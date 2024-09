Fialova vláda dělá jen málo pro to, aby z nás brzy nebylo Durynsko

Stejně jako před třemi roky platí, že smysl má spolupráce všech pěti vládních stran. Bez ní mají nulovou šanci udržet se u vlády další čtyři roky.

Zbývá něco přes dva týdny do krajských a do začátku senátních voleb (20. a 21. září). Zhruba za rok pak půjdeme volit do sněmovny. Podle průzkumů se bude v krajských volbách mimořádně dařit Babišovu hnutí, větší šance má údajně i v senátním klání, které ANO dlouhodobě neumí.

Jako nepříjemné memento proběhly volby v nedalekém ex-východoněmeckém Sasku a Durynsku, kde žije dohromady přes šest milionů lidí. Uspěla tam extrémně pravicová AfD. V Durynsku dokonce zvítězila, nepoškodily ji ani skandály. Skoro třetina lidí v těchto zemích volí stranu, která nesnáší Západ, nesnáší Spojené státy a nechce vojensky podporovat Ukrajinu. Naopak touží zrušit protiruské sankce. A samozřejmě je pro ni klíčovým tématem migrace.

Znamená to, že lidé jsou dokonce i v Německu najednou ochotni volit pravicový extrém. A když se posuneme k nám, hnutí ANO se v europarlamentu přidalo k Patriotům pro Evropu, kde najdeme rovněž mnoho pravicového extrému se stejnými tendencemi, jaké předvádí AfD v Německu.

Dalo by se očekávat, že pětikoalice této proměny Babišova ANO využije, že z ní udělá téma, že bude před úkrokem do extrémního prava varovat, bude popisovat důsledky. Nic takového se neděje. Proč? Pětikoalice si vystačí sama, zřejmě ji víc baví kousat se uvnitř. Oblíbeným terčem jsou už zase Piráti, stejně jako před minulými sněmovními volbami.

Jako ideální střelivo ODS i další strany Spolu používají digitalizaci stavebního řízení, tedy velký projekt pirátského předsedy Ivana Bartoše. Je s podivem, že premiér Fiala odolal a neodvolal ho. Zřejmě si jako jeden z mála uvědomuje, jak nutně digitalizaci potřebujeme a co se bude dít za rok, jak napínavé to budou volby.

K digitalizaci povolování staveb jen dodám, že je to skok jinam, do jiného, moderního světa. Bartoš tu tranzici podcenil, ale bojuje proti všem. Mimo jiné a mnohde proti neochotě českých úřadů něco měnit.

Stejně jako Spolu si Bartoše vzala na mušku opozice, ale tam její kritika tolik nevyzní, neboť její mantrou je, že vláda dělá špatně absolutně všechno. Je to až otravné, nudné, trapné, ale světe div se, zabírá to. Babišovo hnutí si stále drží preference okolo třiceti procent. Doba nespokojená, doba naštvaná mu v opozici sedí.

Pobyt v Patriotech pro Evropu, tedy ve vysloveně anti-EU, antibruselském, nacionalistickém společenství, je pro Babiše v jedné věci výhodný. Najednou bez velké námahy obsadil pozici, kterou si držela pravicová ODS. Ta se teď dělí na liberální a nacionální křídlo. Pro ostré hochy a děvčata z drsné modré pravice je ale dnes velmi těžké kritizovat třeba Babišovo spojení s Orbánem, Kicklem, Wlidersem, Bardelou a dalšími. Nemají k nim daleko. Všimněme si jen tak na margo, že V4 stále existuje, stále jsme tuto z poloviny toxickou čtyřku nedokázali opustit.

Pětikoalice se zdařile topí sama v sobě, kouše sama sebe a není s to ukázat, co jsou Babiš, Okamura, Konečná, Rajchl a další zač. Přitom opozice dostává ohromný prostor v médiích všeho druhu. Mimochodem, pětikoalice nezvládla ani vyměnit mediální rady a nejen ODS je zřejmě celkem spokojená, že v ČT končí Nora Fridrichová a kritický pořad 168 hodin. Stejně jako je spokojený Babiš…

Pokud Trump vyhraje, ovlivní to i českou politiku

Od února 2022 platí, že jediná oblast, kde pětikoalice opravdu drží pohromadě a kde své voliče jistě nezklamala, je postoj k Ukrajině a k Rusku. Což je cenné, ale nabízí se otázka, co se stane, pokud velké volby vyhraje Babiš a bude skládat vládu? Co z toho českého protiruského postoje zbyde? Nepromění se rychle v postoj slovenský? Maďarský?

Mimochodem, i když i u nás začíná posilovat nacionalismus a izolacionismus, často nenápadně balený do "boje za mír", stejně jsme dnes globalizovaná země v globalizovaném společenství národů. Svědčí o tom fakt, že i u nás, stejně jako v Maďarsku, na Slovensku a v dalších státech, velmi záleží na tom, jak dopadnou volby v USA. Najednou se nás silně dotýkají, víc než kdy jindy.

Pokud vyhraje Donald Trump, posílí to Viktora Orbána a s ním samo sebou i Patrioty pro Evropu, posílí to Babiše, posílí to zbabělé hlasy, které volají po zastavení vojenské pomoci Ukrajině. Posílí to Rusko a Putina.

Pokud naopak Trump prohraje a vítězkou bude Kamala Harris, Maďar Orbán utrží tvrdou ránu, s ním Patrioti a s nimi Putin. Pro státy, jako je Česká republika by byl Trump opravdový malér, veliké riziko. Jsme už natolik součástí Západu, že nás i tak vzdálené volby naprosto zásadně ovlivňují, mohou určit, kam se situace u nás bude vyvíjet.

Zpět domů. Je pro mě velmi zajímavé, že nikdo z vlády, ani ministr financí Stanjura, ani ministr zdravotnictví Válek (je ještě ve vládě? není o něm vůbec slyšet) nevystavil Babišovi účet za covid. Přitom není pochyb, že bylo co vystavovat. Stačilo se vrátit ke zprávám Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z roku 2021.

Za osm měsíců roku 2020 stát za nákupy a dopravu zdravotního materiálu zaplatil 8,5 miliardy korun. Podle NKÚ byly vydány nehospodárně a netransparentně a vláda rozdala lidem ze sociálních služeb nekvalitní a v některých případech možná i nebezpečné ochranné pomůcky. Stát zaspal a potom selhal na mnoha úrovních.

Prezident NKÚ Miloslav Kala tehdy řekl: "Tak třeba když víme, že respirátory FFP3 šly nakupovat od 60 korun do 424 korun za kus, ale ministerstva nakupovala o řád nižší, tedy FFP2, i za 777 korun za kus, tak z toho plyne, že stát rozhodně nepostupoval v souladu s finančními pravidly…" Babiš a jeho lidé z toho ale vyklouzli bez škrábance.

Vyhlídky na volby 2024 i 2025 nevypadají pro západně, demokraticky smýšlejícího voliče nijak růžově. Zatím to nevyhlíží tak strašně jako na Slovensku, ale výhled je to temný. Podle politologů je tématem posledních let spojování stran, hnutí, subjektů. Stalo se tématem i pro opozici, část z ní to docela schopně předvedla v eurovolbách a spojení se jí vyplatilo.

Proto je mimořádně důležité udržet pětikoalici jako spolupracující subjekty. Premiér Fiala si to uvědomuje, ale je dost možné, že se jeho pozice po krajských a senátních volbách zhorší. Útoky na Bartoše ukázaly leccos, ale především fakt, že mnozí politici vládních stran o tak širokou spolupráci nestojí. Je to omyl. Babiše jinak neporazí. Nechceme-li se dostat tam, kde se teď nachází Durynsko a Sasko.

Video: Nechali nás napospas, nikdo si nás nevšímá, slyšel Fiala stížnosti lidí v Mojžíři