Dětem za starost o Zemi "přes držku"? Hanáka měli z jeskyně Svazu průmyslu vyhnat

Často narážím na "klimatický klausismus" v nejsurovější podobě. V osobních rozhovorech se známými, vysokoškoláky, na sítích, v médiích. Takové to "nic se neděje, nikdo neví, co bude, nestrašte, zase se ochladí, auta za to nemůžou…". V pondělí byl zveřejněn výrok prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka; napadl studenty stávkující za ochranu klimatu.

Začal unií: "Posílení Zelených v Evropském parlamentu je pro naši zemi a budoucnost hodně špatná zpráva. Tito lidé jsou zásadně proti průmyslu, proti automobilovému průmyslu, těžebnímu průmyslu a strojírenství a to všechno je základna naší ekonomiky," pravil v pořadu Evropa Plus na vlnách Českého rozhlasu.

A pokračoval: "Takže tihle lidé jsou velkým nebezpečím. Mají velké myšlenky, velké myšlenky jsou dobré na záchranu planety, ale myslím si, že když čtrnáctileté děti v Německu a ve Švédsku, místo aby dostaly přes držku, že každý pátek chodí do ulic a stávkují za něco, čemu ani nerozumí, tak si myslím, že to není dobrá zpráva pro Evropu."

Když jeho až zemanovská vulgarita vyvolala velký odpor, omluvil se. Výrok prý byl "nešťastný". Otočil tedy a nechal se slyšet, že vítá, když mladá generace a studenti projevují názor. Ne však když to dělají na úkor výuky a vzdělávání, které považuje za klíčové.

Vyrazilo mi dech, že něco tak stupidního pronesl prezident Svazu průmyslu a dopravy. Jako bychom se ocitli o třicet let zpátky (ten pocit mám čím dál častěji). Zelení se asi podivují, že jsou "zásadně proti průmyslu". Hanák, nejspíš ignorant na druhou, si je zjevně představuje jako mimoně. Třeba by mu pomohlo, kdyby si u sousedů v Německu prohlédl moderní zelené průmyslové provozy.

Zatím ale Hanák trvá na tom, že "tihle lidé jsou velkým nebezpečím. Mají velké myšlenky, velké myšlenky jsou dobré na záchranu planety". Takže myšlenky na záchranu planety jsou velkým nebezpečím? Svatá prostoto!

Klíčová je ale fackovací pasáž. "Když čtrnáctileté děti v Německu a ve Švédsku, místo aby dostaly přes držku, že každý pátek chodí do ulic a stávkují za něco, čemu ani nerozumí…" Jako bychom zaslechli hlas z jeskyně, kde Hanák pilně maká (řečeno s podobně uvažujícím Andrejem Babišem) na opracovávání pazourku. Nebo z garáže, kde tuní svého čmoudícího diesláka.

Zavést předmět "protesty"

Kdyby jeho děti měly jiný pohled na věc, dal by jim zřejmě "přes držku". Jako za "starých dobrých časů": Nebereš tátu, tak tady máš pár facek, spratku. Hanák to považuje za tak normální, samozřejmé, že věty klidně vypálí do éteru. Zopakuji pro jistotu ještě jednou: jde o prezidenta Svazu průmyslu a dopravy!

Klimatu prý "čtrnáctileté děti" nerozumí. Stávkovali žáci středních škol a gymnázií, většinou. Nejsou experty na klima, jen varování expertů naslouchají a vědí, že budou ve svých zemích žít dalších řekněme šest desítek let. Hanákovi je 66, proto ho zřejmě dopady klimatické změny nijak netankují.

Teď tedy ale najednou vítá, když studenti projevují vlastní názor, jen by to prý neměli dělat na úkor výuky. Kdo tomu má věřit? Ten náhlý obrat je možná ještě odpudivější než jeho agresivní výroky.

Mimochodem, vzpomněl jsem si, jací protestující chodili na protikomunistické demonstrace, jež od konce roku 1987 probíhaly v Praze - v mém okolí zdrcující většinou dělníci. Studenti (ve velkém) až 17. listopadu 1989.

Je to přesně naopak, než Hanák říká. Právě školy by měly studenty posílat, aby politiky na ulicích nutili něco dělat. Měly je tam poslat, když premiér Babiš odmítl snahu evropských států zavázat se, že do roku 2050 sníží svou uhlíkovou bilanci na nulu. Když řekl: "Proč máme řešit teď, 31 let dopředu, rok padesát jenom proto, že je tu teď taková klima atmosféra."

Babiš a Hanák - stejné uvažování. Starat se o to, aby tu za dvacet třicet let rostly ještě nějaké smrky, aby tu tekly potoky a řeky, aby se jakž takž zachovala vysušená česká příroda, aby nemizel hmyz, ptáci, zajíci, aby se stále jen nebetonovalo a neasfaltovalo, to je dnes přece jeden z klíčových cílů vzdělávání.

Demonstrovat je v Česku potřeba čím dál víc. Klidně i v době výuky. V časech zemanismu, babišismu, klimatického klausismu a hanákismu by ve školách měli zavést výuku "protestů". Rozumní rodiče by to měli žádat, ne dávat dětem "přes držku".

Česko potřebuje opak Hanáka, někoho v duchu zeleného, kdo z nás nechce mít euromontovnu, ale zemi, kde se v centrech měst dá chodit, aniž uskakujete před auťáky. Zemi, kde se dá dýchat čistý vzduch. Těžko uvěřit, že po tom hloupém a dokonale denudujícím výroku Hanák zůstal šéfem svazu. Že by sám rezignoval, nikdo nečeká. Měl být odvolán.