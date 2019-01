Česko je světovou velmocí, projevy trpěly falešnou skromností a musíme to napravit

Místo aby vůdci, když už si uzurpovali drahocenný vysílací čas, vyzdvihli oprávněné národní sebevědomí, lžou nám do kapsy, že jsme stejní jako jiní.

Ne, ani tři televizní projevy ústavních činitelů na to nestačily. Zeman, Kubera, Vondráček, ani jeden národu nepřipomněl, že je lepší než jiné. Nejblíž byl Zeman - ale i on se před pojmem lepšonárod v poslední chvíli zarazil.

Na přelomu osmičkového a devítkového roku je taková falešná skromnost naprosto nemístná. Místo aby vůdci, když už si uzurpovali drahocenný vysílací čas, vyzdvihli oprávněné národní sebevědomí, lžou nám do kapsy, že jsme stejní jako jiní. V projevech chybělo to hlavní, klíčové a iniciační slovo: velmoc.

Syntéza oborů, ve kterých je Česko nazýváno velmocí, přitom výmluvně prokazuje, že na nás nikdo nemá. Zároveň dává odpověď na tázání po naší národní povaze: to pro ty, kterým by ve svátečních proslovech scházelo nějaké to hloubání v nose.

Protože státníci o těchto věcech jako obvykle mlčí, nezbývá než udělat práci za ně. Prolítnout stránky denního tisku posledních týdnů a ověřit si, že velmocí jsme.

Česko je velmocí v proutkaření. Pro mnohé jde o šarlatánství, studnaři mu však věří. - Česko je velmocí v prodejích na internetu. - Česko je velmocí v černém obchodu se psy. - Česká republika je velmocí rozhleden. Stojí jich u nás přes 400 a každý rok přibude deset nových.

O tom, že je Česko velmocí ve výrobě automobilů a autobusů, ví každý. - Česko, velmoc pašeráků aut. - Česko je velmocí ve výrobě pneumatik a další továrny vznikají. - Česko je velmocí přívěsů. Aut s tažným zařízením je obrovské množství a fungují i specializované půjčovny přívěsných vozíků. Česko patří také k jejich velkým producentům.

Proč je Česko velmoc v pěstování máku, kde je jeho pěstování zakázáno a jaké za to hrozí postihy?

Česká republika je velmocí v několika oblastech, například v konzumaci alkoholu. Potom taky v jízdě na koloběžce - nikde na světě se koloběhu nevěnuje tolik lidí jako právě u nás, a to zvlášť v posledních pěti letech.

Česko je velmoc ve výrobě hraček. Export tohoto sortimentu má hodnotu dvanáct miliard korun, což z tuzemska dělá největšího vývozce hraček v Evropě.

Česko je velmoc v K1 mužů, královské disciplíně vodního slalomu. - Česko je čtvrtou největší včelařskou velmocí na světě. - Česko je z pohledu výroby pervitinu skutečnou velmocí.

Česká republika je velmocí v používání a vývoji nových takzvaných nanotechnologií. - Česká republika je velmocí v pašování slonoviny, policie volá po akčním plánu.

Už sám tento impozantní výčet by byl pevnou výztuží kvalitního projevu. Fakta hovoří za vše. Buď hrd, občane!

A to jsme kvůli zkrácené stopáži nezmínili notorická mezinárodní postavení, jako je hokejová velmoc, velmoc v počtu zahradních bazénů, velmoc v bezkontaktních platbách kartou, kremační velmoc a velmoc v hustotě veřejných knihoven. Doba, kdy z hnojiště evropského agrárního obchodu dobudeme zpět status bramborářské velmoci, se blíží.

Od letoška jsme navíc velmocí v počtu vánočních a novoročních projevů na jednoho obyvatele, pronášených zásadně a jedině muži. Holt premianti, tak jako ve třídění odpadu. Jako vždycky.