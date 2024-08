Kam se poděli policisté z ulic? Mnozí sedí v kancelářích a chtějí víc peněz

V 90. letech v policii proběhlo obří zcivilnění. Kdo nedělal vysloveně policejní práci, nemohl mít uniformu. V posledních letech probíhá opačný proces, „zpolicejnění“ civilních funkcí.

Dějí se věci. Policejní odbory chystají protesty těsně před podzimními volbami. Předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáš Machovič řekl Novinkám: "Protestní akce před Úřadem vlády a ministerstvy vnitra a spravedlnosti se zúčastní lidé, kteří nebudou ve službě, protože ze zákona nesmíme stávkovat. Budeme tam x hodin, tak dlouho, dokud nenajdeme nějaké vhodné řešení." První protest podle něj můžeme čekat buď přímo v týdnu před krajskými volbami (20. a 21. září), nebo o týden dříve.

Důvodem mají být klesající platy policistů, hasičů, celníků a pracovníků vězeňské služby. Odboráři argumentují také tím, že ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) před půlrokem při debatě v Karviné slíbil, že bude na podzim ve vládě usilovat o zvýšení platů o deset procent. Jenže státní kasa na to zjevně nemá peníze.

Šéf Unie bezpečnostních složek, další odborové organizace, Aleš Lehký slibuje, že na podzim odbory "přitvrdí". Mluvil v té souvislosti o "modré chřipce", to jest o stavu, kdy policisté nenastupují do služby a mají neschopenku. "Jestli se jednotlivci rozhodnou nenastupovat do služby z důvodu nemoci, bude to jejich rozhodnutí, my to organizovat nemůžeme," pravil. Což lze chápat jako nabádání, aby se policajti hodili marod a bojkotovali službu.

Pro představu, kolik muži zákona berou, zacituju z náborového letáku policie: "Policista bez praxe, se středním vzděláním s maturitou pobírá v prvním roce během ´školy´ hrubý služební příjem od 30.070 Kč. Průměrný plat po třech letech služby očekáváme ve výši 43.114 Kč, přičemž průměrný plat u Policie ČR za rok 2023 odhadujeme na 56.308 Kč… A třeba v Praze nebo i jinde dostanete k platu ubytovnu zdarma. Ptejte se na náborovém pracovišti ve vašem kraji, co vám můžeme nabídnout." Dále: "Každý nový policista si po půl roce u nás může požádat o vyplacení náborového příspěvku. Jeho výše se liší podle krajů a je v rozmezí 75.000 až 150.000 Kč." Atd.

Nechci teď hodnotit, jestli policisté berou dost peněz, ti dobří, výkonní, by si určitě zasloužili vysoké platy. Lemplové nikoli, jako všude. Jde mi o něco jiného. Za prvé považuju za hrubou chybu spojovat krajské a senátní volby s policejními protesty. Odbory zatahují policisty do politiky, od které by se měli držet co nejdál.

Za druhé, a to je to nejpodstatnější, jde přece taky o to, co policie reálně dělá. Nemám na mysli jen velké akce, jako byla tragická střelba a vraždění na filozofické fakultě. Tam jsme ale mimochodem viděli dvě věci. První: sám zásah proti střelci byl profesionální. Druhý: co policie předvedla před samotným zásahem, bylo podle mnoha samotných policistů špatně. Špatné vedení, chybný postup.

Občané vidí, co policie dělá, v terénu, na ulici, při běžném životě. Bydlím v okrajové části Prahy, kde byla zavedena plošná třicítka. Nemalá část řidičů nízkou rychlost nedodržuje, ale o republikového policistu zde nezavadíte. Stejně tak se tu nevyskytují městští policisté. Nejde jen o Prahu, ubývání policie v terénu je vidět prakticky ve všech krajích. A zase, upozorňují na to nejen občané, ale v rozhovorech i sami policisté, ti bývalí i ti současní. Co se stalo, že je vidět málo policistů, kam zmizeli?

Od zcivilnění ke "zpolicejnění"

V 90. letech, kdy jsem pracoval jako náměstek ministra vnitra, jsme v policii provedli obří zcivilnění. Šlo o to, že uniformu nosili i lidé, kteří s výkonem policejní služby neměli nic společného, nemuseli to být policistky a policisté. Tehdy do civilu odešlo několik tisíc zaměstnanců pracujících u policie. Stát tím ušetřil a zároveň bylo jasné, že policii máme od toho, aby byla v terénu.

Jenomže v posledních letech probíhá úplně opačný trend. Řada civilních míst je "zpolicejňována", probíhá jakýsi vratný proces. Proč? Trend se změnil. Policistů není dost, v krajích i na prezidiu zůstávají volná místa, volné tabulky. A tak začala být "uniforma", policejní služba nabízena i civilním profesím. Jenomže tyto profese (sekretářka či asistentka, ekonomové, řidiči z povolání) samozřejmě s přímým výkonem služby nemají nic společného.

Opozice si kupodivu tohoto jevu nevšímá. Všímá si něčeho jiného. Kupříkladu místopředsedkyně poslaneckého klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová upozornila na to, že řada policistů odchází: "Například u nás v Karlovarském kraji v současné chvíli chybí 250 policistů," sdělila podle ČT24.

Podívejme se tedy do Karlovarského kraje. Náměstkyní krajského ředitele pro ekonomiku je plukovnice. Je to funkce, která byla v 90. letech zcivilněna, tato náměstkyně jistě nemusí být policistkou. Do služebního poměru byly vráceny i další funkce, šéfové personálky, odboru komunikačních technologií, vedoucí právního oddělení atd. To jsou policistky a policisté, které na ulici, v akci neuvidíte.

Tím v Karlovarském kraji nekončíme. Jak vznikl onen poslankyní Vildumetzovou zmíněný podstav? Nikoli zpolicejňováním, to funguje jako optické navyšování policejních stavů. Už před nějakou dobou začal tehdejší krajský ředitel spojovat, tedy rušit základní policejní útvary. Zkušeným policistům bylo řečeno, že pokud s tím nesouhlasí, mohou odejít. Nejdřív odešli vedoucí útvarů, začalo to v Chebu, a následovaly desítky zkušených policistů v uniformách, včetně dopraváků a celého oddělení cizinecké policie ve Varech. Takové lidi jen tak nenahradíte. Paní Vildumetzová si to může ověřit.

Rušení základních útvarů nejen že štve zkušené policisty, ale především vede k tomu, že pak tam, kde bydlíte, policisté chybí. Stejný efekt má vytváření stálých pořádkových jednotek v různých krajích. Mívají okolo sta policistů a ti se logicky berou ze základních útvarů. Proto se policajtů v modrých uniformách či bílých čepicích potom nedostává. Místo nich můžete občas zahlédnout policejní auto s osádkou v černých uniformách a se samopaly…

Proč to píšu. Změna od zcivilnění ke zpolicejnění je nejen nesmyslná, ale i drahá. Platit náměstkyni pro ekonomiku, plukovnici, je drahé a díky výsluhám po odchodu z policie to ještě bude drahé. Vracet do uniformy lidi, kteří nemají s policejní prací v terénu nic společného, je vyhazování peněz. Ty pak chybí na skutečné policajty.

Možná by se policejní odbory mohly soustředit právě na tento vysloveně negativní aspekt místo protestů před volbami.

