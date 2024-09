Žijeme v době protestu. Naklonovat boha Havlíčka a z Česka bude ráj na zemi

Pro vládu dopadly krajské volby velmi zle. Pro Piráty úplně nejhůř. Pokud se neproberou a neobčerství, skončí. Vítězem je nekonečné nadávání na vládu, která se lidem neumí přiblížit.

Krajské volby máme za sebou, první kolo senátních voleb také. Výsledek je naprosto jasný: drtivé vítězství hnutí ANO, drtivé vítězství trojice Andrej Babiš - Karel Havlíček - Alena Schillerová. Více než 35 procent je skoro o deset procent víc, než dosáhli v roce 2020.

Láká to číslo srovnávat s preferencemi pro sněmovní volby, neměli bychom ale zapomínat, že nevolila Praha, která by zřejmě celkové číslo poněkud změnila. Ne převratně, ale změnila. Když se podíváme na výsledky prvního kola voleb do Senátu, vidíme suverénní výhru Pavla Fischera hned v prvním kole a vidíme, že ve dvou obvodech ze čtyř postoupili na druhém místě kandidáti ANO. Mimo jiné z toho můžeme vyčíst, že se čím dál víc liší postoje obyvatel hlavního města a až na výjimky postoje "zbytku světa".

ANO vyhrálo v deseti krajích, Martin Kuba a "jeho" ODS zvítězili drtivě v Jihočeském kraji, lidovec Jan Grolich a Spolu vyhráli suverénně v Jihomoravském kraji a Starostové pro Liberecký kraj zvítězili ve svém. Dvě senátorská křesla získalo ANO v prvním kole (Jana Mračková Vildumetzová v Sokolově a Martin Bednář v Ostravě-město), devět kandidátů ANO postupuje do druhého kola na prvním místě. Andrej Babiš může být navýsost spokojen, jeho hnutí už senátní volby umí lépe.

Petr Fiala má do spokojenosti nesmírně daleko a úplně nejhůř už zase dopadli Piráti. Jejich hvězda nezadržitelně padá k zemi v přímém přenosu. Krajské volby se pro ně staly totálním propadákem, bolestným výpraskem, republikové předsednictvo, tedy i Bartoš, dalo své funkce k dispozici.

Ukazuje se, že ANO zůstalo protestní stranou, opozičním hnutím. Tohle umí, v tomhle si se svými voliči perfektně rozumí. Podařilo se mu krajské volby proměnit v hlasování o "Fialovi" a o pětikoalici. Jednoduchými hesly, jednoduchými větami, jež mají často, dokonce zdrcující většinou, k realitě nebetyčně daleko, Babiš a spol. prohlásili Fialovu vládu za to nejhorší, nejzkorumpovanější, nejasociálnější, nejneschopnější, co tu kdy vládlo.

Kdyby se někdo na Česko díval prizmatem proběhlých krajských voleb, musel by nabýt dojmu, že se tu lidem daří prachmizerně, že je vláda bere na hůl a dusí, že zde panuje obří nezaměstnanost, vysoká inflace, sužující kriminalita. Kdyby tušil, že máme těsně po katastrofálních povodních, musel by nabýt dojmu, že v nich vláda a Integrovaný záchranný systém brutálně selhaly.

Kdo ale žije v Česku a přemýšlí, vidí o dost jiný obrázek. Fialova vláda není neúspěšná, jen s lidmi až na výjimky neumí mluvit. Vede stát v mimořádně těžké době velkých změn, mnozí voliči zřejmě právě tu náročnost doby, tu neustálou změnu, nejistotu, kterou zažíváme, přičítají na vrub vládě. Jako by ona za to za všechno mohla.

Babišův přítel Kuba, to je budoucnost?

Veliká síla voličů zřejmě vzala vážně Babišovo heslo "Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala". Zajímalo by mě, kolik lidí třeba vážně věří, že pokud bude ANO vládnout, proplatí lidem zpětně snížené valorizace důchodů. Je to přece zjevně holý nesmysl, ale zároveň jim to nevadí. Nebo prostě nepřemýšlejí.

Krajské volby se tak staly dosti zásadní informací o českých voličích. Podle politologa Jakuba Lyska se "demobilizovali" vzdělaní voliči, zůstali zhusta doma. Politika už je zřejmě unavuje. A podnikatelé se prý otáčejí zpět ke hnutí ANO. Zřejmě proto, že "Karel je bůh", jak řekl po volbách Babiš o Havlíčkovi. Prý by ho potřeboval naklonovat a poslat do všech hospod, aby mluvil s lidmi. Dodám, že Havlíček na Fialově vládě nenalézá absolutně nic dobrého, všechno je prý špatně.

Bylo pozoruhodné poslouchat vystoupení Babiše a hejtmana Kuby, když bylo jasné, jak jednotlivé kraje dopadly. Sledovali jsme námluvy těch dvou pánů. Předseda ANO chválil Martina Kubu jak svého nejlepšího přítele, zatímco Jana Grolicha, dalšího krajského vítěze, ovšem za Spolu, pohrdavě sepsul, s ním viditelně "nekámoší". Nebo přesněji se Spolu nekamarádí. Spolu a celá pětikoalice mu překáží, jediná mu může konkurovat, i když to v krajských volbách nepředvedla.

Těch 35 procent voličů, co vlastně zvolili? ANO chce vládnout a lidem v podstatě říká "uděláme to za vás", jeho voliči chtějí, aby to hnutí dělalo za ně. Ale co vlastně? Podívejme se na hlavní těžkosti naší doby. Máme za sebou povodně, ale Babiš křičí, že musí skončit Green Deal. Když skončí zelená politika, a zdá se, že ten antizelený trend se táhne celou Evropou, když se přestaneme bránit klimatické změně, kolik budeme mít vyschlých krajů a kolik pustošivých povodní? Co z našeho světa, na který jsme zvyklí, zbyde?

Žijeme v době množících se krizí. Jak ANO a Babiš zvládají krize? Viděli jsme to během pandemie covidu, tehdy přece Babiš vládl, není to tak dávno, a jeho krizový management byla jedna velká katastrofa. Jeho voliči ale rychle zapomněli. Možná už jsou unaveni z demokracie, která je na ně příliš náročná. Ostatně volební účast necelých 33 procent v krajském klání a málo přes 30 v prvním kole senátních voleb o tom svědčí. Dvě třetiny voličů sedí doma nebo na chalupě, volby je nezajímají.

Pro Piráty, kteří drtivě prohráli, jsou tyhle volby znamením, že buď skončí, nebo musí něco změnit, nejen své vedení, musí taky začít dělat politiku, ne sedět v kancelářích a "makat", jak by řekl Babiš. Musí být vidět.

Ostatně to samé platí i pro vládu, taky by měla být víc vidět a slyšet. Ministři zjevně úplně nepochopili, že Babiš změnil krajské volby ve volby celostátní, každé volby teď už budou "ty velké", každé budou tak trochu o všem a o všech.

Po krajských volbách si musíme připustit, že se velmi rychle a s velkou pravděpodobností řítíme k vládě, kterou povede Babiš. Možná s proměněnou odeeskou, možná s mnohem horšími parťáky.

