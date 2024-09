Fiala a Bartoš nechápou, že jsou politici. Babiš to ví, pochopil svou dobu

Andrej Babiš a jeho triumvirát ovládají sociální sítě a neustále chodí za lidmi. Jsou všude, je jich plno. To je dnes víc než říkat pravdu.

Více lidí se teď ptá: kde to žijeme? Jak je možné, že má ANO 35 procent v krajských volbách? Jak je možné, že Piráti získali 33krát méně zastupitelů, klesli z 99 na 3? Slyším dokonce zklamání z "českého národa". Kam až to dopracoval, když ho tak snadno zmáknou populisté a když se do politiky znovu vracejí komunisté přetření na Stačilo!. Jak je to možné, to nemáme žádnou historickou paměť?

Máme být zklamaní z voličů, nebo z politiků? Nebo dokonce z "doby"? Žijeme v době konzumní, proto mnoho lidí slyší na lživé heslo "Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala", proto slyší na věty typu "vláda okradla důchodce". Žijeme v době obrovské mediální změny, kdy stále sílí sociální sítě, kdy má ve vlaku, v metru, v tramvaji skoro každý v ruce mobil a oči přilepené na displeji. Proto vyhrává ten, kdo tento prostý fakt neignoruje.

Stačí se podívat na Instagram či TikTok Andreje Babiše, tam máte jednu z odpovědí na výsledek krajských voleb. Tak třeba čerstvé video, jak Babiš tančí po volbách s Helenou Válkovou a Karlem Havlíčkem. Jasně, chová se jako teenager, ale funguje to, video má 445 tisíc zhlédnutí na Instagramu.

Nejen to, Babiš, Havlíček a Alena Schillerová jsou neustále všude, prakticky ve všech médiích. Havlíček objížděl hospody ve Středočeském kraji i jinde. Masivně propracované PR, marketing byl od začátku obrovskou výhodou Babiše a ANO. Dnes se k tomu připojil fakt, že žijeme v přechodové době, v obří celosvětové tranzici, která vyvolává nejistotu a nespokojenost, obavy. Proto se daří protestu.

Babiš má úspěch díky krátkým větám a jasným sdělením. Mnohdy jsou lživá, třeba "Fialova vláda je nejhorší od vzniku samostatné České republiky", nebo "Fialova vláda okradla důchodce". Mnohdy jsou to umně slepené polopravdy, třeba "digitalizace stavebního řízení je jedna velká tragédie". Ale to nevadí, ty krátké věty se zapisují do ochotně konzumujících, nekriticky přijímajících nespokojených mozků. Poslední věta se zapsala i do mozku premiéra Fialy. Rozhodl se z Ivana Bartoše udělat obětního beránka, chce ho vyhodit z vlády. Důvod? Bartoš prý není schopný manažersky dotáhnout digitalizaci stavebního řízení do úspěšného konce… Hle, Babišův další úspěch.

Předseda ANO používá metodu perfektního marketingu, který prodává jakési neexistující, ale pěkně navoněné zboží. Využívá sociální sítě, média a celý jeho triumvirát neustále jezdí za lidmi. Tohle se naučil od Václava Klause a Miloše Zemana a rozpracoval to k dokonalosti.

Nejde tak moc o realitu, jde o podání, jde o to, že se velké skupině voličů dostal pod kůži, do mozku, stal se jaksi všudypřítomným. Pilně a nutno říci, že i šikovně, ho napodobuje komunistka Kateřina Konečná a její parta Stačilo!. I ona je velmi schopná manipulátorka, KSČM se jí podařilo zabalit do nové narudlé deky, je jí všude plno a funguje jí to v druhých volbách za sebou.

A teď opačná strana, pětikoalice. Nejprve jeden záchvěv pochopení, co je politika, že je to práce s lidmi, že je to "chodit za lidmi", vystavovat se jejich otázkám, mluvit s nimi. Vít Rakušan na začátku letošního roku rozjel Debaty bez cenzury. Přitáhl pozornost, vystavil se tlaku, občas i nenávisti, skočil do kotle, fungovalo to. Na chvíli se z něj začal stávat lídr pětikoalice. Pak ale přehodil veslo na Danuši Nerudovou a fungovat přestal.

Kde má Babiš svého soupeře?

A teď protiváha lídra opozice Babiše. Kdo to je? Kde má Babiš svého soupeře? Kde ho měl před eurovolbami, kde ho měl před krajskými volbami? Hledám a pátrám marně, nikde nikdo. Jistě, jeho oficiální protiváhou je Petr Fiala. Ale aktivita premiéra na sítích, jeho cesty mezi lidi, jeho schopnost oslovovat a vysvětlovat sebe i vládu je malá, ne-li minimální.

Babiš udělá z krajských voleb referendum o vládě, ale vláda a její premiér na to jaksi nepřistoupí a nechají lídra opozice ať řádí, ať opanuje pole. Fiala je profesor politologie, ale jako by nechápal, co je sama politika. Jistě má hodně práce, nepochybujme o tom, jistě dělá, co může, hodně dobrých věcí, silně podporuje Ukrajinu, pokouší se o to, aby stát šetřil, vůbec není pravda, že jeho kabinet je nejhorší vláda od samostatné ČR. Ale kdo to ví? Koho nepřesvědčivý Fiala přesvědčil? Kolik lidí?

Premiér v tom neplave sám. Jak už řečeno, nejvíc byli zbičováni Piráti, surově padli v krajských volbách až na dno. Vedení rezignovalo, což je silné gesto a zcela namístě. Předseda Ivan Bartoš byl zjevně otřesen a hluboce zklamán, Kým? Asi voliči. Pro iDnes.cz řekl velmi důležitou větu: "Myslel jsem, že když odvádíte dobrou práci, kterou jste navíc lidem slíbili, tak je to ten nejlepší možný marketing. Ale evidentně to nestačí."

V té větě je vlastně ukryt největší problém prakticky celé vlády a velké většiny pětikoalice: stačí pracovat, jak jsme slíbili, jak nejlépe to umíme, a voliči to ocení. Wow! Dlouho tato vláda slyší stále to samé: nevysvětlujete lidem, co děláte, nechodíte za nimi, nejste s nimi v kontaktu, nejste srozumitelní. Přeloženo do politického jazyka: nechováte se jako politici.

Je jasné, že Fiala nebo Bartoš nebudou natáčet videa jako Babiš, videa, kde by si hráli na kluky a blbli. Nejsou v opozici, nejsou miliardáři, nejsou Babiš. A hlavně oslovují jiné voliče, míří na jiné voliče. Jenomže, jak řekl politolog Jakub Lysek ve volebním studiu ČT, mnoho vzdělaných voličů nešlo k volbám a podnikatelé se obracejí k ANO. Fiala a spol. je nechávají sedět doma, odcházet jinam, zklamali je. Přitom pro jejich budoucnost a budoucnost jejich dětí dělají nepochybně mnohem víc, než by dělal Babiš. Malér je, že se Fiala nedokáže "vysvětlit" ani těm svým.

Ještě poznámka k vládnímu dělníkovi, "makačenkovi" Bartošovi. Zdá se, že krajské volby ve velkém vynechali mladí lidé. Piráti už je zřejmě neoslovují, nepřitahují. Proč? Bartoš seděl v kanceláři a podle svých slov při slyšení v Senátu dokonce i telefonoval s jednotlivými úředníky na stavebních úřadech. Krásné, jen to není jeho práce, on je místopředseda vlády, politik, má dělat jiné věci.

Jaké? Příklad. Vláda vypudila ve světě uznávaného experta, protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila. Nelíbil se lidovcům a zjevně ani ODS. Chtěl rozumnou, promyšlenou legalizaci marihuany a další progresivní kroky. Proč ho Bartoš (třeba s Rakušanem) nepodržel? Proč ho nechal vystrnadit?

Podle politologů je pro Piráty problém, že byli typická protestní strana, což ve vládě nefunguje. Omyl. Mohli protestovat proti x chybám, mohli podržet i Vobořila, mohli protestovat proti Pavlu Blažkovi popíjejícímu s Martinem Nejedlým, proti vykopnutí Radima Dragouna z postu šéfa GIBS na vrchního státního zástupce v Olomouci, když byli k mání mnohem lepší kandidáti. Atd. atd.

Kde tedy žijeme? V zemi, kde lídr opozice chápe, že žije v době konzumu a revoluce sociálních sítí. V zemi, kde premiér a ministři zapomněli, že jsou politici a že politici holt musejí dělat politiku, chodit za lidmi, prodávat se na sociálních sítích, vysvětlovat stále dokola, přesvědčivě, srozumitelně svoje kroky. To je gros jejich práce. Pokud na to nemají, pokud neumějí marketing, uspějí jen velmi těžko.

Video: Karel je bůh, řekl o Havlíčkovi Babiš