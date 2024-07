Babišovo heslo pro Evropu by mohlo znít "ničit, ale zůstat". Otrocky kopíruje Orbána

Zatímco premiér Viktor Orbán má skutečně nacionalistický, maďarský program, návrat před Trianon, Andrej Babiš má jen osobní program, byznysový plán. Orbána obdivuje a kopíruje. Vlastní vizi pro Česko nemá.

Hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše se stalo součástí frakce Patrioti pro Evropu. Zaparkovalo tam s politikem, ke kterému Babiš vzhlíží, s Viktorem Orbánem. Maďar byl jedním z motorů založení frakce. ANO tak dokončilo svůj obrat zleva doprava. Přesněji do extrémního prava.

Motivy Orbána jsou známé. Chce větší, silné Maďarsko. Sní o návratu před Trianonskou smlouvu, při níž jeho země přišla o 71 procent území a 64 procent obyvatel bývalých Uher. Po podpisu v roce 1920 řekl předseda tehdejšího maďarského parlamentu István Rakovszky: "Od této chvíle budou všechny naše myšlenky, každý záchvěv našich srdcí dnem i nocí soustředěny k tomu, abychom se opět spojili ke staré slávě a velikosti." Orbán tak uvažuje. Chce větší vliv v europarlamentu, Rusku, Americe, Číně.

Ale co Babiš? Má taky nějaký takto silný, nacionální motiv? Má nějakou svoji velkou vizi? Nemá. Jeho motivy jsou osobní, chce se stát znovu českým premiérem, protože politika nesmírně svědčila a svědčí jeho byznysu. Zatímco Orbán má cíl maďarský a mnoho Maďarů se s ním ztotožňuje, Babiš má cíl ryze osobní, nikoli český. Ale i s jeho dobře populisticky obaleným osobním cílem se třetina českých voličů už dlouho ztotožňuje. Jenomže třetina mu k dosažení cíle nestačí.

Je sice nejsilnější, ale má problém s partnery pro vládnutí. Z vládní pětikoalice Petra Fialy s ním zatím nikdo do vlády jít nechce, i když se to může časem změnit. Tipuju, že změna by mohla nastat v ODS nebo u lidovců. Dnes Babišovi zbývá extrém, Okamurovo SPD, které se nyní spojuje s Trikolórou a Rajchlovým PRO, případně komunisté Kateřiny Konečné. Nebo Přísaha a Motoristé, ale jejich úspěch v eurovolbách mohl být ojedinělý, jepičí.

Každopádně Babiš politiku ANO otočil. Udělal to zjevně sám, rozhodl o tom sám. Na "zbytku" ANO je, aby jej poslušně následovalo. Aby hájilo Patrioty a spojení s extrémem, aby hájilo Orbána a jeho pseudomírovou misi, kterou Babiš zřejmě tiše závidí. Ne proto, že by měla smysl, ten opravdu postrádala, těsně po návštěvě Orbána v Moskvě Putin nechal zničit dětskou nemocnici. Závidí proto, že se Orbán stal na chvíli "světovým politikem".

Obecně se má za to, že Babišovi nejde o dění v EU, vyjma dotací, ale o domácí politiku. V pořadu Spotlight byl místopředseda ANO Karel Havlíček dotázán, s kým by ANO mohlo vládnout. Odpověď byla havlíčkovská, "my nesmíme zradit náš program". Nezradit program ANO je pozoruhodná myšlenka. Jednak toto populistické hnutí nikdy na programu nestavělo. Za druhé právě dokončilo totální obrat doprava. Zatímco dříve bylo spíše socialistické, dnes je ještě nacionální. Stala se z něj národně socialistická česká strana…

Ono "nesmíme zradit náš program" v reálu znamená nesmíme zradit našeho vůdce Babiše. Kdo jej zradí, ten zákonitě musí z kola ven. Jako musela z kola ven kupříkladu megaúspěšná europoslankyně Dita Charanzová.

Sdělení pro voliče ANO: vliv Patriotů bude nulový

Ta pro server Novinky po skončení mandátu v Evropském parlamentu popsala, co se s hnutím stalo: "Přidali se do skupiny stran, které na evropské úrovni nejvíce zastávají národoveckou politiku. Ať už je to strana Marine Le Penové, nebo rakouští Svobodní. To jsou strany, které považuji za strany extrémní pravice."

Charanzová tvrdí: je jasné, že Patrioti "skončí v izolaci". Mimo jiné "jsou bráni za uskupení, ve kterém je mnoho stran s propojením na Rusko. Buďto k němu obecně inklinují, nebo byly v minulosti i finančně Ruskem podporovány". Vliv Patriotů bude podle Charanzové nulový. To je důležité sdělení pro voliče Babiše, protože on se rád ohání tím, že všecko dělá "pro Česko", nikoli pro sebe.

Charanzová popsala, jak moc má Babiš k Orbánovi blízko, "…když se v Evropském parlamentu hlasovalo o prvním usnesení, které kritizovalo právní stav v Maďarsku, společně s Martinou Dlabajovou jsme pro to zvedly ruku a byly jsme za to tehdy velmi ostře kritizovány hnutím ANO. A tam jsem pochopila, jak silná vazba mezi Andrejem Babišem a Viktorem Orbánem je. A to se bavíme o roku 2018." Nepochybně tehdy dostala od šéfa drsný kartáč.

Ještě její slova k programu: "Když se podívám na program hnutí ANO do evropských voleb, myslím, že bychom tam našli hodně podobného s tím, s čím v evropských volbách kandidoval Fidesz." Zajímavé. Babiš se vzhlédl v Orbánovi, obdivuje ho, kopíruje. Sám s ničím vlastním nepřichází.

Vraťme se k případným koaličním partnerům ANO v Česku. Karel Havlíček v pořadu Spotlight řekl: "…budeme komunikovat o případném sestavení vlády s tím, kdo bude připraven respektovat náš program, a když říkám respektovat, tak musí zásadním způsobem respektovat náš program." Pak to půjde s kýmkoliv. Dodal, že pokud jde o SPD, "pro nás je tenká červená linie to, kdyby třeba chtěli, což oni dneska tvrdí, prosazovat referendum o vystoupení z Evropské unie nebo z NATO, to je nepřijatelné".

Celý ten paradox vidíte jak na talíři. Patrioti budou kopat do EU, co jim budou síly stačit, jsou to nacionalisté. Ale vystoupit z unie a NATO nechtějí. Babiš a jeho firmy zaparkované ve svěřenském fondu potřebuje jednak evropské dotace, dokud ještě nějaké jsou, a jednak samozřejmě ochranu NATO (před Ruskem). ANO by tedy mohlo mít pro Evropu heslo "ničit, ale zůstat", "být proti, ale zůstat". Přesně tak to přece dělá sám velký Orbán, Babišův vzor.

