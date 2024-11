Fiala je na TikToku, zdrsněl a chtěl by 30 procent pro Spolu. Voliče ale lákat neumí

Úvodní video premiéra na čínské sociální síti vypadá, jako by tam zabloudil omylem.

Premiér Petr Fiala se mění. Nebo přesněji: marketéři premiéra pracují na tom, aby vypadal, že se mění. Že je jiný, ostřejší, nemaže se s tím, umí být drsný, vyhodil přece Ivana Bartoše, Piráty. Proč se má Fiala měnit? Chce vyhrát volby 2025, vládnout dál a dotáhnout změny do konce.

Poslední říjnový den vyšel v Deníku N obsáhlý rozhovor s premiérem. Pomáhá pochopit, co je to za politika, ale také proč se mu příliš nedaří, proč je obliba Spolu a vlády tak nízká. Tak třeba odpovídá na otázku, jestli bude po volbách schopen složit dost silnou koalici, když zřejmě nebude mít možnost spojit se s Piráty.

Odpoví "novofialovsky", to znamená suverénně: "Proč by to tak mělo dopadnout? Já vám řeknu jiný scénář. Chci pro Spolu 30 procent nebo mírně přes, STAN bude mít 15 procent a máme to. Těch 45 procent nám musí na mandáty stačit. Tohle je moje strategie."

Ta suverenita vypadá levně. Koalice Spolu má nyní o deset procent méně, Fiala jaksi automaticky počítá s tím, že Piráti nepřelezou pět procent a že Spolu nějak zázračně přesvědčí třetinu svých bývalých voličů, aby jim dala hlas. Připomenu, co nedávno zjistila agentura Median: k volbám nyní chce jít necelých 55 procent voličů a pokles volební účasti způsobuje skupina voličů Spolu z roku 2021, "kteří by se ve 31 procentech určitě voleb nezúčastnili".

Jedna ze změn Fialy: vstoupil na TikTok. Vysvětlil proč: "Protože je tam spousta mladých lidí. Nežiju v uzavřeném světě a nedívám se na svět růžovými brýlemi. Je to sociální síť, která oslovuje spoustu lidí a je jimi využívána, mnohými dominantně. Chci je oslovovat také."

Ponechme teď stranou, že Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před touto sítí varoval, to asi ony mladé voliče zas tolik nezajímá. Fiala chce tedy touto cestou oslovovat čerstvé a mladší voliče. Je to správná cesta, ODS i Spolu nutně potřebují mladou generaci získat na svoji stranu. Půjde to ale přes TikTok? A půjde to Fialovi přes TikTok?

Jeho vstupní video je reklama na Fialu, na jeho podstatu. Nic tam neříká, jen se strojí, kamsi vyráží, obléká tlustý prsten, náramkové hodinky, zvolna nasazuje brýle, obléká sako, bere si úřednickou aktovku a vkládá do ní cosi černého. Zabírán šikmo zezadu. Působí to jako něco mezi reklamou na hodinky a záběrem z nějakého mafiánského filmu, kde se boss chystá na schůzku s dalšími bossy.

Že by to působilo tiktokově, to si nikdo nemůže myslet. Že by to strhlo mladé? Snad pár mladých občanských demokratů, kteří chodí v kvádru a s kravatou, ale ty už snad Fiala přesvědčovat nemusí. Premiérův marketérský tým nabídl antitiktokovské video. Může to zabrat? A jistě, Fiala nebude křepčit jako Alena Schillerová, to chápu, jenže TikTok je právě na to křepčení, nikoli na zádumčivé lekce konzervativismu.

Liberální demokracie versus autoritářská demokracie

Fiala v rozhovoru také vysvětluje, proč chce pro příští volby oslovit i osobnosti mimo politiku, které by za ODS či Spolu mohly kandidovat. Řekne, že je to pro politiku zdravé, ale ne samospasitelné, a pokračuje: "U nás je takový zvyk, neustálé volání po změně, nových tvářích, udělejme to jinak… Všimněte si, že v podstatě žádný český premiér s výjimkou začátku České republiky nevládl po dvě funkční období a skoro žádný český premiér ani nekandidoval jako lídr do dalších voleb. Když máme takovou personální a politickou nestabilitu, nemůžeme chtít, aby naše politika byla opravdu dobrá…"

Jak Fialovi rozumět? Začne, že je to pro politiku zdravé, ale končí úplně opačně. A není divu, ODS i jiné strany trpí tím, že se osobnosti do politiky nehrnou, vyhýbají se jí, nevěří jí. To je problém, se kterým by se měl poprat. Problém nedůvěry, která pramení z neplnění slibů a z toho, že se ve stranách drží nedůvěryhodné osoby.

V krajských volbách Spolu neuspěla, Fiala to popsal přesně, "víme, co se stalo - ne že naši voliči šli volit někoho jiného, ale nešli volit vůbec". Co s tím udělá? "Musíme lidi dokázat mobilizovat, musíme je přesvědčit, že volby mají smysl a že k nim mají jít."

Na otázku, co tedy chce změnit (jak bude mobilizovat), odpovídá divně. Buď si prý lidé všimnou, že se něco mění, "nebo nemá smysl o tom s prominutím žvanit. Takže jestli si lidé všimnou, že se něco mění na komunikaci, výborně. Jestli ne, děláme to špatně".

Potíž tkví v tom, že lidé jsou zvyklí na návštěvy Andreje Babiše a jeho suity v městech i obcích. Nesledují změny, sledují ceny, sledují to, co se jich týká. A jsou denně masírováni intenzivní antivládní kampaní. Mají pocit, že se vláda neumí nejen prodat, ale ani bránit. Čekat, že si lidé "všimnou", je omyl.

Jakou má strategii, aby volby vyhrál? Pozitivní je, že zásadně odmítá populismus, populistické sliby typu "všichni budete mít průměrný plat 100 tisíc korun, všichni důchodci budou mít 80 tisíc korun". Fiala říká, že to od něj volič neuslyší, a pokračuje: "… to je dokonalý plán, který idiot by mě nevolil. Zní to reálně? No, nezní to reálně, je to úplná hovadina. Omlouvám se, je to nesmysl." A dodává: "Pokud někdo chce slyšet, že jsme tuto zemi provedli několika krizemi, tak když není úplně tupý, ví to. Naši voliči nejsou tupí."

Jsme zpátky na začátku. Rétoricky Fiala přitvrdil, z jeho výroku je jasné, že kdo vládu nechápe, je tupý. Ale jinak se nic nemění. Věta "naši voliči nejsou tupí" znamená, že všichni ostatní voliči de facto jsou tupí a baští jiným politikům hovadiny. Proč by tedy měli ti "tupí" volit Spolu? Nešťastné vyjádření.

Co by Fiala měl dělat, jak získat zpět své voliče a nalákat mladé, když ne na TikToku? Důležité je, o jaký střet dnes jde. Plasticky to vidíme na Slovensku. Jde o střet liberální demokracie s autoritářskou demokracií. Po vystoupení Roberta Fica v ruské propagandistické televizi Rossija-1 měl Fiala jasně říct: V4 končí, se Slovenskem nemáme společnou politiku. S Maďarskem taky ne. To by byl jasný, srozumitelný krok. Klidně ho mohl oznámit na TikToku.

Jestli chce získat mladé lidi, těžko může místopředseda jeho strany vykládat Pavlu Tykačovi a dalším konzervativcům, že se "modlí, aby vyhrál Trump". Naopak, Fiala by se měl spojit s Milionem chvilek pro demokracii a žádat je o podporu liberálních kroků. Měl by mít plán, jak lidi přilákat ke studiu psychologie a psychiatrie. Měl už dávno jít za voliči na ulici a na náměstí.

Jeho interview pro Deník N ovšem bohužel ukázalo, že je dost bezradný. A to na 30 procent pro Spolu potom nevypadá.

