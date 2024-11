Policie je na dně a potřebuje zásadní reformu. Na ulicích ji nevidíme, vypařila se

Podle výkonných policistů se z policie stala „děvka pro všechno“. A nemá lidi. Okresní město a přilehlé obce „hlídá“ jedna dvoučlenná autohlídka. Co dodat?

Mimořádná událost: policisté od pondělí do pátku protestují proti nízkým stavům, masivní byrokracii a nedostatečným platům. Ti, kteří se k protestu přidali, budou ukládat méně pokut a nebudou spěchat se zásahem, když to nebude nutné. Zákon jim neumožňuje stávkovat, volí tedy jinou formu protestu. Zažíváme velmi specifický policejní týden.

Na začátku srpna jsem psal o "zpolicejnění" civilních míst v policii, těch civilních míst, která jsme po rozpadu Československa na vnitru pod vedením Jana Rumla pracně zcivilnili. Šlo o lidi v uniformě, kteří nevykonávali policejní práci, a přece pracovali jako policajti se všemi výhodami, ale bez rizika a bez nevýhod tohoto povolání.

Teď se tedy policisté snaží upozornit na katastrofální stav, ve kterém se policie nachází. Ten stav většina občanů nevidí. Psal jsem o tom, že ve čtvrti, kde bydlím, zavedli plošnou třicítku, ale nikdy jsem tu neviděl měřit rychlost, nikdy tu nepotkám republikového policistu. Ostatně ani strážníka tu už nepotkám. Policisté se vypařili z ulic, nejsou. Kam se poděli?

Často čteme, že jich máme moc, že když se srovnáme s evropskými zeměmi, je to u nás samý policajt. Zásadní ovšem je, co všechno policie musí dělat. Existuje webová stránka nazvaná Konec PČR, kde najdete velmi podrobný a zasvěcený popis toho, co všecko policie dělá navíc. Autor stránek u policie pracuje dvacet let, deset let jako řadový policista, dalších deset jako vedoucí útvaru. Říká celkem jasně: "Policie je děvka pro všechno."

Pracuje pro pojišťovny, aniž by to zákon vyžadoval. Pojišťovny vyžadují přítomnost policie prakticky u všeho, kde hrozí, že budou muset vyplatit pojistné plnění. Policie pracuje pro soudy, je zahlcena písemnostmi od soudů, které chtějí doručit, aby mohly pokračovat v řízení. Příklad: na soud dorazí spis, ve kterém je vedeno osm osob, podezřelý + poškozený + svědci. Soud musí všem doručit písemnost, údajně se už často ani nesnaží je kontaktovat poštou, rovnou se obrátí na policii. Ta pro soud předvádí také lidi, které vypátrala, musí je střežit a starat se o ně. Vozí je sem tam, stovky kilometrů. Předvádí i občany, kteří neplní své sociální povinnosti a nereagují na výzvy. Na žádost sociálky (OSSZ).

Nechtěně pracuje pro advokáty, kteří k ní posílají své klienty s "trestním oznámením", ač jde zjevně o občansko-správní spor. Policie řeší půtky dětí na základních školách, pracuje pro dětské domovy, když se jim nevrátí dítě z vycházky či volného víkendu. Hlídá u kulturních a sportovních akcí, ač jde o soukromé aktivity. Léta se o tom píše, ale nic se nemění. Tím zdaleka nekončím, policie asistuje u kdečeho, zůstává tam do konce a sepisuje stohy služebních dokumentů.

Když to domyslíte, vyjde vám, že na naši bezpečnost jí zbývá naprosté minimum času. A to je důvod, proč policajty tak málo vidíme v terénu, na ulici, ve městech a obcích.

Je tu ale i další potíž: málo policistů. Oficiální podstav nyní činí okolo šesti tisíc lidí. Pokud bychom ovšem mluvili o policajtech, kteří skutečně dělají policejní práci, bylo by to mnohem horší. Jak jsem psal v srpnu, v policii již delší dobu probíhá návrat civilních prací do služebního poměru.

Policejní prezidium nabobtnalo do obludných rozměrů

Citují z webu Konec PČR: "Již mnoho let počet výkonných policistů klesá a počet policistů, kteří něco řídí nebo kontrolují, neustále stoupá. Policejní prezidium nabobtnalo do obludných rozměrů. Je to jediné místo v celé policii, kde není ani náznak podstavu. Rovněž je třeba připomenout jeden velký nešvar poslední doby. Aby se zakryl klesající počet výkonných policistů, začala policie z různých občanských zaměstnanců dělat policisty (administrativní pracovníci, správci sítě, personální pracovníci atd.). Tímto fíglem nevypadají klesající počty policistů tak hrozivě." Nevypadají hrozivě, ale tihle pseudopolicajti naší bezpečnosti nepomohou.

Jak se vyvíjejí počty policistů, kteří slouží v terénu, zasahují tedy u rvaček, u sporů drogově závislých, u domácího násilí, u nehod, u sebevražd, u pokusů o sebevraždu, při demonstracích, vyšetřují zločiny atd.?

Příklad uvádí onen vedoucí základního policejního útvaru. Má na starosti okresní město a přilehlé obce, celkem necelých 40 tisíc obyvatel. Na tento počet má v danou chvíli k dispozici jednu autohlídku o dvou policistech. Toť vše. Aby mohl na každý den a noc naplánovat alespoň jednu autohlídku, musí se domlouvat s okolními útvary, pokud ovšem mají lidi. Ty pošlou na výpomoc policistu, který obvod nezná. Vedoucí má tedy jednu autohlídku, ve které jsou dva policisté většinou s policejní praxí do tří let a jeden z nich vůbec nemá o místě přehled. To na 40 tisíc obyvatel.

V 90. letech na takovém útvaru sloužilo okolo 70 policistů. Před dvaceti lety počet klesl na 60. Pak to zredukovali na 40 (snižovalo se samozřejmě především na základních útvarech). Pak nějací analytici řekli, že by bylo dobré, aby tam sloužilo 45 policistů. Jenomže realita je 30 včetně šéfa. Z těch třiceti musí pokrýt služby 24 hodin denně celý měsíc. Plus všechny ty pochůzky pro soudy, pojišťovny atd. Absurdní.

Mladí lidé se do policie nehrnou. Když mladík či mladá žena nastoupí k základnímu útvaru, bere 27 tisíc čistého. A řeší všecky ty rvačky a střety v okolí. Má riskantní, nevděčnou práci. Pokud pracuje dobře, měl by brát víc.

Vláda musí šetřit, měla by ale mít jasné priority. Bezpečnost je ve všech zemích světa, nejen u nás, jednou z nich. Podle ministra vnitra Víta Rakušana mají příslušníci policie dostat od ledna o 1500 korun víc a údajně mají zaručený růst platů o pět procent i pro roky 2026 a 2027.

To sice vypadá jako jistý posun. Jenomže policie nutně potřebuje zásadní systémovou změnu. Potřebuje přestat dělat onu "děvku pro všechno" a starat se jen o bezpečnost. Zarazit absurdní papírování, šílenou administrativu. Potřebuje zcivilnit nesmyslně zpolicejněná občanská místa. A hlavně potřebuje vrátit důraz na službu v terénu, na základní oddělení.

Ještě jednou se vrátím k zasvěcenému webu Konec PČR, kde se dočtete mimořádně zajímavé věty o tom, že "do policie jde dost peněz. Bohužel dost se jich spotřebuje na nesmyslné investice, platy pro postradatelné členy sboru atd."

Bylo by absurdní, kdyby zvýšení platů policistů proběhlo plošně. Proč přidávat lidem v kancelářích, kteří mají vysoké hodnosti a platy? Proč sypat peníze stovkám plukovníků a generálů? Peníze navíc by měly mířit do základních útvarů.

Je opravdu smutné vidět, kam se policie za posledních dvacet let dostala. Jak se z ní stala jakási "fake policie", kde skutečnou policejní práci dělá dnes možná tak polovina jejích příslušníků. Ten sešup trvá roky a je nutné ho zastavit.