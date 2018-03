Haf haf, Ondráček nakonec odstoupil. Poslanci ANO jako pejsci, páníček Babiš je má na vodítku

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Neonacista ve vedení sněmovny? Ministr vnitra s minulostí v pohotovostním pluku? Mlátička předsedou poslanecké komise? Sorry jako, šéf to tak chce.

Ve dvanácti městech demonstrace proti zvolení komunistické mlátičky z Palachova týdne 1989, poslance Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS. Tohle částí veřejnosti pohnulo. Jiné volby tak silný ohlas nevyvolaly. Lidé se bouřili nejen proti mlátičce, ale taky proti Andreji Babišovi.

On má ANO, svou stranu ovládá (za vydatné pomoci dalšího trestně stíhaného poslance Jaroslava Faltýnka), není pochyb. Příklad: místopředseda sněmovny, jímž byl zvolen Tomio Okamura. Ministr spravedlnosti Pelikán (ANO) o SPD říká, že je to fašistická strana, předseda Ústavního soudu Rychetský říká, že Okamura zaujímá neonacistické postoje, ale ANO na povel Babiše takového člověka v klidu zvolí. Neslyšeli jsme žádný anoistický protest.

Stejně s Ondráčkem. Prostě byl v pátek zvolen. Jenomže Babiš neodhadl, že to lidi vyžene do ulic. Poslanci hnutí jednoho muže věděli velmi dobře, jak mačkat tlačítka, koho zvolit. Poslušně, podle vůle svého pána.

Poté, co se část lidu vzbouřila, Babiš nestoudně, cynicky otočil. Svěřil se svému facebookovému deníčku: "Komunistického poslance Zdeňka Ondráčka v pátek zvolila sněmovna předsedou komise pro kontrolu GIBS. Bohužel. Můj osobní postoj je známý už dlouho. Jsem PROTI. Svůj názor jsem řekl už v prosinci minulého roku, i tady na Facebooku. A řekl jsem ho jasně, stručně a naprosto jednoznačně. Tak myslím, že to každý ví. Jsem proti tomu, aby byl právě tento člověk předsedou komise. Tečka."

Houby tečka, následovaly demonstrace. Lid neposlouchá, není ANO. Babiš opět manipuluje, Ondráčka nezvolila nějaká "sněmovna", ale (v tajném hlasování) ANO, SPD a KSČM. Ze 78 poslanců ANO jich šlo šéfa komise pro kontrolu GIBS volit 63, 15 chybělo, mezi nimi i Babiš.

Na Facebooku však Babiš hází vinu na opoziční poslance, vypočítává, kolik jich chybělo: "3 poslanci ze 7 z TOP 09 (absence 43 %), 8 z 15 poslanců ČSSD (53 %), 6 z 22 poslanců Pirátů (27 %), 1 z 6 poslanců STANu (17 %), 1 z 10 poslanců KDU-ČSL (10 %), 2 z 25 poslanců ODS (8 %) CELKEM: 21 poslanců." (Samo sebou neuvede, že chybělo 15 poslanců z ANO. Makali jinde.)

Hnutí nahoře i dole bez

Babiš o opozici pokračuje: "Víte, já se nechci ptát, kde byli, nebo proč tomu nezabránili. Sám jsem se omluvil, nechtěl jsem být u toho. Já vím, moje chyba, měl jsem být asi důraznější, když jsme se o tom bavili na klubu, měl jsem kolegy víc přesvědčovat. Omlouvám se. Ale pokud na tom takzvanému Demokratickému bloku tak záleželo, měli aspoň dva z jejich 21 absentujících poslanců přijít do práce."

Sám nejde "do práce", ale druhé bohorovně obviňuje, odporné, bezcharakterní. Já nic, hodím vinu na jiné. Já ho nechtěl, já jen nebyl dost důrazný, sorry jako…

Jen tak mimochodem, Okamuru tedy chtěl. Tam byl důrazný dost: toho zvolíte. Nikde nenapsal, že by poslance s neonacistickými postoji nechtěl. Stejně s šéfem komunistů Filipem, který teď říká, že Ondráček zasahoval v roce 1989 po právu, chránil bezpečnost lidí! Proč Babiš za ta skandální slova nenavrhl Filipovo odvolání? Filip lidem tolik nevadí, už si zvykli, že komunisté zastávají stalinské postoje, v Česku normál.

Nejde jen o Babiše. Nemělo by uniknout naší pozornosti, co se dělo po zvolení Ondráčka do čela komise. Ministr spravedlnosti Pelikán, hrající si na svědomí strany, řekl: "Pro mě to byl nepřijatelný kandidát, moc mě mrzí, že uspěl, připadá mi to jako facka všem těm, kteří tehdy stáli na druhé straně, které pan Ondráček svým obuškem umravňoval, a bez kterých bychom si tady dnes nepovídali." A dál? Nic dál.

Kolik poslanců ANO se vzbouřilo? Kolik řeklo nahlas, veřejně, jasně: Tohle tedy ne, v partaji, která volí mlátičky, nebudu? Ani jeden. Ani jeden.

Ještě Babiš: "Jsem zvědavý, zdali navrhnou odvolání Ondráčka." Míněno opoziční strany. "Pokud ano, tak já budu samozřejmě hlasovat PRO jeho odvolání. A tentokrát klub přesvědčím. A pokud by to náhodou někdo nenavrhl, navrhnu to já." Takže máme jasno, poslanci ANO budou tentokrát volit proti Ondráčkovi, proti mlátičce.

Co je to za lidi? Co je to za partaj? Poslušní jak pejsci na vodítku, pán zavelí, haf haf, jdeme na to. Až řekne "Skočte z okna", skočí z okna? Volba Ondráčka byl skok z pátého patra na beton.

Babiš a ANO znovu ukázali, co jsou zač. Neonacista ve vedení sněmovny? Ministr vnitra s minulostí v pohotovostním pluku, jemuž se přezdívalo Jakešovo gestapo? Mlátička předsedou komise pro kontrolu GIBS? Nevadí, v pohodě, šéf (majitel firmy ANO) to tak chce. A když to začne šéfovi vadit, tak je odvoláme, žádný problém.

Tak vypadá ANO nahé, nahoře i dole bez, volbou a budoucím odvoláváním Ondráčka odhalené. Tak to hnutí vede Andrej Babiš. Je to taková milá pozvánka ke sněmovní spolupráci s babišovci.

V úterý odpoledne komunista Ondráček zjevně pod tlakem části aktivní veřejnosti oznámil, že odstoupuje, demonstrace tentokrát měly smysl. Ale na tom, jak vypadá ANO se nic nemění.