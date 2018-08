Google jde do Číny a odskáče to i Medvídek Pú

Naplňování autoritářské budoucnosti napomáhají i tamní technologické firmy, do kterých lije komunistická vláda obrovské sumy peněz.

Google podle internetového magazínu The Intercept spustí v Číně cenzurovanou verzi svého vyhledávače pro operační systém Android. Nebudou se v ní dát googlit některá ošklivá slůvka jako lidská práva, demokracie, náboženství nebo mírumilovný protest. Skoro jako od Orwella. Ale toho na čínském internetu taky nenajdete. Nebudou slova, nebudou myšlenky, nebudou problémy se svobodomyslnými obyvateli.

V současnosti je Google v Číně blokovaný, stejně jako YouTube, Facebook nebo The New York Times, skrze Great Firewall, software cynicky odkazující na Velkou čínskou zeď, který mezi Čínou a svobodou na internetu stojí.

Projekt Googlu pod krycím názvem Dragonfly je údajně v pohybu od loňského léta. V prosinci 2017 se prý setkal CEO Googlu Sundar Pichai s vysokým představitelem čínské vlády, aplikace začne fungovat do šesti až devíti měsíců. Google asi tuší, že to není úplně košer, jinak by se tím pochlubil sám. Takhle se musel o službu veřejnosti postarat whistleblower.

Proč to Google dělá? Vždyť v důsledku přispěje k legitimizaci nedemokratického čínského režimu a nastolí nebezpečný precedent v podobě dvojího metru pro Čínu a jiné totalitní režimy a demokratický zbytek světa. Stojí mu to za to? Asi ano, v Číně žije skoro dvakrát tolik potenciálních uživatelů než v Evropě. Zajímavé je to také ve světle toho, že Google už se do Číny snažil proniknout v roce 2006, ale od jednání a kompromisu upustil, když se stal obětí kybernetických útoků z čínské strany. Respektive, šlo o gmailové adresy tamních lidskoprávních aktivistů. Jaké překvapení. Trochu naivní očekávat, že teď se něco změní.

Pokud budou pro Google platit stejná pravidla jako pro čínskou mikroblogovou internetovou stránku Weibo, bude si muset zvyknout na bizarní pravidla. Na Weibu je cenzurovaný například Medvídek Pú. Ano, ten, který má rád med a jeho kamarády jsou prasátko, tygr a osel; nepřítel čínského lidu vystřižený jak z učebnic. Čím si to chudák zasloužil? Pár lidí přirovnalo méďu k čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi. Člověk si až říká, jestli by neměl být uražený spíš obyvatel Stokorcového lesa. Vážně chce mít Google na svých rukou med Medvídka Pú?

Na Weibu se do problémů s cenzurou dostala také značka kondomů Durex. Její reklama tu obíhala s komentářem "Dělat to dvakrát nestačí", což je odvolávka na to, že čínský prezident teď může po dvou volebních obdobích vládnout dál. Proti pravidlům Weiba je také psaní příspěvku se slovesem "nesouhlasím", protože by mohlo vyjadřovat negativní stanovisko autora k tomu, že Si Ťin-pching pokračuje ve funkci. A co když bude někdo nesouhlasit s nesouhlasnými reakcemi na prodloužené prezidentství? Že je důležitý kontext, cenzory nezajímá.

Pro zajímavost, zde se můžete podívat na všechna slova a fráze, s nimiž se příspěvek na internetové stránce Weibo nedá úspěšně publikovat.

Moderní technologie mají demokratizační potenciál, měly by lidem ulehčovat život, pomáhat jim a spojovat je. Bohužel jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem. Čína je dobrým příkladem, jak technologie proměnit v šikanu a kontrolu obyvatel. Podle listu The New York Times je v zemi 200 milionů pouličních kamer, čtyřikrát víc než ve Spojených státech. Do roku 2020 jich má být 300 milionů. Tváře rozeznávající technologie a umělá inteligence okamžitě odhalí, kdo daný člověk je, zda má čistý rejstřík a kde bydlí. Kamery s takovou technologií napojené na obrazovky o velikosti billboardů slouží v Číně například na rušných křižovatkách. Pokud kamery zachytí problémové chování nebo přestupek, fotografie "pachatele" je zobrazena všem k popukání včetně čísla jeho občanského průkazu a jména. Stejně tak se na obřích displejích promítají seznamy lidí, kteří neplatí své dluhy. Strašidelné.

Vyšším smyslem toho všeho je, aby si Číňani nikdy nebyli jistí, jestli se Velký bratr dívá, nebo ne, a proto se pro jistotu chovali vždy tak, jak se dle režimu sluší a patří. A naplňování autoritářské budoucnosti napomáhají i tamní technologické firmy, do kterých lije komunistická vláda obrovské sumy peněz, aby přicházely s co nejlepšími prostředky kontroly obyvatelstva.

A pak tu máme Google. S jeho mottem "Don’t be evil", česky "Nebuď zlý", který v roce 2017 postavil v Pekingu výzkumnou laboratoř zaměřenou na umělou inteligenci s argumentem, že věda nemá hranic. S tím by se dalo souhlasit; druhá věc je, jak se potom s jejími výsledky nakládá. Pokud Google zavádí cenzurovanou verzi svého vyhledávače, přinejmenším na cestu dobra se tím nevydává.