Děti jako oběti i pachatelé. Internet mění kriminalitu, nejsme připraveni

Prospěla by nám maturita z internetové a mediální gramotnosti.

Kyberkriminalita je na vzestupu. Za posledních sedm let vzrostla o 400 procent. V roce 2011 zaznamenali čeští policisté 1500 trestných činů spáchaných na internetu, v roce 2018 jich bylo téměř 7000. Aby toho nebylo málo, policisté tvrdí, že 90 procent internetové trestné činnosti zůstává skryto, proto je těžké říct s určitostí, jak moc se vlastně děje.

Zatímco "klasických" zločinů v posledních letech ubývá, ty on-line zažívají "zlaté časy".

On-line prostor mění kdeco - mezilidskou a politickou komunikaci, konzumaci médií, marketing, vedení politických kampaní, obchod se zbožím a evidentně i kriminalitu. Ta se stále víc přesouvá do těžko uchopitelného prostředí a mění se její povaha.

Policisté upozorňují, že oběťmi zločinu na internetu se mnohem víc než v off-line světě stávají děti. Dá se předpokládat, že právě relativní anonymita internetu a jejich naivita a nezkušenost umožňují vyšší míru drzosti sexuálních predátorů, kteří z dětí dělají terče sexuálního zneužívání, nátlaku a vydírání.

Mluví se doma s dětmi o tom, co dělají na internetu? Jestli náhodou nemají nějakého hodného strejdu nebo tetu, o kterých v životě neslyšeli? Nebo kamaráda? Když si jdou děti hrát ven, určitě se jich máma nebo táta zeptají, s kým. Na internetu by to mělo být podobné. Obzvlášť pokud neexistuje účinná prevence na školách, které nepřipravují budoucí generace na dobu, která tu už několik let panuje.

Čisté internetové svědomí často nemají ani samotní rodiče. Ukázat fotky svých potomků jednou za deset let na školním srazu není to samé jako pochlubit se s nimi "přátelům" na Facebooku a Instagramu. Rodiče si často nemusí uvědomovat, že roztomilé rodinné fotečky s polonahým dítětem v bazénku mimo ostatní maminky mohou lajkovat také pedofilové. Tomu se zabránit nedá.

Zvol si info Podobná vzdělávací videa, jako natočil youtuber Kovy, chystá i další iniciativa zaměřená na mediální gramotnost - seskupení Zvol si info - tvoří jej dvacítka lidí z okruhu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. "Chceme vytvořit animovaná videa, teď vytváříme scénář a hledáme animátory," říká členka projektu Kateřina Křivánková. Studenti už se svými přednáškami o mediální gramotnosti objeli asi 155 škol, kde oslovili přes osm tisíc žáků.

Rychlá odbočka. Internet také otevírá nové otázky, se kterými jsme doposud neměli tu čest. Dcera americké mamablogerky v devíti letech zjistila, že o ní matka bloguje v jejích očích ponižující příběhy a fotografie, a poprosila ji, aby přestala. Odmítla. S tím, že reflexe mateřství je velkou součástí jejího života a bude od nynějška žádat po dceři schválení. A na čí straně je pravda? Argumentovat se dá za obě strany. Za mě asi na straně dcery. Ale zpátky…

V projektu ministerstva vnitra Kraje pro bezpečný internet proběhl také výzkum mezi studenty druhých stupňů základních škol - už žádná malá děcka, teenageři. Vyšlo z něj najevo, že pravděpodobně stoupá nejen kriminalita na internetu, ale také počet mladých "kyberkriminálníků". Ti se dopouštějí především porušování autorských práv a neoprávněných přístupů.

Zajímavé je, že tak činí nevědomky. Jasně, nevědomost neomlouvá, ale tady je situace trochu odlišná. Mají nízké povědomí o tom, co kriminalita v on-line prostředí vůbec je. Často nevědí, že vůbec něco nelegálního dělají, nebo ano, ale přijde jim to nevinné. Co se týče stahování: torrenty, Ulož.to a jiné parády, ruku na srdce, kdo si nikdy nic nestáhl?

Horší je, když dětem, mladým lidem, přijde jako nevinná lumpárna někomu vlézt do e-mailu nebo na osobní facebookový účet a nadělat tam paseku. I k tomu se v anonymním průzkumu často přiznávali. Je to šokující a znepokojivé zjištění - že by se nastupující generace chovala na internetu zodpovědněji, nenaznačuje ani náhodou.

Dnešní mládež musí mít jasnou představu o tom, že takové počínání není stejné, jako když někomu vezmou psaníčko kolující mezi žáky v hodině matematiky. Na takové narušení internetového osobního prostoru se má nahlížet přísně - ale zároveň musí každý chápat proč.

V obou případech, dětech-obětech i dětech-pachatelích, je důležitá především prevence, kvalitní informace a jakási základní internetová gramotnost, která se bude stejným způsobem učit na prvních stupních všech základních škol. Není na co čekat, ale u nás se pořád řeší, jestli maturita z matiky jo, nebo ne. Užitečnější by byla maturita z internetové a mediální gramotnosti, k čemu nám jsou integrály, když věříme nesmyslům.