Zeman káže KSČM o pokání? Jako by pes přednášel o mňoukání. Nekající se partaj rve do vlády

před 2 hodinami

Prezident si hraje s minulostí, pohrdá lidmi jako byla Horáková, Píka, Slánský, Beran a další. Nabízí revoluci nehodnot. Nebrat. Lžiprorok.

O víkendu sjezdovali komunisté. I přes prohru ve volbách si do čela opět zvolili Vojtěcha Filipa, jemuž StB dala krycí jméno Falmer. Těsně porazil Josefa Skálu z tvrdého křídla KSČM. Výsledek sjezdu: strana se nepohnula ani o píď dopředu, trčí v temné minulosti, neschopna sebereflexe. Politický hrob, z něhož stále ještě vylézají stíny a získávají si hlasy (čím dál méně).

Tristní zvláštností sjezdu se stala návštěva prezidenta Miloše Zemana. Přijel jako první hlava státu od roku 1989 do strany absolutně zatuhlé, otočené k budoucnosti zády.

Byla to už druhá Zemanova vzdoronávštěva. Loni v prosinci svou přítomností poctil sjezd SPD. Delegáty Okamurova extrémního uskupení nazýval "kolegové" a citoval jim Branibory v Čechách "My nejsme lůza, my jsme lid". Provokace. Přijel si říct o podporu v přímé volbě a dostal ji.

Co znamenala návštěva prezidenta na sjezdu KSČM? Provokuje a provokace mu vyšla na sto procent. V době, kdy "kázal" o pokání komunistům, sloužil v katedrále svatého Víta kardinál Duka mši u příležitosti návratu ostatků kardinála Josefa Berana, jehož komunisté tvrdě pronásledovali, do vlasti. Bylo by se čekalo, že hlava státu na té mši bude přítomna. Nebyla. Příznačné.

Proč se vydal na sjezd filipovců, dříve grebeníčkovců? Jel prohloubit příkop zející v české společnosti, vysmát se demokratům, kteří ho neberou. Byl to další výsměch změně po roku 1989. Zeman promyšleně ničí odkaz Listopadu. Proto se hlásí k extrému, k Rusku, ke komunistické Číně.

Na sociálních sítích zazněl názor, že jel za komunisty, aby se vyrovnali s minulostí. To je omyl, spolknutí Zemanovy návnady.

Seďte jak pěny, potřebujete mě

Na sjezdu držel dlouhou řeč. Vykládal o minulosti, komunisty takřka třicet let po revoluci poučoval: "Soudružky a soudruzi, to čemu říkáte Vítězný únor, byl ve skutečnosti prohraný únor. A víte proč? Protože vytvořil monopol moci. A podobně jako v ekonomii, jakýkoli monopol vede k degeneraci, odstraňuje přirozenou soutěž, nevytváří tlak na inovace a zdokonalování se a naopak vede k tomu, co bych nazval jakobínským terorem."

Pokračoval: "Nejdříve justiční vraždy politických oponentů - Heliodor Píka, Milada Horáková a další. O něco později justiční vraždy komunistů, například i Rudolfa Slánského. Jinými slovy to nebyly deformace, přestaňme si lhát do kapsy, to nebyly ani chyby, to byly zločiny. A jako zločiny je musíme umět pojmenovat, chceme-li mluvit pravdu."

Ta fakta dávno známe, byl přijat zákon o zločinnosti komunistického režimu. Proč to rudým říkal? Aby je změnil, poučil o historii? Ne, vždyť v Nymburku nenápadně podpořil Vojtěcha Filipa, neměnnou minulost. Řeči o Horákové a Píkovy, to byla jen frajeřina: já vám to tu natřu a vy budete sedět jak pěny, protože mě potřebujete, vedu vás do vlády. Zeman se předváděl, což dělá rád a často.

Na sjezd KSČM jel prosadit svou, probagrovat vládu ANO, SPD (krajní pravice) a komunistů (krajní, konzervativní, napůl stalinistické levice). A jel tam taky, aby naštval ODS, TOP 09, Piráty, lidovce, Starosty. Přijel probouzet mrtvé, duchy.

Jeho řeč na sjezdu znovu ukázala, že nemá, co by sdělil, je prázdný. Pokud to někdo vnímal jako pokus o vyrovnání se s minulostí, mýlí se, šlo o opak. Aniž by se KSČM změnila, aniž by vyšla do moderní Evropy, on ji mrtvou, zády otočenou k budoucnosti, na just strká do vlády.

Dominik Duka na mši za kardinála Berana řekl, že KSČM "se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci". To sice ano, avšak dnes nás neohrožuje návrat komunismu či socialismu, jak jsme ho znali do roku 1989.

Voliči jako vodní řasy

Že se komunisté derou ke vládě, to nevypovídá o nich, nýbrž o nás. Mnoho českých voličů netuší, co je demokracie, jsou jako vodní řasy, které nevědí, co je voda, ale když jsou vyplaveny na břeh, na sucho, zahynou.

Zeman jel za stranou, která vězí v minulosti, s níž se nevyrovnala. Aby jeho cesta měla smysl, aby bylo omluvitelné, že se hlava státu neúčastní uložení ostatků kardinála Berana, jemuž komunisti zničili život, vzali vlast, kterou Zeman a SPD tolik vzývají, to by musel na sjezdu mluvit o současnosti, o tom, jaký smysl má levice, internacionalismus, solidarita atd. Vždyť EU je projekt, který by levice měla vítat, sjednocení, podpora slabých (států i lidí), obrana před válkami. Musel by tam říct: Jestli chcete do vlády, zbavte se stalinistů, v dnešním světě nemají obdivovatelé masového vraha co dělat.

Nic takového neudělal, vlastně jen (zřejmě to nebyl jeho záměr) vypíchl, proč KSČM nemá mít s vládou demokratické země nic společného: drží mezi sebou lidi, kteří oplakávají minulý režim, žijí ve lži, hnusí se jim svoboda, i když se účastní demokratických voleb atd.

Tyto lidi Zeman, právě Zeman, vyzval k pokání? ("Nezapomeňte, že pokání očišťuje, že pokání je předstupněm k odpuštění a také předstupněm k normálnímu životu," kázal.) Copak on, tento opak kajícníka, se někdy kál? Vyznal své viny? Směšné. Jako by pes přednášel kočkám o mňoukání.

Poté, co vypíchl jejich odmítání změny, poté, co je na oko "napomenul", co si historicky zamachroval a zahrál si na kazatele, pozval KSČM do vlády. Nezměněnou, z velké části extrémní stranu. A s ní tam vede extrémní pravici, podporuje nejabsurdnější, nejnedemokratičtější spojení, jaké si jen lze představit.

To že byl pokus o vyrovnání s minulostí? Nesmysl. Zeman si hraje s minulostí, pohrdá lidmi jako byla Horáková, Píka, Slánský, Beran a další. Nabízí revoluci nehodnot. Nebrat. Lžiprorok.