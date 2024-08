Kam kráčí ODS? Ministr spravedlnosti Blažek stranu tlačí směrem k SPD, k Okamurovi

Pavel Blažek se obává, abychom se nestali "stádem uměle totožných, vykořeněných a bezpohlavních ovcí". Podivuhodné, když trend je u nás i jinde na Západě přesně opačný.

Co je vlastně dnešní ODS? Kam směřuje? Tyto otázky vás zákonitě napadnou, když čtete tweet, který ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), jeden z nejbližších spolupracovníků premiéra Petra Fialy, napsal v neděli na síti X.

Zde celá citace: "S růstem násilí a kriminality nejen v Německu si připomeňme, že ti samí sociální inženýři, kteří kázali o multikulturalismu a dnes o něm raději mlčí, hlásají i jiné 'ideje' k přetvoření člověka a společnosti. Je jedno, do jakých módních 'ismů' či zkratek je zaobalují. Vždy pramení z touhy po mocenském dosažení absolutní rovnosti, normativní a faktické stejnosti všech. Škod už je dost. Pokud chceme zůstat lidmi a nestat se stádem uměle totožných, vykořeněných a bezpohlavních ovcí, je načase se jim postavit do cesty."

Jistě je důležité připomenout, na co asi Blažek reaguje. V pátek 23. srpna zaútočil šestadvacetiletý Syřan nožem v německém Solingenu na Oslavách různorodosti. Zabil tři lidi a zranil dalších osm. Je podezřelý z členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS) a z trojnásobné vraždy. Jde o děsivý čin, který nejen Němci otřásl.

Blažek tedy zřejmě tyto vraždy nebo jiné podobné násilí v Německu přičítá sociálnímu inženýrství a multikulturalismu. Má pravdu? Je chybná myšlenka, že v moderní společnosti mohou v jednom státě společně koexistovat nejen jednotlivci, ale i skupiny s různou kulturou? Ne, pravdu zřejmě nemá, protože různé kultury spolu dlouhou dobu žijí i u nás. A v zemích západní Evropy samozřejmě taky.

Onen Syřan je podezřelý z toho, že patří k teroristické organizaci Islámský stát. Chápe Blažek IS jako "kulturu"? To je přece nesmysl, jde o zločineckou organizaci, která se odvolává na extrémní výklad náboženského směru, islámu. Přitom v zemích, jako je Německo, Rakousko, Francie, Nizozemsko a další, žijí miliony muslimů, kteří nikoho nevraždí a svoje okolí mnohde obohacují a zpestřují.

Jistě, extrémní islamismus a teror s ním spojený je velký problém. Není to ale problém multikulturalismu. Dnes je to problém migrace, kdy před absolutní nouzí či válkou utíkají lidé, kteří mají nárok na ochranu, na azyl. A mezi ně se občas vmísí zločinec nebo se mezi nimi někdo nechá zverbovat do služeb IS. Nejde o sociální inženýrství, ale o uprchlické zákony, které určují, že pronásledovaní lidé z celého světa mají právo na ochranu. Ministr spravedlnosti to ale vlastně zpochybňuje.

Nestačí uprchlíci, sociální inženýři prý hlásají i jiné 'ideje' k přetvoření člověka a společnosti. Jaké? Míní Blažek Green Deal a snahu o zastavení oteplování planety? Nebo manželství pro všechny? Raději neříká, co má na mysli, nechává na svých voličích, ať si dosadí, co se jim hodí.

Pochybné je i jeho tvrzení o růstu násilí a kriminality v Německu. V roce 2000 tam napočítali 497 obětí vražd. Pak šla čísla dolů. V roce 2017 jich bylo ale zase 405. V roce 2023 napočítali 299 obětí. O 35 víc než v roce 2022. Žádný prudký nárůst vážné kriminality Německo nezaznamenává.

Je prý načase se tomu postavit. Čemu?

Pro srovnání v Česku se loni stalo 159 vražd, meziročně o devět víc. Více než polovina z nich zůstala ve stadiu pokusu. Zavražděných lidí bylo 81, o sedm méně než v roce 2022. A dodám, že Němců je 83,8 milionu.

Mimochodem stojí za to číst německé zprávy o kriminalitě a analýzy vývoje kriminality ve spojení s migrací, jak to dělá třeba server Infomigrants.net. Ten loni koncem roku psal o trestné činnosti migrantů, vysvětloval, jakou roli hraje vykořenění, odmítání příchozích a další aspekty.

Mimo jiné píše, že právě syrští migranti jsou v německých statistikách kriminality málo zastoupeni. "Mohlo to být způsobeno skutečností, že většině Syřanů byl v Německu udělen ochranný status a poté měli nárok na sloučení rodiny. To znamená, že mnoho žen a dětí se také mohlo připojit ke svým mužským členům rodiny. Výrazně to mění demografii skupiny imigrantů."

Vraťme se k Blažkovi. Značně aktivistický je konec jeho tweetu, kde tvrdí, že ony "ismy" vždy pramení z touhy po mocenském dosažení absolutní rovnosti, normativní a faktické stejnosti všech. To se zdá jako úplné převrácení reality a vážné nepochopení myšlenky soužití různých kultur. Soužití, které, jak známo, bylo dříve v Evropě naprosto běžné. Pokud žijete pohromadě s Romy, Vietnamci, muslimy, hinduisty a dalšími, není přece cílem žádná "absolutní rovnost" a "normativní, faktická stejnost všech". Naopak, jde o různost a o soužití v různosti.

Není vůbec jasné, o jaké "absolutní rovnosti" Blažek mluví. Neznám žádný politický program, který by něco takového hlásal. Absolutní rovnost je absolutní blbost. Předpokládám, že ministr spravedlnosti snad nemluví o rovnosti před zákonem, tedy o rovných právech. Tato rovnost je dána celým zákonným systémem, neumím si představit, že by ji Blažek ve své vládní roli nějak zpochybňoval. O čem to pak ale píše?

I závěr ministrova tweetu je opravdu povedený. Prý je načase se tomu - něčemu, asi multikulturalismu a liberalismu (?) - postavit do cesty a nestat se "stádem uměle totožných, vykořeněných a bezpohlavních ovcí". Tady cítím, že asi jde o stejnopohlavní páry, o lidi nebinární, tedy nikoli výlučně mužské nebo ženské atd.

Chápat gaye a lesby, chápat lidi, kteří se necítí být zařaditelní do jednoho ze dvou základních, tradičních pohlaví, dopřávat jim prostor, to přece vůbec neznamená, že se stáváme stádem uměle totožných, vykořeněných a bezpohlavních ovcí. Zase je to přesně opačně, než o co v reálu jde.

Ministru Blažkovi pod jeho podivuhodným tweetem někteří debatéři fandí, někteří mu vyčítají, že je ve vládě, "která to dělá" a že se "tomu" tedy nestaví do cesty. A další mu sdělují, že by měl přejít do SPD nebo ANO.

Takže co je vlastně dnes ODS, kam směřuje? Někam tam, kam se ubírá antimultikulturalista Blažek? Někam k národnímu státu, odkud se jiné kultury vyženou a málo fertilní národ postupně v klidu vyhyne?

Video: ČEZ si stěžoval na znalce, který popsal jeho emise. Blažek proti expertovi zasáhl (15. 12. 2023)