Fiala neumí zkrotit Černochovou. Ta zas nedokáže vydýchat Řehku. Voliče to znechucuje

Mluví se a píše o válce mezi ministryní obrany a šéfem armády. Při podrobnějším zkoumaní ovšem vidíme, že ta nesnášenlivost se jeví spíše jako jednostranná.

Je jedna oblast, ve které Petr Fiala a jeho vláda voliče pětikoalice nebo jejich velkou část rozhodně nezklamali: postoj k Ukrajině. Jasná slovní, ale i konkrétní pomoc ukrajinské armádě a prezidentovi Zelenskému. Viz třeba muniční iniciativu. Je nutné denně opakovat, že tahle oblast je pro nás nyní klíčová. O nic dnes nejde víc než o to, aby Rusko Ukrajinu nezabralo a nezvítězilo. O nic nejde víc, než aby si Západ a NATO udržely nejvyšší možnou jednotu.

Sem ale patří i postoj českého ministerstva obrany a české armády. Tyto dvě složky státu představují viditelné symboly našeho postoje. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) i náčelník generálního štábu armády Karel Řehka nabízejí shodný pohled na Rusko jako největší ohrožení svobody za mnoho posledních let. Shodnou se na tom, že je nutné dávat víc peněz z rozpočtu na obranu ("na NATO") a že potřebujeme podstatně víc vojáků a výzbroje, než kolik jich máme dnes, pokud máme být schopni se bránit.

Tím však shoda těch dvou končí. Už delší dobu dává Černochová často a veřejně najevo, že má s Řehkou zásadní problém, že se s ním neshodne a nechce shodnout. Buď útočí přímo na něj, což vedlo k tomu, že náčelník "genštábu" už dvakrát zvažoval svůj odchod z nejvyšší armádní funkce, nebo útočí na projekty, v nichž figuruje, jako jsou drony Nemesis, nebo na speciální síly (SpecS), což jsou "předurčené aktivní a záložní prvky armády specificky organizované, vycvičené a vybavené k vedení a podpoře speciálních operací".

Obvykle se mluví o neshodách ministryně s generálem, o hádkách těch dvou, o jejich "válce". To je ale dost zkreslený pohled. Při podrobnějším zkoumání to vypadá, že jde o spíše jednostrannou záležitost a že Řehka v podstatě jen brání buď speciální síly armády, nebo sebe sama.

Před časem Černochová nemohla vydýchat, že Řehka začal své "punkové" promluvy k vojákům i civilistům na síti X. Prohlásila, že jiní špičkoví šéfové bezpečnostních úřadů účty na síti X nemají. Přitom videa Řehky dělaná "na koleně" (punkově) měla smysl jak pro vojáky, tak pro civily. Žijeme v době sociálních sítí, přes sítě Andrej Babiš a jeho dvě alter ega válcují čtyřkoalici, lidé na sítích tráví moře času. Řehka je moderní, progresivní generál, dělá to, co má, ale Černochové to prostě vadilo.

V tažení ministryně proti Řehkovi je zajímavé, že se nechala inspirovat interpelací zavilého kritika české armády, poslance ANO Pavla Růžičky. Ten před časem interpeloval Černochovou kvůli Skupině D, kde Řehka figuruje v předsednictvu a která zajišťuje financování a výroby dronů Nemesis, ale i jejich přímou distribuci ukrajinské armádě. Jaká náhoda, skupinu D od června, po Růžičkově interpelaci, prověřuje inspekce ministryně obrany.

Proč nezasáhne Pojar?

Čerstvě se psalo o tom, že se Černochová dostala do střetu s Řehkou dokonce i na branném výboru sněmovny při projednávání incidentu v Keni, při kterém byl zraněn keňský student. A další nedávný problém: v polovině září neshody s generálem vyústily v ministerské zrušení jeho cesty do Jordánska, které předtím navštívil prezident Petr Pavel.

Drama, které doma Jana Černochová rozjela, začíná být nebezpečné. Obecně platí, že voliči nemají rádi neshody politiků a špiček státu. Opakované útoky ministryně na šéfa armády jsou nepřijatelné. Důležitý faktor: veřejnost vůbec netuší, proč jí začal Řehka, kterého si v roce 2022 vybrala, vadit. Co se mezi nimi stalo?

Objevují se různé teorie, podle jedné by mohlo jít kupříkladu o zbrojní zakázky a o to, že Řehka odmítá preferování jedné zbrojní skupiny. Ale my ten reálný důvod, proč se stal generál tak nepřijatelným, neznáme.

Překvapuje, že se do věci nevložil, alespoň to není známo, Tomáš Pojar, vyjednavač předsedy vlády Petra Fialy pro evropské záležitosti a jeho poradce pro národní bezpečnost. Právě v té druhé funkci jistě dobře ví, že těžiště úsilí Fialovy vlády tkví právě v oblasti obrany a bezpečnosti. Černochová je ministryně ODS, Pojar je ODS, Fiala je ODS, udivuje, že si doma neudělají pořádek, že veřejnou nevraživost ministryně nedokážou utlumit. Jak už bylo řečeno, tohle škodí nejen jejich straně, ale i vládě. Pro Rusy jsou domácí bitvy přesně to, co vítají a na čem stavějí.

Jak to dopadne? Jedna varianta je, že se Řehka naštve, začne mít útoků a nutnosti bránit své lidi i sebe plné zuby a sám odejde. Byla by to velká škoda a velká chyba. Že by byl odvolán, zdá se, nehrozí. Podle zákona o ozbrojených silách náčelníka generálního štábu jmenuje prezident republiky na návrh vlády a po projednání v branném výboru sněmovny. Na návrh vlády šéfa armády taky odvolává. Nepředpokládám, že by Petr Pavel Černochové a Fialovi v dnešní době kývl na odvolání Řehky.

Jako stejně nepravděpodobné se jeví, že by byla z pozice ministryně odvolána Černochová, vlivná pražská politička. Fiala Prahu potřebuje a deset měsíců před volbami těžko rozjede čistku mezi vlastními ministry. Černochové neublíží ani fakt, že jde proti Řehkovi spolu s ANO, kupříkladu s poslancem Růžičkou. Zdá se nesestřelitelná.

Takže to tak nejspíš zůstane, pokud Řehka neodejde sám. Kdyby odešel, byl to ovšem velmi zlý signál vyslaný do armády, ale i do společnosti. Premiér Fiala si poslední dobou obléká šat konzervativního tvrďáka, slibuje platy jako v Německu, když dostane další čtyřletý mandát, ale přitom to nevypadá, že by dokázal zkrotit svoji vlivnou ministryni. To všechno voliči sledují, to všechno se bohužel promítne ve volbách.

