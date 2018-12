Čínský Huawei je české národní riziko: Stát zaspal. Pět let ignoruje varování BIS

Opakuje se to již dlouho, české bezpečnostní úřady podléhající vládě (BIS, další tajné služby, NÚKIB atd.) stojí proti prezidentovi a jeho zájmům.

Superčeská situace: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal "varování" před používáním hardwaru i softwaru od čínských společností Huawei Technologies a ZTE Corporation. Mluvčí NÚKIB Radek Holý sdělil, že úřad použil varování, nejmírnější reakci podle zákona o kybernetické bezpečnosti. "Má charakter zejména preventivní a informační," vysvětlil. Bývalá ministryně Karla Šlechtová připomněla, že s Huawei nejde o novinku, "jen je to nyní veřejné".

O novinku vskutku nejde, ve veřejné výroční zprávě Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2013 stojí jména Huawei i ZTE a věty: "Obě společnosti jsou ve světě dlouhodobě podezřívány ze spolupráce s čínskými zpravodajskými službami a podílu na výzvědných aktivitách. V některých zemích byla společnost Huawei v minulosti vyloučena z účasti na vládních zakázkách či budování sítí pro přenos citlivých informací, neboť bezpečnostní rizika převažují ekonomické úspory, které tyto společnosti nabízí."

Česká realita? Jako by před pěti lety BIS stát nevarovala. Citace je z veřejné zprávy tajné služby, v tajných zprávách varování muselo být tvrdší a výraznější. A přece se stát nebránil.

Zaráží lhostejnost, s jakou vlády k této zásadní hrozbě přistupují a přistupovaly: neudělaly nic. Naše telekomunikace jsou na čínských technologiích značně závislé, zranitelné nejsou jen čínské mobily, ale především páteřní sítě a jejich zařízení. V bezpečnostní komunitě se již několik měsíců mluví o tom, že Huawei vyhrála zakázku ČEZ na připravované datacentrum, tedy srdce českého energetického obra.

Proč Huawei? Protože je nejlevnější. Proč je nejlevnější? Protože je čínský a protože má zřejmě větší zájem o zakázku a možnost špionáže, zásahů, než o finanční zisk. Jak jinak, Huawei i ZTE se brání, "my o ničem nevíme".

Ředitel NÚKIB Dušan Navrátil sdělil: "Čínské zákony vyžadují po soukromých společnostech působících v Číně mimo jiné součinnost při zpravodajských aktivitách, a tudíž pouštět je do systémů, které jsou klíčové pro chod státu, může představovat hrozbu." A znovu: tohle všecko se dávno ví, a přece do toho Česko spadlo po hlavě, šlo za "levnými" čínskými firmami jak ovce na stříhání.

Babišovo dilema: Jak se bránit Číně a nedostat se pod palbu Zemana

Reakce premiéra Babiše (a on není vyznavač Číny, oproti Miloši Zemanovi) na zprávu NÚKIB byla podrážděná: "Já si myslím, že NÚKIB tuhle záležitost vůbec nezvládl." (Měl tedy úřad mlčet dál?) A ještě Babiš: "Je to pro nás překvapení, že úřad vydal to stanovisko. Jsou tam některé věci, které nejsou úplně domyšlené, mohou mít dopad na naši zemi."

Jestli někdo situaci nezvládl, jsou to české vlády, jež byly pod diktátem Zemana ke komunistické Číně nesmyslně, absurdně vstřícné. NÚKIB zřejmě jednal spíš v jakémsi tichém zoufalství; sleduje, co se u nás děje, a poslední kapkou asi byl Huawei v datovém centru ČEZ.

Absurdit objevíme víc, Hrad má s touto firmou exkluzivní smlouvu už několik let, její technologie používá i vláda či armáda. Totální lhostejnost k českému národnímu zájmu číslo jedna, k národní bezpečnosti.

Babiš kromě zbytečné kritiky úřadu nařídil, aby se Úřad vlády zbavil mobilů Huawei. Podobně postupují další ministerstva. Nutný krok, ale zcela nedostatečný, mnohem vážnější riziko plyne ze sítí atd. Oprostit ty od potenciálních "čínských skulin" může trvat roky. A my jsme státem NATO…

Skandál jménem Huawei (vládní lhostejnost k české bezpečnosti je nepochybně skandální) má další rozměr. Zeman podporuje Čínu, jako poradce si drží Jie Ťien-minga vyšetřovaného v Číně pro korupci. Prezident se stal dveřmi Číny do Česka, na varování BIS i dalších tajných služeb úmyslně kašlal.

Teď tedy, a opakuje se to, stojí české bezpečnostní úřady podléhající vládě (BIS, další tajné služby, NÚKIB atd.) proti prezidentovi a jeho zájmům. Střetávají se dvě protichůdné tendence: Zeman nás táhne do vlivu Číny a Ruska, státní instituce nás brání. Vyhraje stát, nebo Zeman? (Jak je to celé absurdní, šílené a zároveň zbytečné…)

Nejsměšnější vyjádření po zprávě NÚKIB vydal mluvčí Hradu Ovčáček: "Varování analyzujeme. Pan prezident mobilní telefon nemá, já používám ke komunikaci výhradně produkty společnosti Apple," řekl pro blesk.cz. Jak varování "analyzují"? Se Si Ťin-pchingem? (S poradcem Jie Ťien-mingem to hodně dlouho nepůjde.) Jak ta analýza vypadá? Bude mít dva body: jak se zbavit šéfa NÚKIB Dušana Navrátila a šéfa BIS Michala Koudelky? Jak je nahradit někým pročínským a proruským?

Před Andrejem Babišem teď leží další skutečný, vážný úkol, nejen nějaké plané sliby typu "bude líp". Jak čínskému vlivu zabránit? (A jak se přitom nedostat pod palbu Zemana.) Zatím jedná jako naprostý amatér.