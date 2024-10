Spolu by nešlo volit 31 procent jeho voličů. Krach Fialovy politiky

Podivné hry se státním rozpočtem, nadsazené příjmy a podsazené výdaje, plané sliby, že přibude míst ve školkách, podivné vazby špiček ODS, to ničí Spolu i vládu jako celek.

Obliba koalice Spolu se sune dolů. Podobně klesá obliba Pirátů. Voliči jeví čím dál menší chuť tyto strany podpořit. Výjimku v bývalé pětikoalici tvoří hnutí STAN, to stoupá, má dva hejtmany, uspělo v krajských volbách, vedlo si dobře i v senátních. Zřejmě k sobě přetáhlo některé nespokojené voliče Pirátů. Pokles Spolu, jak ho zachytilo měření agentury Median, je ale kritický. Šetření probíhalo od 1. do 30. září, takže už obráží jak poslední volby, tak vyhnání Pirátů z Fialova kabinetu. Dost podobné výsledky přinesl model Kantaru pro ČT a STEM pro CNN Prima NEWS.

Čísla hrají pro Andreje Babiše, napočítali mu 33 procent a velmi pevnou voličskou základnu. ODS má 11,5, Starostové 11, Piráti 8,5, TOP 09 4,5 a lidovci dvě procenta. Vládní spolek čítá dohromady 29 procent, o čtyři méně než samo hnutí ANO.

Pro Petra Fialu a čtyřkoalici je zároveň varovné to, co se děje okolo pětiprocentní hranice. Komunisté mají 4,5, Přísaha 4,5, SOCDEM 4, Motoristé 3,5. Zároveň víme, že nová předsedkyně sociálních demokratů Jana Maláčová chce vytvořit levicovou koalici. Podobně jako Piráti padá dolů i Okamurovo SPD, má nyní podle Medianu sedm procent. Ti všichni mohou posloužit ANO k tomu, aby sestavilo vládu.

Jedno zjištění agentury je pro Spolu zdrcující a souvisí s tím, že k volbám chce jít necelých 55 procent voličů. "Pokles volební účasti je sycen do velké míry skupinou voličů Spolu z 2021, kteří by se ve 31 procentech určitě voleb nezúčastnili," píše Median. To je krach Fialovy politiky.

Můžeme to nazvat různě, znechucení voličů, nezájem voličů, nedůvěra voličů, zklamání voličů Spolu. A taky voličů Pirátů, nutno dodat. Proč to tak dopadá? Opakuje se to stále dokola už mnoho měsíců. Voliči vládě nerozumějí, premiér a ministři za nimi málo chodí, PR vlády je k smíchu, neumějí vysvětlit své kroky, neplní dané sliby a střet Fialy s Piráty rozbil i do nedávné doby celkem slušnou jednotu bývalé pětikoalice. Ta svornost byla cenná, protože u nás je jednak potřebná a jednak neobvyklá. Teď už skončila.

Několik příkladů, proč se vládě nedaří. Jistě sem patří digitalizace stavebního řízení, která se pirátovi Bartošovi nedařila. Podle mě především neodhadl a nepochopil prostředí, ve kterém se pohybuje, ztuhlost a asi i únavu českých úřadů, postavení Pirátů ve vládě, nepřátelství, které k nim chová ODS a její byznysoví spojenci, dále konzervativní lidovci a do jisté míry i topka. A ochotu nezdaru rychle využít.

Ale stavební řízení zjevně není jediné, spíš bylo vystrčeno na odiv, aby šlo Piráty vyhnat. Jako velký problém se jeví třeba rozpočet a hra, kterou s ním Zbyněk Stanjura a Petr Fiala hrají. Národní rozpočtová rada (NRR) upozornila, že v návrhu vládních financí jsou příjmy nadhodnoceny o desítky miliard a zároveň podhodnocené výdaje. Stanjura zřejmě těžce přestřelil výnosy z emisních povolenek a podstřelil sumy, které stát vynaloží na podporu obnovitelných zdrojů energie, která vyplývá ze zákona. Podle NRR jde o čtyřicet miliard korun vycucaných z prstu. To samozřejmě kritizují i lidé, kteří Fialově vládě přejí úspěch.

Závislé na sítích hodila vláda přes palubu

Jiný příklad se týká duševního zdraví mladých i starých lidí u nás. Vláda odstranila národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila, světově uznávaného experta. S ním podle Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS) "hodila děti závislé na sociálních sítích a lidi potřebující léčbu závislosti na alkoholu přes palubu". Nedodržela slib a nezajistila peníze na zajištění prevence a léčby závislostí. Z daní z legálních závislostí stát vybere ročně kolem 80 miliard korun. Na prevenci jde jen 330 milionů, APAS žádal miliardu a neuspěl.

Další příklad. Ministr Marian Jurečka sliboval obcím až sedm miliard korun na dětské skupiny. Starostové začali stavby chystat mimo jiné kvůli pokutám, pokud nová místa pro děti nevytvoří. Dotační projekt byl zastaven den po volbách, v neděli 22. září. Podle Jurečky došly peníze. Rodiče se nedočkají dalších míst ve školkách.

Jiný příklad nabídl HlídacíPes.org. Starostka ústeckých Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí) popsala, jak v srpnu přijel na sídliště Mojžíř premiér Fiala: "Pan premiér nepřinesl nic konkrétního, jeho návštěvu jsem pochopila jako součást volební kampaně." Pokračovala: "…nemyslím si, že zcela pochopil vážnost problému, který se netýká jen Mojžíře, ale všech sociálně vyloučených lokalit." Podle Tomkové Fiala tvrdil, že s řešením pomůže novela ministerstva práce a sociálních věcí, která slučuje různé dávky do jedné. "Já jsem si paragrafové znění zákona detailně prostudovala a s klidným svědomím říkám, že nevyřeší nic."

Další voliče zase může od ODS, potažmo Spolu, odradit účast místopředsedy ODS Alexandra Vondry na akci Společnosti pro obranu svobody projevu nazvané Konzervativní kemp. Účastnili se lidé jako europoslanec Ondřej Dostál za Stačilo! Kateřiny Konečné, poslanec Okamurovy SPD Jiří Kobza, poslanci ANO Radek Vondráček, Patrik Nacher a Aleš Juchelka, za Motoristy Petr Macinka, nezařazená senátorka Daniela Kovářová, uhlobaron Pavel Tykač, Ladislav Jakl, bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Klause a další. Tohle není společnost, kterou si asi pro Spolu představovali voliči pětikoalice při volbách 2021.

Dalo by se pokračovat dál, jisté je, že se vládě prostě nedaří, část svých původních voličů otrávila a zklamala a nemá potuchu, jak z toho ven, jak je získat zpátky. Taky dnes již nevládní Piráti padají dolů, ti zase na své voliče "pro samou práci" prostě zapomněli.

Politika je práce a musí se umět. Spolu tu práci viditelně nějak neumí. Její osa, tedy ODS, se skládá ze dvou značně odlišných křídel. Na Konzervativním kempu bojovníků za svobodu slova, kterou jim u nás nikdo neupírá, europoslanec Vondra pravil, že "bychom se jako první měli modlit, aby vyhrál Donald Trump". Tak to se pak nemůžete divit, že třicet procent voličů Spolu nepočítá, že by šlo za rok volit.

