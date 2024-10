Babiš bude klidně vládnout se Stačilo! nebo s Okamurou

Babiš bez skrupulí udělá, co se mu hodí, co ho vynese k moci, zpět do vlády. Nedělejme si o něm sebemenší iluze.

Jak to má bývalý komunista Babiš s komunisty, s KSČM a Stačilo!? Jak to doopravdy má s válkou na Ukrajině a s Ruskem? Ale hlavně, jak to bude mít po sněmovních volbách 2025, pokud je vyhraje a bude skládat vládu? Lze se spolehnout na jeho postoj k Rusku, na podporu Ukrajiny? Na to, že ji chce územně celistvou, jak před časem řekl?

To pro nás jsou a budou i po volbách naprosto zásadní otázky. Pro soudržnost Evropské unie by bylo velmi zlé, kdyby se k Maďarsku a Slovensku s jejich neskrývaně proruskými postoji přidala další země z bývalého socialistického bloku. A pro mnoho tuzemců by bylo děsivé pozorovat podobný vývoj, jaký dnes pozorujeme na Slovensku, kde premiér Robert Fico běžně šíří ruskou propagandu (viz dále).

Začnu čerstvou zprávou. Slovenské ministerstvo vnitra (MV SR) uznalo, že český expremiér Andrej Babiš byl neoprávněně evidován jako agent Státní bezpečnosti. Úřad s Babišem uzavřel smír ve sporu o ochranu osobnosti týkající se neoprávněné evidence ve svazcích StB. MV SR údajně vychází ze dvou "nezávislých externích právních analýz", jež varovaly před vysokým rizikem prohry u soudu.

Bývalý ředitel slovenského Ústavu paměti národa Ondrej Krajňák krok vnitra zhodnotil takto: "Je to směšné. Protože jde pouze o politické gesto." Podle něj gesto nemění nic na tom, že je evidence šéfa ANO jako spolupracovníka StB oprávněná. "O tom, že je oprávněně evidovaný jako agent, svědčí mnohé nashromážděné důkazy. Babiš byl oprávněně evidovaný ve spisech StB jako agent a svědčí o tom dvanáct spisů, které Ústav paměti národa doložil z archiválií. Ty spisy jsou nezpochybnitelné," vysvětlil Krajňák.

Robertu Ficovi a jeho lidem se hodí podporovat Babiše, protože Babiš podporoval je. Ale jde ještě o víc, Fico a jeho ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok si Babiše zavazují, táhnou ho na slovenskou stranu. Dělají to chytře. I když je to pro soudného člověka směšné, pro Babišovy voliče rozhodnutí slovenského vnitra stačí, nepotřebují pravomocné rozhodnutí nezávislého soudu, stejně jim nikdy nevadilo, že byl agent StB.

Obdiv některých zákonodárců ANO k Ficovi nedávno předvedla poslankyně Berenika Peštová, ta, která po rozhodnutí Ústavního soudu o důchodech přirovnala soudce Vojtěcha Šimíčka ke komunistickému "krvavému" soudci Josefu Urválkovi.

Peštová na síti X sdílela video Roberta Fica, kde odpovídá na otázky německé novinářky, která ho označila za populistu ohledně války na Ukrajině. Slovenský premiér tam říká, že Slováci "nežerou seno", mají názory a "velká část slovenské veřejnosti si myslí, že za válku na Ukrajině je výrazně odpovědná samotná Ukrajina nebo že Spojené státy jsou bezpečnostní hrozba".

Fico pokračuje: "Mám právo říct, že v roce 2014 bylo vraždění ruských civilistů fašistickými a polofašistickými jednotkami, mám právo to říct. Mám právo říct, že pluk Azov je fašistický pluk a že tvoří součást ukrajinské armády…" Obě tvrzení jsou produktem ruských dezinformací a propagandy, obě byla opakovaně vyvrácena. Ale Peštová to sdílí a my víme, že neudělá nic, s čím by šéf ANO nesouhlasil.

Začíná se lísat ke Konečné

Babiš zjevně hraje dvojí politiku, silně inklinuje k Orbánovi (založil s ním eurofrakci Patrioti) a k Ficovi. Horuje za mír na Ukrajině stejně jako oni, ale tím oslabuje obrannou ukrajinskou pozici a posiluje pozici Putina. Zároveň ale dřív tvrdil, že Ukrajina má právo na své území. Obdiv k Orbánovi a Ficovi, kteří plně ovládli své země, zároveň znamená odpor k Bruselu, k trendu Evropské unie, která podporuje Ukrajinu, i když nedostatečně.

Doma se Babiš začíná lísat k předsedkyni KSČM Kateřině Konečné a jejímu projektu Stačilo!, který funguje jako nové maskáče pro české komunisty. Je to posun. V polovině října Novinkám řekl: "Nebudeme mít komunisty ve vládě. To absolutně vylučuju." Ale o pár dní později už v tn.cz prohlásil, že "Stačilo! je Konečná, ona vyhrála ty volby, takže pro mě to nejsou komunisti. Nejsou to komunisti pro mě." A na Primě řekl: "Paní Konečná jako lídr kandidátky do Evropského parlamentu říká stejné věci jako my: zastavit ilegální migraci, změnit Green Deal a společensky svrchovaný stát…"

Na výhradu moderátorky, že Konečná ale také nechce podporovat Ukrajinu a říká vystupme z NATO, potichu odvětil "to my nechceme" a pak dodal, že by si spolupráci se Stačilo! nedokázal představit, "pokud tam mají takovéhle věci, jak vy říkáte, tak určitě ne". Nikdo ale nečeká, že Babiš, když se mu to bude hodit, klidně nezmění názor. Stejně snadno, jako se z levičáka stal přes noc orbánovským nacionalistickým antibruselským pravičákem. Žádný problém.

Babiš si otvírá cestu jak ke Konečné, tak i, kdyby se to hodilo, k Tomiu Okamurovi a jeho SPD. Na sítích 20. října zveřejnil opravdu skandální, nechutné video. Cituji: "Tato vláda potřebuje válku. Víte, kdo to řekl? Václav Klaus. ´Fialova prázdná a nečeská vláda potřebuje válku na Ukrajině, umožňuje jí, aby spoustu věcí skrývala a schovávala,´ uvedl v pořadu Pane prezidente vysílaném na XTV - to už je jak samizdat - Václav Klaus… Úplně souhlasím, i když s panem Klausem máme zásadně jiný rozdíl na to, co se tady stalo po revoluci, hlavně na tu privatizaci."

Babiš "úplně souhlasí" s proruským exprezidentem Klausem, že "prázdná a nečeská vláda potřebuje válku na Ukrajině". To je doslova odporný, nechutný výrok, sprostý útok. Babiš se přidává ke Klausovi, přitom když zakládal ANO 2011, považoval ho za symbol korupce.

Nikdo soudný nepotřebuje válku na Ukrajině, tu potřebuje jen Putin. A podpora bránící se, napadené země není podporou války, ale podporou svobody i pro druhé, nejen pro mě doma. Ale podporu svobody bývalý agent StB samozřejmě nechápe.

Výrok o tom, že česká vláda potřebuje válku na Ukrajině, se ovšem bude líbit jak Stačilo!, tak SPD, ale samozřejmě všem u nás aktivním proruským dezinformátorům. To je přesně voda do jejich náhonu.

Plasticky nyní vidíme, jak to tedy má Babiš s komunisty, se Stačilo! a s válkou na Ukrajině, s Ruskem. Udělá bez skrupulí jen to, co se mu hodí, co ho vynese k moci. A vládnout bude klidně za podpory Konečné, nebo rovnou se Stačilo!, nebo za podpory Okamury, nebo rovnou s SPD. Nedělejme si o něm sebemenší iluze.

Video: Prosím, nenechte Andreje Babiše vyhrát, prosil mladík premiéra Fialu (2. 5. 2024)