Babiš vsadil na všeluxující taktiku. Potřebuje, aby lidé co nejméně přemýšleli

Premiér Petr Fiala vyzývá voliče ANO, aby přemýšleli. Naopak šéf ANO Andrej Babiš potřebuje, aby pokud možno nepřemýšleli.

Sněmovní volby nás čekají zhruba za deset měsíců. A dnes už docela plasticky vidíme, jak budou postupovat vládní strany a hnutí i opozice. Andrej Babiš (ANO) si věří, chce získat 40 procent a vládnout sám. Naopak premiér Petr Fiala (ODS) stále dál a proti vůli části své strany sází na Spolu a na spolupráci s hnutím STAN, ale taky s Piráty, kteří odešli (byli odejiti) do opozice.

Babišovo ANO v některých průzkumech dosahuje až na 37 procent preferencí a podle sociologů se honosí velmi pevným a rozsáhlým voličským jádrem. To je zřejmě jeden z důvodů, proč Babiš tolik chce 40 procent a svoji nikým neomezovanou či možná nikým nevydíranou vládu.

Babišovo druhé, v kulometných dávkách mluvící já, Karel Havlíček popsal takto: "I když nám poměrně hodně lidí radí, abychom vedle sebe vytvořili prostor pro menší stranu, my to udělat nemůžeme. Chceme ve volbách zvítězit nikoliv o chlup, ale dominantně. Vlastně ani neumíme dělat kampaň na tři čtvrtě plynu. To by byla stejná hloupost, jako kdybyste chtěl v tenisu zvítězit jen 3:2, nikoliv 6:0."

Tahle taktika se logicky nelíbí Kateřině Konečné, lídryni KSČM a Stačilo!. Říká k tomu: "Chápu, že Andrej Babiš se chce stát znovu premiérem a je připraven pro to udělat cokoliv. Nechápu ale, že si neumí spočítat možnosti českého volebního systému a že opakuje tři roky starou chybu." Jde jí nejspíš o to, že Babišem vysáté hlasy menších opozičních subjektů mohou opět skončit pod pěti procenty a propadnout, což by ovšem za určitých podmínek mohlo ANO znovu poslat do opozice.

Konečné, stejně jako Tomiu Okamurovi, jistě není po chuti, že Babiš jde i po jejich voličích. Cílí teď na ty, kteří jsou nejen protivládní, ale i na ty, kteří se kloní na ruskou stranu. Typické bylo, když nedávno europoslanci ANO a Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu (EP) zablokovali návrh evropských socialistů, který chtěl odsoudit oznámenou cestu slovenského premiéra Roberta Fica (Směr) do Moskvy na oslavy 80. výročí vítězství nad fašismem 9. května 2025.

Stejně tak v EP nehlasovali pro rezoluci na podporu napadené Ukrajině proti Rusku. Europoslanec Ondřej Knotek (ANO) napsal na síť X: "Už třetí rezoluce EP k Ukrajině během pěti měsíců. Není to rezoluce na podporu Ukrajiny. Je to aktivistický vánoční stromeček! Více zbraní, povinně více peněz na válečné úsilí, kompletní stopka na ruský plyn včetně LNG. Maďarsko a Německo v centru kritiky za jiný názor. To není v zájmu Česka ani EU! Hlasujeme PROTI." Prakticky to samé nám sdělila i Jaroslava Pokorná Jermanová.

Babiš sice rád vykládá, jak nepodporuje Rusko, že je jen pro mír, ale tohle jsou úplně jasné, z centra ANO zjevně řízené kroky, které svědčí o opaku. A ten opak má vysát voliče Stačilo!, SPD a dalších. Jde o ukázku surově pragmatické, bezhodnotové, pro Česko nebezpečné politiky. Neznamená to asi, že by Babiš chtěl výhru Putina, on chce jen výhru svoji, dál se nedívá, dál nedohlédne.

Hřib se pětikoalici nebrání, ale má podmínky

Předseda ODS a vlády Petr Fiala si uvědomuje, že sám Babiše zastavit nedokáže. Proti období před volbami 2021 se v tomto smyslu nezměnilo nic. Jedině společenství pěti může zastavit ANO, i když to tak podle průzkumů nyní nevypadá. Pro Fialu a spol. je ovšem výhodné, že Babiš vyhlásil válku i komunistům a okamurovcům a rajchlovcům a turkovcům.

Fiala volí trojí taktiku. Za prvé se pokouší měnit sám sebe. Za druhé jedná s nyní opozičními Piráty, chtěl by obnovit pětikoalici. A za třetí oslovuje voliče ANO.

Sebezměna je vždycky těžká, Fiala je prkenný typ, není vrozený lídr, ale zároveň je cenné, že na sobě pracuje a že se snaží vystupovat suverénněji a přesvědčivěji. Zjevně reaguje na dlouhodobé výtky, že není srozumitelný, málo komunikuje a zanedbává oslovování veřejnosti.

Na konci listopadu jednal Fiala s novým předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem. Ten se budoucí spolupráci se čtyřkoalicí nebrání, má však své rozumně pragmatické podmínky. "Spolupráce do budoucna se bude odvíjet víceméně podle toho, jak to bude vypadat do konce tohoto volebního období," oznámil po jednání s premiérem na Úřadu vlády.

Jde mu o zákony, které Piráti připravili ještě ve vládě. Mají rozhýbat naši stagnující ekonomiku, omezit klientelismus, vymanit státní aparát z područí lobbistických skupin, "protože stát tady má být pro lidi, a ne jako servisní organizace oligarchů", popsal to Hřib. Zmínil taky podporu dětských skupin plus zákony o lobbování, o dětském ombudsmanovi a zákon o podpoře bydlení, který připravoval Ivan Bartoš, když ještě dlel ve vládě. Zdeněk Hřib předvádí zásadně jiný pragmatismus než Andrej Babiš.

Kromě jednání s Piráty začal premiér oslovovat i voliče hnutí ANO. Ani to jistě není špatná taktika. Na Novinkách.cz nedávno řekl: "Já už dnes říkám i voličům ANO, některé jsme vás naštvali, já vás rozčiluju, všecko možné, ale přemýšlejte nad tím, jaká je budoucnost této země. Jestli fakt chcete být někde na hranicích Slovenska a Maďarska, nebo mezi Rakouskem a Německem a patřit napevno k Západu. To jsou myslím věci, nad kterými přemýšlí i voliči, kteří v minulosti volili Andreje Babiše, a já je zvu, ať přemýšlejí nad tím, jestli není čas na změnu."

Fiala si uvědomuje, do jaké šířky se rozlévají voliči ANO. Část z nich jistě nechce, aby se z nás stala země připomínající ficovské Slovensko nebo orbánovské Maďarsko. Takovým lidem se možná nelíbí Babišovo a Havlíčkovo blouznění o míru v době, kdy Putin ještě zesílil zběsilé masakrování Ukrajiny za pomoci severokorejských vojáků a balistických střel. Možná se jim nelíbí, jak jednají Patrioti pro Evropu v europarlamentu. Možná se jim nechce vracet se do ruské sféry vlivu.

Uvidíme, jak uspěje nová všeluxující taktika Babiše a jak uspěje proměna Fialy a jeho apel na voliče ANO. Jestli je přiměje, aby se vymanili ze slepé víry ve svého miliardářského guru a začali přemýšlet. Babiš potřebuje pravý opak, aby přemýšleli co nejméně a šli za ním se zavřenýma očima.

