Vobořil boří české bludy o alkoholu a jiných drogách, proto musí skončit. Velká chyba

Alkohol si rozvracet nedáme, to si nesmí dovolit ani protidrogový koordinátor vlády. A legalizovat marihuanu? To je progresivismus, to se nesmí. Nejlepší lidi vláda nepotřebuje.

Taková malá, česká patálie, končí národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Po velkých tlacích z politiky včetně vlády, ale i z byznysu nakonec odstupuje. Jak se to stalo, to popsal komunikační odbor vlády: "Předsedové koalice se na zasedání koaličních stran v úterý 9. července 2024 domluvili na odstoupení Jindřicha Vobořila, který po dohodě odchází z pozice výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí a národního koordinátora pro protidrogovou politiku k 31. srpnu tohoto roku." Konec, Vobořil padl.

S širokou veřejností to nejspíš nehne, ale Fialova vláda prohrála další, velmi důležitou válku. Válku s drogami. Podle Vobořila jsme ji prohráli dokonce absolutně. Úřad vlády již Hospodářským novinám potvrdil, že "pozice národního protidrogového koordinátora nebude obsazena. Řízením Rady vlády pro protidrogovou prevenci bude pověřena ředitelka vládního odboru protidrogové prevence Lucia Kiššová."

Konec Vobořila i konec koordinátora odmítá Asociace adiktologických služeb, tedy experti, kteří drogám a jejich uživatelům rozumí nejlépe. "Jeho konec dopadá na celou koordinaci protidrogové politiky, protože bez silného národního protidrogového koordinátora jsou ohroženy důležité legislativní změny," sdělil ředitel asociace Matěj Hollan.

Oč vlastně jde? Vobořil dával přednost prevenci a pomoci závislým před nefunkční tvrdou represí. Je to špičkový protidrogový expert a razí moderní, ve světě osvědčené metody. Mezi ně patří legalizace měkkých drog. Připravil návrh zákona o regulovaném trhu s konopím. Chtěl prosadit novelu o návykových látkách a seznam "psychomodulačních látek".

Další naprosto klíčový prohřešek v české pivní zemi, Vobořil navrhoval kroky, které by u nás omezily nadměrné pití alkoholu a zasazoval se také o danění tichého vína.

Odmítal represi jako jediný účinný nástroj a opíral se ne o pocity, ale o tvrdá data výzkumníků. Po mnoha letech represe se ukázalo naprosto jasně, že represe nefunguje. Navíc zatlačuje uživatele drog do kriminálního prostředí a vyděluje je ze společnosti.

Příklad? V roce 1998 se v OSN premiéři a prezidenti států dohodli, že se do represe musí investovat řádově více peněz. Politici tehdy očekávali, že za deset let, v roce 2008, bude díky přitvrzení svět v podstatě bez drog. Stálo to miliardy dolarů, ve vězení přibylo závislých odsouzených, v některých zemích byli lidé za drogy dokonce popravováni.

Prudce posílil organizovaný zločin, represivní složky na něj dnes absolutně nestačí. Represe vytvořila neskutečně silné ozbrojené kartely a spotřebu drog neomezila ani náhodou. Roste dál.

To jsou známá fakta. Stejně dobře víme, že Češi mají obří problém s alkoholem a že si žádná vláda netroufne proti tomu chytře, promyšleně zakročit. Skandál s nezdaněním tichého vína je naprosto typický. Stejně příznačné je, jak se čeští politici rádi předvádějí s půllitrem piva, aby byli lidoví, populární. Když jim to vytknete, vztekají se a útočí na vás.

Největšího odborníka Fialova vláda nepotřebuje

Jeden z předsedů vládních stran mi, zřejmě naprosto vážně, o konci Vobořila napsal: "Jindřich je největší odborník, ale fakt velmi špatný politik." Chápete? Nejde o to, že máme aspoň na jednu oblast v gesci vlády v čele "největšího odborníka", kterého podporují další odborníci, což vůbec není samozřejmé. Ne, on je "špatný politik", rozuměj, občas řekne nahlas, co si myslí, třeba že se mezi poslanci rozšířilo užívání kokainu.

A ve finále největší odborník není nic proti předsedovi lidovců a ochránci pijáků tichého vína Marianu Jurečkovi, kterému se moderní, progresivní, nerepresivní, vizionářský národní koordinátor dlouho zajídal.

Stejně jako se zajídal novopatriotovi Andreji Babišovi, který ho nazval magorem a žádal premiéra Fialu, ať ho odvolá. Což se nakonec de facto stalo. Slabý a neprogresivní Fiala Vobořila neudržel v pozici. Neudržel špičkového experta, který se naši zemi pokoušel posunout jinam, do rozumnější, smysluplnější podoby. Ale neudrželi ho i předsedové všech pětikoaličních stran. Posouvají nás zpátky.

Nevnímají realitu. Patříme mezi světovou špičku ve spotřebě alkoholu. Nese to s sebou gigantické problémy, vysoké zdravotní náklady, rozpady rodin, ztrátu práce, kriminalitu. Taky jsme evropské jedničky v rekreačním užívání marihuany. Funguje zde snad represe? Tresty za delikty spojené s marihuanou jsou u nás absurdně třikrát vyšší než tresty za sexuální trestné činy na dětech či ženách. Ne, česká represe nefunguje. Smysl má zvolit úplně jinou cestu a hlavně uživatele "trávy" nekriminalizovat.

Vobořil říká jasně, že ve světě je jen málo zemí, které by byly tak tolerantní vůči užívání alkoholu, jako je Česko. Když se dříve, ještě ve vládě Petra Nečase (ODS), dotázal, jestli je rozumné prodávat alkohol na benzinkách, byl tvrdě okřiknut, ať nic takového proboha vůbec neotvírá.

Vobořil bořil zavedené české bludy, třeba ten, že užívání konopí je vstupní branou k tvrdým drogám. Vysvětloval, co mnozí Češi nechtějí slyšet, totiž že užívání marihuany vůbec nekoreluje s každodenním užíváním jiných návykových látek, jako je třeba pervitin. Což v praxi znamená, konopí žádnou vstupní branou k tvrdým drogám není. Je jí ovšem u nás masivně tolerovaný a politiky chráněný alkohol.

Na závěr jedna citace Vobořila: "Tam, kde jsou přísně regulované trhy s alkoholem, jako třeba v Austrálii, Kanadě, některých státech USA nebo ve velké části Asie, se zmenšil nejen problém se závislostí na alkoholu, ale i s domácím násilím, automobilovými nehodami pod vlivem alkoholu, krádežemi nebo třeba násilnými trestnými činy. Není divu, vždyť není snad látka, která by v některých lidech vybuzovala takovou agresivitu jako alkohol."

Je jasné, že tenhle "rouhač", tenhle progresivista, musí skončit a že by bylo pro naši zemi, pro prodejce alkoholu a pro černý trh s měkkými drogami nejlepší jeho místo už nikým neobsazovat. Pokud by tam totiž vzali znovu skutečného experta, pokud by tam ještě vůbec někdo z odborníků chtěl jít, dopadlo by to stejně. Výsledkem konce Vobořila mimo jiné je, že tato vláda znovu zklamala.

