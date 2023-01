Nuda na Nově. Poslední televizní debata prezidentských kandidátů nenabídla skoro nic

Ocenění si zaslouží jen začátek - jakýsi „mírový summit" Pavla a Babiše, který dal naději, že by snad ten druhý mohl přestat rozeštvávat společnost.

Ve čtvrtek večer jsme měli možnost sledovat debatu Petra Pavla a Andreje Babise připravenou televizí Nova. Moderoval Rey Koranteng. Je jistě těžké zorganizovat zajímavou, něčím novou x-tou diskusi prezidentských kandidátů, ale tentokrát jsme se dočkali výkonu opravdu mimořádně slabého. Bezobsažného duelu založeného na jakémsi zoufalém "testování" a "přezkušování" kandidátů. Oč přínosnější by byly třeba přímé dialogy Pavla s Babišem, v jejichž rámci by se mohly ptát jeden druhého. Nova propásla příležitost ukázat, že debatní formát zvládá. Demonstrovala jen, že jí to tragicky nejde.

Za pozornost stál snad jen úplný začátek debaty, kdy o slovo požádal Petr Pavel a vyzval k uklidnění až absurdně rozbouřené situace. "Dnes ráno jsme se dozvěděl, že už vlastně nežiju a vzápětí jsem dostal informaci, že nám někdo zkopíroval webovou stránku a umístil na ni oznámení o mém náhlém úmrtí. Krátce na to jsem se dozvěděl, že jsem se probral z klinické smrti. V průběhu dopoledne nám web ještě napadli hackeři z Ruska. Když si takhle člověk prožije jedno dopoledne, tak si leccos uvědomí. A já jsem si uvědomil, že toho nechutného v této kampani už bylo hodně," sdělil.

Pokračoval směrem k Babišovi: "S panem předsedou jsme si v předchozích debatách dokázali, že se umíme konfrontovat, umíme být tvrdí, a já si myslím, že už to stačilo a mohli bychom divákům a voličům ukázat, že se umíme také normálně bavit. Jsem na to připraven." Babiš s ním souhlasil, řekl, že zprávu o Pavlově smrti odsoudil během dne. Dodal: "Vyzývám všechny, aby nějakým způsobem přestali s těmito útoky, je to nepříjemné. Chápu toto prohlášení pana Pavla. Je důležité, aby po vyhlášení vítěze bez ohledu na to, kdo to bude, aby toto nepokračovalo."

Tady klidně mohlo klání soupeřů za nemastné neslané asistence moderátora skončit. Následoval totiž přihlouplý úvod o kočkách, pivu a oblečení obou pánů. Pak musela nezbytně a zbytečně přijít na přetřes jejich komunistická minulost a vyjádření Michaela Kocába, který je zklamán, že kandidují dva exkomunisti. Stále dokola, bez invence. Babiš řekl, že už v komunistické době "chtěl zlepšit život našim občanům". Jak? Nikdo se ho radši ani neptal. Pavel zopakoval, že jeho motem byla služba. U bývalého vojáka očekávatelné.

Zajímavý moment se v těch 90 minutách hledal jen strašně těžko. Babiš nám vysvětlil, že "SPD není extremistická strana" a "má pět set tisíc voličů", zjevně stojí o jejich hlasy, což však víme i tak. Stále dokola opakoval, že "Pavel je kandidát vlády", působilo to jak otravně vrzající dveře v čekárně.

Babiš: "Já vím věci, které nemohu sdělit"

Pavel se zastal Karla Řehky, náčelníka Generálního štábu české armády. To když Babiš sdělil, že by jako prezident navrhl ministryni obrany Janě Černochové (ODS), aby Řehku odvolala. Proč? "Mluví o mobilizaci, válce velkého rozsahu. Stresoval s válkou, proč stresuje ty naše matky? Ať už mlčí. Navrhnul bych pana Pavla za náčelníka Generálního štábu, protože on říká, že nechce válku. Já chci mír, takže to bych udělal," vykládal.

Pavel pak o generálu Řehkovi dosvědčil: "Je to profesionál každým coulem, respektovaný. Je to člověk s bohatými zkušenostmi, který ví, co je válka a moc dobře ví, že ji nechce. Vojáci nemohou žít v naději a iluzi, že se nic nestane, musí se připravovat na nejhorší možný scénář."

Babiš mluvil stále dokola o míru, ale neprozradil, jak by ho chtěl dosáhnout. Jeho recept je holé nic, "nejednal bych s Putinem, nikdy jsem s ním nemluvil", "kontaktoval bych V4 a Macrona", Macron by prý (o něčem) přesvědčil amerického prezidenta, Babiš by si zase "na čtyři oči" promluvil s Erdoganem. O schůzce s Macronem pak předseda ANO řekl: "já vím věci, které nemohu sdělit". Jako žák v 5. třídě, který chce vypadat zajímavě…

Pavel se v klíčové otázce ruské války proti Ukrajině projevoval jako člověk kompetentní. Prohlásil, že "pro mírové dohody musí být elementární podmínky, ale ty dnes nejsou", protože Rusko stále dál prosazuje jen svoje požadavky, k nimž patří například odtržení Donbasu a Krymu od Ukrajiny i zastavení protiruských sankcí. Dodal, že mír nezajistí individuální oslovování jednotlivých politiků, ale že dosáhnout jej lze pouze koordinovaným postupu zemí NATO a EU. Babiš si naproti tomu vystačil s heslem "musíme uzavřít mír". Jako by mu někdo před debatou řekl, že volby vyhraje ten, kdo to řekne víckrát.

Téměř k nepřečkání bylo testování či kvízování kandidátů, v jehož rámci padaly otázky typu "neinvestiční dotace do zemědělství ano či ne". Jako by Nova dostala za úkol najít nového ministra financí nebo snad zemědělství. Neminulo nás ani "nahlédnutí do duše" kandidátů Pavla a Babiše, jež začalo zkoušením z hodnot a při kterém padaly dotazy typu "co byste nechtěli, aby dělaly vaše děti", na což Babiš řekl "Vivien začala pracovat v Agrofertu".

Před kamery byly pozvány i manželky kandidátů Eva Pavlová a Monika Babišová, to nemohlo chybět. Monika sdělila, že "se lidé bojí, aby nebyli lynčováni". - Prostě taková novácká prezidentská show, kterou jsme si mohli v klidu odpustit. Nerozhodnutý volič, pokud se náhodou díval, musel brzy upadnout do limbu. Středeční debata na Primě, již moderovala Terezie Tománková, měla řádově vyšší úroveň a smysl.

Alespoň nějakou cenu měl opravdu jen začátek, který byl jakýmsi "mírovým summitem" Pavla a Babiše, a který nabídl naději, že by snad ten druhý pán přece jen mohl přestat rozeštvávat společnost. Pro volbu debata neměla žádný význam. Zabitý čas.

