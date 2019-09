Komentář: Důl Turów je test, jak vážně to Babiš myslí s klimatem

Měla by česká vláda dělat víc, pomoci Liberecku v boji proti rozšiřování polského příhraničního dolu? Jistě, jenže i Česko má uhelné elektrárny a vlastně je klika, že se nějaký soused nebouří proti nám.

Klima a to, jak si sami ničíme životní prostředí, se stalo tématem doby. Nyní se potkaly dva děje, náš a světový.

Český: Poláci v těsném sousedství s naší hranicí připravují rozšíření těžby uhlí v hnědouhelném dole Turów. Připouštějí úbytek podzemní vody směrem k osadě Uhelná u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Těžba měla skončit v roce 2020, ale polská společnost PGE ji hodlá prodloužit o dalších 24 let.

Světový děj: Andrej Babiš (ANO) se v pondělí v New Yorku účastnil zahájení globálního summitu OSN o klimatu. Řekl tam, že účastníci, kteří vystoupí, "na rozdíl od České republiky neplní závazky z pařížské klimatické konference a budou slibovat další, i když vědí, že je nesplní". Dodal: "My se chováme zodpovědně a jako jedna z mála zemí, které dohodu podepsaly, ji plníme." Vskutku?

Opusťme proklamace a podívejme se, jak stát chrání své občany a životní prostředí na Liberecku. Jak pomáhá tamnímu hejtmanovi Martinu Půtovi a místním starostům ve snaze bránit rozšíření dolu Turów, nebo aspoň prosadit pravidelné měření dopadů na místní občany.

Česká vláda i prezident rádi zdůrazňují, jak významná je visegrádská čtyřka. Jak si rozumíme, máme společnou strategii. Ano, když jde o uprchlíky. Když jde o naše občany, jsou to jen řeči. Jakmile se objeví vážný problém, spolupráce mizí jak spodní voda.

Babiš se nedávno setkal s polským premiérem Mateuszem Morawieckim (PiS), libovali si, jak vynikající mají vztahy. Na přetřes přišlo i klima, Babiš k tomu řekl: "Bavme se o klimatu, buďme rozumní, ale nezapomeňme, že jsme průmyslové země." Podobně Morawiecki: "Je mimořádně důležité zachovat zdravý rozum a zároveň udržet pracovní místa." Tak určitě.

Ministr životního prostředí Richard Brabec potvrdil, že se Česko odvolalo proti změně územního plánu Bogatyně (tam leží důl Turów). Pro Polsko je ale uhlí zásadní, energetika se o ně opírá z 80 procent (dvakrát víc než u nás). Brabec: "Poláci ten projekt velmi chtějí a netají se tím, že je pro ně klíčový. Snaží se ho maximálně urychlit - a my se snažíme obhájit zájmy českých lidí, kteří jsou potenciálně ohrožení." Nuže, vsaďte kalhoty, že české zájmy neochrání.

Jsme přece průmyslové země…

Těžba v Turówu se má rozšířit podél silnice z Žitavy do Bogatyně, přiblíží se těsně k obcím u Hrádku nad Nisou. Lidé se obávají nejen další ztráty vody, ale i ještě vyšší prašnosti a hluku. Ceny jejich nemovitostí nepochybně klesnou.

Polská strana tvrdí, že povolené koncentrace nebudou překračovány. Češi by chtěli, aby důlní společnost PGE měřila polétavý prach a hluk i na našem území, aby tam osadila měřicí přístroje. Těžaři se k tomu ale nemají. Pokud je k tomu nedokážeme přinutit, měla by měření zařídit česká vláda. (Ale co dál, až se ukáže, že limity jsou překročeny?) Místní lidé to znají: když fouká vítr od Polska, nemohou věšet ani prádlo, zčerná. A hluk těžby bývá taky slyšet již dnes.

Ve čtvrtek 19. září proběhlo v Bogatyni veřejné projednávání vlivu na životní prostředí. Hejtman Půta ho na Facebooku popsal: "Ztraceno v překladu a neochotě dát prostor jiným než svým vlastním názorům. Tak by se dal stručně shrnout přístup polské strany k dnešnímu veřejnému projednávání k plánovanému rozšíření hnědouhelného dolu Turów…"

Informační portál Naše voda o dopadech těžby píše: "Vliv na hladinu spodní vody potvrzuje zpracovaná studie, která hovoří o hrozbě výrazného poklesu hladiny spodní vody a ovlivnění vodních zdrojů v okolí." Tenhle problém se již dnes dotýká asi 30 tisíc obyvatel postižené lokality. Důl slibuje vystavět stěnu, která zabrání poklesu spodní vody, ale jde o nevyzkoušený experiment, nebudí velkou důvěru.

Naše voda: "Již v 80. letech minulého století těžební činnost dolu Turów výrazně změnila směr proudění podzemních vod. Došlo k radikálnímu snížení hladiny podzemní vody na ploše až 40 kilometrů čtverečních. Maximální poklesy hladiny v české části Žitavské kotliny tehdy dosáhly 50 až 60 metrů. Kvůli těžbě se začala ztrácet podzemní voda a ubývá rovněž voda povrchová."

Proti rozšíření Turówu protestují Češi, Němci i někteří Poláci, obávají se ještě více hluku a prachu a dalšího mizení spodní i povrchové vody. A "ekolog" Babiš? "Nezapomeňme, že jsme průmyslové země". Buďme si jisti, že důl Turów v roce 2020 neskončí. Firma PGE zhoršení situace popírá.

Měla by česká vláda dělat víc, pomoci Liberecku? Jistě, jenže jak to může dělat, když i Česko má uhelné elektrárny. Vlastně je klika, že se nějaký soused nebouří proti nám. Ani my uhlí neodstavujeme, i když energii vyvážíme.

Babiš tvrdí, že se "chováme zodpovědně", lidé z Uhelné u Hrádku nad Nisou a dalších českých obcí by to potvrdit nemohli. Pokud jde o klima, prý je "už teď pozdě", ale v Turówu se bude těžit dál a česká vláda si nemůže vyskakovat, sama se chová stejně (viz elektrárna Počerady a další). Hubou ale bojují pilně.

