Glosa: Zeman zavítal do sněmovny. Na nohou ještě stojí, ale robot by ho zastoupil

Po roce opět přišel prezident Miloš Zeman na schůzi sněmovny pohovořit o rozpočtu. Chyběl premiér Andrej Babiš, odletěl na inauguraci nového císaře Naruhita do Japonska. A chybělo také cokoli nového, nějaká myšlenka hlavy státu. Viděli jsme těžce se sunoucí prázdnotu.

Čtyři dny, od čtvrtka do neděle, strávil Zeman na "rekondičním pobytu" v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. (Dodejme, že dosud nic takového jako rekondiční pobyt v nemocnici prakticky neexistovalo.) A tak v centru pozornosti - jako ostatně už loni - nestálo, co Zeman řekne. Prezidentský kolovrátek je znám dopředu a není divu, že Babiš raději odletěl. Očekávané bylo jen to, v jaké (re)kondici se prezident země nalézá.

Připomeňme jednu nedávnou, podivnou a typickou okolnost. Když Zeman v neděli 20. října opouštěl vojenskou nemocnici, soukromá ochranka bránila novinářům natáčet, v jaké kondici odchází. Zaznamenal to a na Twitter zavěsil novinář TV Prima Jaroslav Gavenda. Napsal: "Skákání, mávání čepicemi nebo deskami. Soukromá ochranka dnes bránila novinářům natáčet ve chvíli, kdy prezident Zeman odjížděl z nemocnice. Tady je krátká ukázka. @PrimaZpravy."

Skákání, mávání čepicemi nebo deskami. Soukromá ochranka dnes bránila novinářům natáčet ve chvíli, kdy prezident Zeman odjížděl z nemocnice. Tady je krátká ukázka. @PrimaZpravy pic.twitter.com/IaBYQU4ZAX — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) October 20, 2019

Hrad zřejmě nechtěl, aby byl Zeman po rekondičním pobytu viděn. Proč? Zdravotní stav nejvyššího ústavního činitele budí obavy, vyvolává spekulace, zjevně je tajen, prezident i jeho okolí se usilovně snaží nabídnout společnosti obraz "zdravého" muže. Ale už delší dobu nedokážou zakrýt, že celkový stav prezidenta se stal rostoucím problémem.

Dvě věci se odehrály při příchodu Zemana do sněmovny. Nejprve sháněl premiéra. "Je tady Babiš?" ptal se předsedy sněmovny Radka Vondráčka (ANO). "Není, je v Japonsku," odpověděl Vondráček. Přitom premiér v Tokiu za Zemana na jeho žádost zaskakuje, měl by to tedy vědět. Prezident to zapomněl? Je dezorientovaný? Nebo už veškerou mentální energii vyplýtvá na to, aby vypadal jakž takž v pořádku?

Svým vzhledem se zabývá, druhý jeho vstup při návštěvě dolní komory zněl: "Moje okolí mi říká, že vypadám dobře. Já mu odpovídám, že lidský život má tři fáze. Mládí, dospělost a vypadáte dobře," řekl novinářům. Bonmot, který opět nezazněl poprvé, pak hledání šéfa sněmovny Vondráčka, který stál u něj, a krok sun krok s ochrankou k pultíku.

Jeho projev? Unavený muž, kterého dali na chvíli do kupy a který je stále ještě schopen jakž takž promluvit, jen smysl toho snažení se zcela vytratil. Neodpustil se výroky typu "klimatické šílenství". Pochválil ministryni Maláčovou, že zrušila bez náhrady Fond dalšího vzdělávání (příspěvková organizace), který měl údajně 600 zaměstnanců.

(Chápejte, je nutno rušit vzdělávání úředníků v době, kdy se horem dolem mluví a píše o nutnosti vyššího a kvalitnějšího vzdělání v Česku, to je jasné, to dá rozum.)

Zeman vynechal drony, ale státním úřadům nabídl po vzoru bank robota, "počítačový algoritmus, který může obsloužit klienta". (Nestačil by tedy robot místo prezidenta? Poslední roky se zdá, že určitě.) Představa, jak si jdete vyřídit kácení rizikového stromu či příspěvek na bydlení s robotem, je mimořádně lákavá.

Prezident též poskytl hraběcí radu, sdělil, kde se nalézají rezervy, celých 318 miliard korun prý leží ukryto v daňových výjimkách, jež by se tedy měly zrušit. Politika je tak prostá, řízení státu tak jednoduché. Zřejmě skoro pro roboty.

Pro koho to vystoupení mělo smysl? Pro jednající poslance jistě ne. Pro občany jistě ne. Tak snad pro Hrad a Zemana, ukázali, že hlava státu ještě stojí na nohou. Můžeme se tedy těšit na 28. říjen.