Hamáček a Zimola vyjednávají odchod ČSSD do věčných lovišť

před 2 hodinami

Účastník Zemanova lánského puče proti Sobotkovi v roce 2013 Michal Hašek senátorům vyčítá, že necítí loajalitu ke značce ČSSD. Pozor, to není vtip.

Co to ČSSD tropí? Zachraňuje se, nebo ještě víc ničí, poškozuje? Její šéfové Hamáček a Zimola zachraňují předsedu ANO Babiše, zachraňují komunisty a chtějí, aby si voliči mysleli, že brání Česko před okamurovci. Voliči jim to nespolknou.

Špičky zdevastované sociální demokracie předvádějí "kličkovanou" či "ustupovanou" a nelze uvěřit, že to myslí s oranžovou partají dobře. Loni ve volbách získali třikrát méně než v roce 2013, 7,28 procenta, 15 poslanců (minule 20,45 procenta a 50 mandátů). S tímhle se hrkat do vlády, kterou vede agrofertní miliardář Babiš a mají ji podpořit komunisté? To už není "sociální" demokracie, ale "asociální nedemokracie".

Začalo to bušením se v prsa, že "s trestně stíhaným do vlády nikdy", nyní však vyjednávají, že s ním v kabinetu zasednou, a pokračují požadavkem, aby po případném nepravomocném odsouzení z vlády, z postu premiéra, odešel. On samo sebou nechce.

Za tím nijak odůvodněným ústupem od nepřijatelného trestního stíhání až po prvoinstanční odsouzení se krčí další malér. Nejenže skáčou, jak Miloš Zeman píská, ale ještě pomáhají napůl stalinistické KSČM, aby se poprvé dotkla vlády, aby na ní vláda závisela. Co to je za šílenou politiku? Jen si ještě užít pět ministerských křesel?

Jaký smysl to má pro české občany? Že odstaví Okamurovu extrémní, neofašistickou SPD? A odstaví ji? Hloupost, superpragmatický Babiš se klidně s Tomiem Okamurou dohodne, když bude potřebovat, ANO je s SPD jedna ruka.

Legračně zní tvrzení, že vyjednavači "dořešili programové záležitosti, kde jsme našli prakticky stoprocentní shodu" (Jaroslav Faltýnek). Stačí se podívat na všecky ty sliby, co Babiš nasekal, slevy na vlaky a kdovíco ještě, jak s tímhle může najít normální strana shodu? Je to jen PR. Jak může mít shodu s premiérem, který ač bez důvěry, dělá personální čistky, vyhnal i šéfa GIBS Murína? - Hamáček a Zimola vyjednávají odchod ČSSD do věčných lovišť.

Další prvek hry: Miloš Zeman. Likvidátor sociální demokracie, údajný levičák (nesmysl), který vehementně podporoval Babiše proti ČSSD a Sobotkovi. Hamáček prozápadní? Ha ha ha. Co je na Zemanových plánech západního? Coby členské zemi EU nám trvale škodí. Podporuje SPD a KSČM. Hamáčkovi nasadil uzdu, už není prozápadní, ale žádný.

Odtržení od reality. Rána do vazu

Sociální demokracie se rozhádala, rozpadá se (se svými 15 poslanci a 24 senátory) na křídlo východní a západní. Křídlo "moskevské" a "bruselské". To první chce dohodu s Babišem, to druhé se jí děsí.

Ozvali se senátoři. Předseda senátu Milan Štěch kritizuje couvající vedení: "Předseda vlády Andrej Babiš, který by měl být hlavním reprezentantem naší exekutivy, neustále zpochybňuje své stíhání, že to je účelovka," upozorňuje. "Šetření OLAF ve věci Čapího hnízda dopadlo výrokem, který si můžeme laicky přebrat, že to je podvod." Štěchovi a některým senátorům ještě jde o ČSSD, o její smysl.

Šéf senátorů ČSSD Petr Vícha: "Když teď sledujeme názory pana Babiše, že i v případě odsouzení on sám nikdy neodstoupí, tak on sám dělá všechno pro to, aby v případném referendu nemohla nikdy tato vláda u sociální demokracie získat důvěru." Ano, v sociální demokracii dosud zaznívají normální názory, nejen ty zemanovsko-babišovské.

Senátoři připomínají, že v jejich straně dosud platilo: každý, kdo kandidoval, předložil čistý trestní rejstřík i lustrační osvědčení. "Jestli přísná kritéria platí na ně na všechny, o to víc by to mělo platit pro premiéra," říká Vícha. Podle něj by se strana měla dát dohromady, ne lézt do vlády s Babišem. To zní velmi rozumně.

Zimola však kolegy kritizuje: "Jejich hlas nemá o nic větší váhu než hlas řadového člena strany. Naši senátoři bohužel jen ukazují, jak moc jsou odtrženi od reality a jak povýšenecky se chovají ke svým spolustraníkům." Držet slušný postoj je "být odtržen od reality" a "povýšenecké"? Tak mluvili bolševici za minulého režimu.

Účastník Zemanova lánského puče proti Sobotkovi (2013) Michal Hašek senátorům vyčítá, že necítí loajalitu ke značce ČSSD! (Ne, to není vtip.) Na Facebooku si vylil duši: "Milan i Petr dnes předvedli něco neuvěřitelného, uprostřed vážných jednání o možné účasti (téměř mrtvé) ČSSD v koaliční vládě. Jednání schválilo většinově legitimní vedení ČSSD. Toto se nedá brát jen jako nějaké okopávání kotníků, ale jako pokus o ránu do vazu novému vedení ČSSD." Rána do vazu? Komik.

Sociální demokracie je daleko víc v háji, než se zdálo loni po volbách. Nemá silný názor, jen strach a touhu po moci, ještě jednou si ji užít. Místo hodnot bere Babiše. Zapomíná, že KSČM se od SPD příliš neliší. Obě strany extrému, obě v podstatě antidemokratické, antiunijní, proti NATO, putinovské. Hamáček to ví, ale už tu není Sobotka, aby ho umravnil, už zbyl jen Zeman, Babiš a Zimola. Konec levice v Česku?