nohy. Nebo prohrajeme.

Jako hlavní téma své zprávy vojáci zvolili umělou inteligenci. Z jejich pohledu jasně vyplývá, že ta bude klíčová pro budoucí schopnost zemí bránit se i útočit. Zasahuje již dnes do sféry informací, zmíněna jsou deepfake videa, jejichž kvalita se rychle zvyšuje, míří k dokonalosti a bude nutné před nimi obyvatele chránit. K tomu poznámka: Vnímá česká věda, že tudy vede cesta? Že budoucnost je v AI?

Obě výroční zprávy stojí za přečtení. Ani jedna nás nepotěší, ale jejich smyslem není těšit, nýbrž poskytnout nám obraz reality, ve které žijeme, a obraz budoucnosti, která nám hrozí, ale ještě máme čas se na ni připravit.

