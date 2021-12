Fiala a pětikoalice ukazují, že politika nemusí být svinstvo a Zeman není bůh

Petr Fiala se čím dál víc jeví jako člověk, který má své zásady a drží slovo. Jeví se jako politik, který se nebojí. Nemá strach z Miloše Zemana a na to prezident není zvyklý.

Pozoruhodné, jak podezíraví a nedůvěřiví dokážeme my Češi být. Jak se navzájem zpochybňujeme, jako by už v této zemi neexistovala možnost, že se něco odehraje normálně, tak, jak má. Dobře jsme to viděli tento týden, když se designovaný premiér Petr Fiala (ODS) dohodl s Milošem Zemanem, že prezident jmenuje celou vládu včetně jím rezolutně odmítnutého kandidáta na post šéfdiplomata Jana Lipavského (Piráti), přes kterého neměl "jet vlak".

Okamžitě se rozjely konspirační teorie. Možnost, že by Fiala uspěl díky své pevnosti a klidné neústupnosti, že by uspěl díky semknutosti pětikoalice, která se Zemanem nenechala rozložit hned v počátcích, byla ihned odmítnuta. Základní konspirační tezí se stal obchod. Je to jasné jak facka, Fiala musel Zemanovi něco slíbit, něco dát, jinak se to odehrát nemohlo. Co mu slíbil, za co Lipavského vyhandloval? Těch možností létalo v éteru mnoho.

Za setrvání ředitele ČEZ Beneše na svém postu. Za to, že budoucí ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) zařídí, aby nikdo z Hradu - a zřejmě i z Lán - nebyl trestně stíhán. (Jak by to asi měl udělat?) Za to, že si Zeman obsadí podle své vůle jím vytipované ambasády a umístí na ně svoje chráněnce. Za to, že obsadí svými lidmi klíčové státní úřady. Za to, že nenáviděný Michal Koudelka nebude dál řídit BIS, ani případně nově vzniklou tajnou službu spojenou z civilní kontrarozvědky BIS a rozvědky ÚZSI. Za to, že si ponechá vliv na zahraniční politiku atd. - Zatím jsem aspoň neslyšel, že by za to Zemanovi zaplatili cash. Ale to proto, že vládne rozšířená představa: Zeman není na prachy, jde mu o moc.

Deník N vydal text, kde jsme se dočetli, že Fiala "jel krátce před jednáním s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech na Pražský hrad. Na schůzce, o které Hrad ani nová koalice neinformovaly, hovořil s kancléřem Vratislavem Mynářem. Fiala podle svého mluvčího s kancléřem řešil organizační otázky ohledně jmenování vlády. V tu dobu ale nebylo jasné, zda k němu v pátek vůbec dojde."

Tato informace samozřejmě přispěla k podezření, že se Fiala musel se Zemanem - tedy s Hradem, tedy s Mynářem - dohodnout, že museli nějaký ten černý, neveřejný "deal" uzavřít. Fialův mluvčí sice řekl, že se na schůzce řešila "organizace a průběh pátečního jmenování vlády na méně tradičním místě v Lánech", ale zároveň jsme se dozvěděli, že o Fialově setkání s Mynářem nevěděli ani někteří šéfové stran pětikoalice. Aha, jak to? Zatajil jim to? Proč!?

Nevěříme, že by se někdo choval slušně

Už jsem o tom psal, ale rád to zopakuji. Považuji za vysoce nepravděpodobné, že by Fiala jednal na vlastní triko. Že by se Zemanem obchodoval bez vědomí dalších předsedů stran pětikoalice. Cokoli by takto dohodl, by mu pak mohli Pekarová Adamová, Rakušan, Jurečka i Bartoš snadno odmítnout. A bylo by po obchodu. U Pirátů, kteří chtějí pěstovat otevřenou, průhlednou politiku, by hrozilo, že tajný deal zveřejní. A nejen oni. Za stejně nepravděpodobné považuji, že by se celá pětka předem shodla na obchodu okolo Lipavského.

Ukazuje se, že my, Češi, už nepočítáme s možností, že by se někdo choval slušně, natožpak proboha zásadově. Jistě, u jednání Fialy se Zemanem jsem nebyl, kdokoli mi to může vytknout a obvinit mě buď z naivity, nebo z nadbíhání Fialovi. Vycházím však ze zkušenosti a mnoha let sledování politiky, lidí, jako je Zeman či Klaus, které nakonec znám i osobně.

Ty konspirace o obchodu vycházejí ze tří předpokladů. Za prvé, že je Zeman strašně silný a strašně kvalitní politický stratég. Za druhé, že politika je vždycky svinstvo, dokonce snad i má býti svinstvem, patří to k ní. Za třetí, že je Fiala slabý a málo schopný panák.

Zeman je tak silný, jak mu to ostatní politici dovolí. Symbolizuje neslušnost v politice, je vtělením slavné Babišovy výzvy adresované Adamu Vojtěchovi "a nebuďte slušnej". Projevuje se to dlouho, jednou z typických ukázek byla "operace Olovo", akce jeho poradců z roku 2000, kdy Zeman premiéroval. Cílem Olova bylo pošpinění a politická likvidace tehdejší nejoblíbenější političky, místopředsedkyně ČSSD Petry Buzkové, jež byla do jisté míry Zemanovou oponentkou. - Tak vypadá ta Zemanova síla, vyhrožování, osočování, pomlouvání.

Druhý předpoklad - politika je svinstvo. Blíží se výročí deseti let od smrti Václava Havla. Velmi často slyším, že "nikoho jako Havla už nemáme a mít nebudeme". Přitom se dokonce i v ODS, jež s Havlem svého času tvrdě bojovala, objevují politici, kteří se k Havlovi veřejně a s úctou hlásí. Nejviditelnějším z nich je předseda Senátu Miloš Vystrčil, jemuž jeho odpůrci posměšně přezdívají Tchajwanec, protože se dokázal postavit Číně i Zemanovi.

Teze, že je Fiala slabý, pomalu slábne

Představa, že politika je jen svinstvo a politici jen špinavci, je nebezpečná, zavádějící. Zároveň se to dá po všech těch karambolech, kterými česká politika prošla, pochopit. Těžko jí ještě věřit po vládnutí Babiše a po prezidentování Zemana, poté, co jsme měli ve vedení sněmovny Vojtěcha Filipa a Tomia Okamuru. Ale zároveň platí, že jsme vždycky, v každém polistopadovém období, měli i slušné politiky.

Proč by nemohl být Fiala jedním z nich? Mimochodem, slušnost nevylučuje tvrdé, fér jednání. Fiala mohl Zemanovi pohrozit tím, že Hradu sníží rozpočet a že Zemanovi nebude vycházet v ničem vstříc. Mohl mu ukázat sílu, a tomu Zeman dávno, dávno odvykl.

Třetí předpoklad, Fiala je slabý. Tato teze už poněkud vyčichá a slábne. Dnes to vypadá, že Fiala není ani uřvaný Babiš, ani záludný Zeman. Začíná se čím dál víc jevit jako člověk, který má své zásady a drží slovo. Jeví se jako politik, který se nebojí. Nemá strach ze Zemana a na to prezident není zvyklý. Tím nechci říct, že by byl Fiala dokonalý. Jistě není, jako nikdo z nás. Havel ostatně také neslul dokonalostí.

Ony konspirace, jež se vyrojily nejen na sítích poté, co Zeman ustoupil, aby se zachránil před ještě větší prohrou s Ústavním soudem, ovšem znamenají, že to Fiala bude mít ještě v jednom ohledu velmi těžké. Bude stát v čele země, která je prosáklá nedůvěrou jako mech po vytrvalých deštích. Jeho vláda nebude čelit jen pandemii covidu, jen cenám energií urvaným ze řetězu a velmi rozšířené chudobě, ale především české, tradiční, do kůže zažrané skepsi a nedůvěře.

Jednou z cest, jak ji pomalu, trpělivě odstraňovat, je vydržet v pětikoalici společně. Ukázat, že dohoda funguje. Nejen přežít prezidentování Zemana, ale vydržet spolu celé volební období. A v něm velmi usilovně pracovat pro zklamané občany, pro ty chudé a na okraji (ano, vím, že to pro pravici nebývá priorita, ale tato vláda není jen pravicová a chudoba je obří český problém). Jednou z cest je být otevření, nic neskrývat a nenatírat na růžovo. Ono to také půjde dost těžko, že. Ukázat, že politika nemusí být jen svinstvo, temné dealy, uplácení velkých skupin občanů, ale normální práce. Ukázat, že se ti naivní výjimečně nemuseli seknout.

Fendrych: Zeman prohrál. Fialu chtěl zastrašit, ale už není tak silný jako před lety (video DVTV ze 14. prosince 2021)