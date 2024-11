Fiala II slibuje platy jako v Německu, babišuje a trumpuje. Ale není Babiš ani Trump

Fialova věta "moje vláda bude jedna z nejúspěšnějších v historii České republiky, řekl bych, od roku 1938 možná", nemusí být tak úplně mimo.

Deset měsíců do voleb, podle průzkumů má dnes ANO Andreje Babiše 37 procent preferencí, zatímco koalice Spolu 21 procent, STAN pak 12 a Piráti sedm. Sedm procent má i SPD, takže by s nimi Babiš mohl sestavit vládu. Jak se s tím trendem vyrovnává premiér Petr Fiala? Změnil se, nebo byl změněn, v jakéhosi Fialu II. Už jsem psal o tom, jak je těžké z člověka mírného udělat ranaře, jestli je to vůbec možné. První rána, kterou Fiala II uštědřil, dopadla na Piráty. Žádnou další jsme zatím nepozorovali.

Není potřeba se živit jako politolog, aby člověk věděl, že jediná cesta, jak Česko bránit před smrští populismu a nacionalismu, je spolupráce Spolu (včetně udržení Spolu jako trojkoalice), STAN a Pirátů. Všech těch pět prvků představuje jakous takous šanci na to, aby se trend republiky nezměnil. Nevypadá to dnes na to, že by před volbami 2025 vznikla nějaká nová, silná, liberální, nepopulistická strana, která by dokázala postavit silné kandidátky v krajích a přitáhla dostatek občanů.

Petru Fialovi pomáhá, že si Piráti do čela zvolili Zdeňka Hřiba, který by se nepopulistické vládě zřejmě nevyhýbal. Bez Pirátů, pokud se podaří jejich resuscitace, se dnes šance Spolu a STAN jeví jako minimální, zanedbatelná. Je chytré, že Fiala drží koalici Spolu, kdyby šly tři strany, jež jsou dnes v ní, do voleb samostatně, topka a lidovci by nemuseli projít přes pětiprocentní hranici. Pak by se mohla otevřít cesta ke koalici ANO s ODS, která by si ovšem předtím zvolila jiného předsedu.

V Otázkách Václava Moravce 17. listopadu Fiala mluvil o tom, že čtyřleté období na zásadní změny nestačí. Řekl, že by potřeboval osm let na to, aby zemi změnil, "to je mimochodem něco, co chci změnit, a zvu lidi k tomu, ať se účastní tady té obrovské historické změny, aby naše vláda pokračovala".

Fiala naráží na fakt, že premiéři jsou u nás rádi, když vůbec čtyřleté období dotáhnou do konce. Problém tkví ve stálé a dobře živené nespokojenosti voličů. Mají, máme, nereálné představy o možnostech státu, vlády. Nereálné představy o kvalitách politiků. Na ministerské funkce se dnes prostě netlačí ti nejlepší, do politiky nechodí ti nejlepší, omezuje ji nedůvěra.

Jedním z prvních kroků ke změně nebo k osmiletému období pro Fialu, by bylo pochopení, kdo jsme, jací jsme. Že svoji nespokojenost neradi vztahujeme na sebe, ale mnohem radši na druhé. Ne já, to oni to dělají blbě. Případně myslíme, že já mohu chybovat, kdežto oni nesmí.

Další krok by tkvěl v kritickém pohledu na populisty, v osvěžení paměti. Vzpomeňme, jakou neschopnost a bezradnost, jaké antimanažerství předváděl Babiš během pandemie covidu. A my přitom žijeme v pandemické době a, jak říká Fiala, "ve stínu války".

Další krok by vedl k přijetí a pochopení české reality: jsme země v ohrožení, ale orbánovsko-ficovský nacionalismus nás zcela jistě nezachrání. Bez EU a NATO bychom byli jen cárem ve větru.

Nejúspěšnější vláda v české historii?

Fiala II, ten nový, marketéry refreshovaný Fiala, v ČT řekl "já potřebuju osm let a bude to a budeme mít platy jako v Německu a budeme mít univerzity v té špičce a budeme tu mít špičkové firmy a nebudeme žádná montovna". Ty "mzdy, jako mají lidé v Německu nebo Rakousku" dokonce několikrát zopakoval, za což si vysloužil posměch a věty typu "tak určitě, pokud teda Německo zkrachuje".

Není divu, německé platy vyžadují německou ekonomiku, kterou Česko prostě nemá a za další čtyři roky mít nebude. Proč to potom Fiala říká? Jen proto, že mu to někdo poradil? Nebo se chce vydat cestou Donalda Trumpa ("pokud budu prezidentem, vyřeším válku za jeden den, za 24 hodin…") či Andreje Babiše ("vrátím vám, co vám Fialova vláda vzala")?

Problém je, že tyhle velkohubé sliby fungují jen u někoho. Babiš a jeho dvě alter ega jimi voliče masírují dennodenně, zasypávají je jimi. Navíc nevládnou, mohou říkat a slíbit, co je napadne. Fiala byl až dosud úplně jiný typ, uvážlivý, nevelkohubý. A najednou si nasadí masku Babiše a slibuje nemožné. Může tohle fungovat na zklamané voliče pětikoalice z roku 2021? Nebo snad chce Fiala přetáhnout voliče Babiše? To by musel slibovat ještě mnohem víc…

Mnohem rozumnější pasáž u Moravce se týkala toho, co Fialova vláda dosud dokázala. Zvládla uprchlickou vlnu, "nejvíc uprchlíků na hlavu v Evropě bez sociálních problémů a dokonce tak, že z toho čeští lidé mají prospěch". Změnila zdroje energetiky a míří k úplné nezávislosti na Rusku, což je mimořádně cenné. Staví a přitahuje strategické investice (kupříkladu americký gigant na poli výroby čipů onsemi investuje do továrny v Rožnově pod Radhoštěm). Dostavba Dukovan. Iniciativa munice pro Ukrajinu. Česko jako země se slušnou prestiží na Západě.

Když vnímáme okolnosti, všechny ty krize, dědictví po covidu a Babišovi a válku na Ukrajině, Fialova věta "moje vláda bude jedna z nejúspěšnějších v historii České republiky, řekl bych, od roku 1938 možná", nemusí být tak úplně mimo. A jistě se proti ní dají stavět neúspěchy, třeba ty, o kterých se prakticky nepíše a nemluví, jako je dovedení české policie takřka zu grunt, líně probíhající digitalizace, zatím nepovedená sociální superdávka, slabá péče o mladé lidi, slabé školství, podfinancovaná věda atd.

Fiala a čtyřkoalice to má těžké - vládne v období tranzice, celosvětových změn. Nemá zdaleka tolik času a prostoru jako opozice. Nejde jen o obstrukce ve sněmovně, které proces změn zdržují a blokují. Jde o to, že Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová dělají stovky výjezdů po republice, masírují voliče větami typu "nejhorší vláda od revoluce", "vláda, která nenávidí důchodce" atd.

Na tohle premiér a ministři samozřejmě nemají čas. Takže pak zbývá občasné vystoupení v ČT a výkřiky o "platech jako v Německu a univerzitách ve světové špičce", které působí, jako by si premiér před vystoupením šňupl koks. Proč? Protože on prostě není a nebude ani Babiš, ani Trump.

