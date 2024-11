Vondráček papouškuje Lavrova, Babiš štve "naše lidi" proti uprchlíkům. Kreml tleská

Je v zájmu státu a jeho občanů, aby vláda a demokratická opozice zaujímaly stejný postoj k válce na Ukrajině. Opozice ale ruskou agresi opakovaně zneužívá.

O tom, jak budeme v brzké budoucnosti žít, rozhodne výsledek války na Ukrajině. To je axiom dnešního Česka a Evropy. Putinovy záměry jsou známé, Západ vidí jako úhlavního nepřítele, kterého chce v současné době rozložit zevnitř, později zničit. Pracuje na tom usilovně a dost se mu daří, jak vidíme na Maďarsku, Slovensku, ale třeba i na AfD v Německu, na Stačilo!, SPD a částečně i hnutí ANO u nás.

V posledních týdnech se věci v pohybu daly do ještě rychlejšího pohybu. Zvolený americký prezident Trump za přítomnosti dalších svých lidí telefonoval s Putinem, ten však hovor popřel. Dává Trumpovi najevo, že chce být pánem situace. Zřejmě ho zklamal výsledek amerických voleb. Potřeboval chaos, ideální by bylo těsné vítězství Harrisové, po němž by v USA následovala občanská válka. Oznámení Joea Bidena, že pokojně předá Bílý dům, předá moc, se Putinovi do schématu rozkladu Západu nehodí.

Do ruské taktiky patří i západní volání po míru na Ukrajině. Tam je pohyb mimořádný. Mírotvůrci reagují na fakt, že Joe Biden tisící den války Ukrajině povolil použití amerických raket ATACMS i na území Ruska za daných podmínek. Ukrajinci ihned začali rakety využívat, nejdřív úspěšně pálili na ruský sklad zbraní v Brjanské oblasti.

Mnohokrát bylo řečeno, jak se Západ bojí eskalace konfliktu. Slovo "eskalace" se stalo zaklínadlem opatrnosti, kterou Rusové dlouhou dobu využívali a kterou zastánci ruského typu míru (odevzdání části obsazené Ukrajiny agresorovi) neustále šermovali. Za eskalací se celou dobu skrývala hrozba použití ruského jaderného arzenálu.

Eskalace byla a je chápána jednostranně, týká se jen Ukrajiny a Západu. Povolení využití raket dlouhého doletu i na území agresora byla eskalace. Bombardování, mučení, zabíjení, znásilňování civilistů ruskými vojáky a žoldáky eskalace nebyla. Nasazení severokorejských vojáků proti Ukrajině eskalace nebyla. Tohle křivé vnímání stálo Ukrajinu desetitisíce životů.

Minulé úterý Putin podepsal novou ruskou doktrínu jaderného odstrašování, podle níž země může jaderné zbraně použít i v případě nejaderného napadení. Jasně eskalační krok. Ale zároveň krok důležitý, protože se na něm ukáže, jak to vlastně s jadernými zbraněmi dneska vypadá. Jaký mají význam a jestli vůbec jsou použitelné. Teď se rozhoduje o budoucnosti a smyslu světového jaderného arzenálu.

Když Biden povolil použití raket ATACMS i v Rusku, zareagoval předseda ústavně-právního výboru sněmovny za Radek Vondráček (ANO). V České televizi se podivil, že Biden nenechal rozhodnutí na Trumpovi. A řekl: "…já jsem sledoval tu veřejnou debatu, zaznívalo, že tyto rakety nejsou schopny provozu bez pomoci personálu vojáků NATO a bez satelitního navádění a že to interpretuje ruská strana jako přímé zapojení vojsk NATO do konfliktu a samozřejmě z toho plyne ta eskalace".

Jakou veřejnou debatu sledoval? Opakuje slova ruského ministra zahraničí Lavrova. To on řekl, že ATACMS obsluhuje americký vojenský personál: "Bez Američanů není možné tyto vysoce pokročilé rakety používat, jak opakovaně řekl Putin. Budeme to považovat za novou fázi války Západu proti Rusku a budeme podle toho reagovat." Vondráček papouškuje Lavrova, ač ví, že vojáci NATO v konfliktu nefigurují. Odporné.

Jaderné zbraně slouží jen a jen k odstrašení

Podle amerických médií Biden povolením použít rakety ATACMS v Rusku reagoval také na nasazení severokorejských vojáků. Kreml odpověděl bezprecedentním použitím mezikontinentální balistické rakety. Na to se ozvala předsedkyně komunistů Kateřina Konečná na síti X: "Zastavte okamžitě to šílenství, dokud je ještě čas. Končící nemocný politik, který o sobě už ani neví, ovládá ho jeho okolí, nás zatáhne do jaderného konfliktu, ve kterém ve zlomcích sekund mizí najednou celá města i státy. Ne, opravdu to nevypadá tak, jak si představuje české X…" Stejně jako Vondráček píše podle vzoru Kreml. Nereaguje na použití střely, která je vyrobena, aby nesla jadernou hlavici, reaguje na obranu Ukrajiny před agresorem a na pomoc USA.

Do toho ve sněmovně proběhl střet mezi vládou a Andrejem Babišem, který se týkal ukrajinských uprchlíků. Šlo o to, že na ně stát již nedoplácí, že se nám solidně vyplácejí. Tématem bylo projednání prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky. Babiš: "Tahle vláda samozřejmě stále mluví hlavně o Ukrajině a stará se o Ukrajinu a málo o naše lidi." Klasika, uprchlíci versus "naši lidé". Hnus.

Ministr Marian Jurečka oznámil, že ukrajinští uprchlíci v Česku letos odvedli státu o 5,7 miliardy korun více, než dostali na podpoře. Na to Babiš: "Dovoluji si zpochybňovat ta čísla, aby nám to někdo vysvětlil, jak je to vůbec možné, jak to někdo spočítal. Pokud u Ukrajinců počítáte takové věci, které tam podle mého názoru nepatří, je otázka, proč to nepočítáte například u českých důchodců, které považujete za hospodářskou škodu a které jste opakovaně tady odrbali o peníze." Teď už tedy i naši důchodci versus uprchlíci.

Přesně tyto střety Rusko chce a podporuje. Oslabují podporu Ukrajiny mezi lidmi. Babiš ale zároveň ví, že velká část české veřejnosti Ukrajinu podporuje. Proto pak začal vykládat, co on sám a ANO dali na jejich podporu.

Reagoval na Jurečku: "Tak nám řekněte, kolik vy jste dal Ukrajincům ze svých peněz - řekněte nám - nebo KDU-ČSL. Kdo pomáhal Ukrajincům? Hnutí ANO dalo 10 milionů korun. My jsme poslali kamiony humanitární pomoci do Veľkých Kapušan, kde jsem já jako jediný český politik šel na hranici slovensko-ukrajinskou. Já osobně jsem zaplatil ze svých 62 tisíc eur v keši pro řidiče ukrajinské, kteří se báli jet do Žitomiru, kde padaly bomby. O čem vy mluvíte..?" Absurdní směs útoků, že stát dává víc Ukrajincům, což je lež, a vychloubání, co dal on a ANO. Sledovat tyto debaty je utrpení.

Důležitá je jejich podstata: rozkol, střety, útoky na jasně proukrajinskou vládu. Vnucování představy, že stát nepomáhá "našim lidem", ale cizím. Je strašné, že Babiš a jeho ANO takto válku na Ukrajině zneužívá. Že Vondráček kopíruje Lavrova. Jestli by v něčem mělo být demokraticky opoziční ANO a vláda v naprostém souladu, je to ruská agrese na Ukrajině. Jde o největší hrozbu současnosti pro náš stát, jde o největší český zájem. Babišovu hnutí ale o české zájmy nejde.

Zpět k jaderným zbraním. Rusko proti Ukrajině vypustilo mezikontinentální balistickou střelu, ovšem bez jaderné hlavice. Atomovými zbraněmi stále vyhrožuje, ale nepoužilo je. A ani nepoužije. Jaderná zbraň by z pudu sebezáchovy musela vyvolat stejnou odezvu Západu. A Putin i jeho okolí se smrti bojí stejně jako lidé na Západě. Putin je zbabělec, denně to předvádí. Jaderné zbraně slouží jen k odstrašení, nebudou použity. Putin se toho neodváží. Jeho generalita se toho neodváží.

Video: Babiš se ve sněmovně ostře navážel do vlády i Ukrajinců (20. 11. 2024)