Hnutí ANO se nemění, je jen Babiš, Babiš, Babiš a marketing, marketing, marketing

Pokud Andrej Babiš z ANO odejde, ať už na Hrad nebo někam úplně jinam, bude hnutí najednou slabé, opuštěné, bez idejí a bez programu. Prázdná dutina.

O víkendu proběhl celostátní sněm hnutí ANO. Kde? Kde jinde než v areálu holdingu Agrofert na pražském Chodově. Kdo byl zvolen předsedou? Kdo jiný než Andrej Babiš, který hnutí vede od jeho vzniku v roce 2012 a který zase neměl protikandidáta. Co se už z tohoto prostinkého konstatování dá usoudit? Hnutí ANO se nemění, zůstává rigidní. Těsně loni prohrálo sněmovní volby, ale vše dál ovládá železně marketingovou rukou jeho nezměněný předseda.

Na sněmu neproběhla žádná reflexe hnutí. Mýlil by se, kdo by čekal nějaké přiznání chyb. Kdo by čekal třebas jen ojedinělou, poctivou kritiku Babišovy personální politiky, stranické i vládní - uteklo mu mnoho tváří z počátků hnutí, uteklo mu mnoho odborníků kupříkladu v době kulminující pandemie covidu, neboť se s ním nedá spolupracovat. Mýlil by se, kdo by čekal kritiku Babišova střetu zájmů, který potvrdila Evropská komise. Nic takového ani omylem.

Jediné, co se dalo vnímat jako jistá oponentura vůči Babišovi, bylo vystoupení ostravského primátora Tomáše Macury. "Člověk by měl umět přiznat prohru, neúspěch, a já to udělám. Mně se nepodařilo vybudit poptávku po nějaké hlubší vnitřní diskusi uvnitř hnutí k otázkám, které jsme se nejdříve v nějaké širší skupině liberálně přemýšlejících kolegů, poté už jen ve dvojici s Petrem Vokřálem a ve finále už jen neuměle já, snažili otevřít. A sice otázky týkající se směřování hnutí, týkající se zacílení na určité voličské skupiny, týkající se průmětu hodnot a ideálů hnutí do praktické politiky. A také otázky, které souvisí s až příliš velkým problémem kumulace funkcí, které naše hnutí postihuje v míře větší a větší," řekl mimo jiné.

Dodejme, že Petr Vokřál je bývalý primátor Brna, který v červnu 2020 z hnutí vystoupil, přičemž jedním z důvodů bylo toto: "ANO se vydalo spíše směrem politikaření v klasické partaji, kde jedinou starostí je vyhrát volby." Řekl Vokřál.

Tomáš Macura se na sněmu rouhal, když celkem popravdě prohlásil, že ve městech volí ANO jen důchodci a městská chudina. Snažil se delegáty přesvědčit, že by se hnutí mělo snažit oslovit mladé lidi a nevymlouvat se, že "ti volí Piráty", oslovit živnostníky a podnikatele. K opoziční kritice nové vlády řekl, že ji sice chápe, ale "kvantita převyšuje nad kvalitou". Varoval před frustrací lidí z politiky, aby pak nevyhrál někdo třetí, koho jistě nechceme. Na místopředsedu ani nezkoušel kandidovat.

Pan Macura vždy vystoupí a potom není nic

Na primátora Ostravy ihned reagoval předseda Babiš. Jeho výtky odmítl: "Pana Macuru známe… Pan Macura vždy vystoupí a potom není nic. Ale já jsem za to rád. A já bych strašně rád, aby teď tady vystoupila předsedkyně Mladého ANO a řekla nám, jak je to s Mladým ANO, aby tady vystoupilo naše pravicové křídlo naší vlády, paní Schillerová a pan Havlíček, aby řekli, co jsme všechno udělali pro živnostníky a… ano, catch all party, já jsem o tom přesvědčenej." Dodal, že "levice a pravice neexistuje, ti, kteří tam jsou od Listopadu, tak si na ni hrají a jde jim jednom o koryta". Macuru smetl, shodil. Oponentura se nepěstuje, je zesměšněna. Hnutí Babiš dál do hloubky a jednoznačně ovládá.

Jistý tichý vzdor proti němu asi existuje, ale nevyvře na povrch během sněmu, to by bylo v hnutí jednoho muže riskantní. O jistém, nijak rozhodujícím, podpovrchovém úpadku Babiše svědčí jeho volba: hlasovalo pro něj 76 delegátů z 95, tedy 80 procent, proti 6 a zdrželo se celkem 13. Toť vše.

Prvním místopředsedou se stal čerstvý člen hnutí, bývalý multiministr Karel Havlíček. Dostal víc hlasů než Babiš, 82 z celkových 93, jeden byl proti, 10 se zdrželo. Do strany přitom Havlíček vstoupil po loňských volbách, v říjnu 2021, stejně jako Alena Schillerová. Suverénní volba statutárního zástupce předsedy bude zřejmě vykládána jako "volba Babišova nástupce", pokud by kandidoval na Hrad. A on skoro jistě kandidovat bude.

Jenomže to může být mylné, zavádějící nazírání věci. Kdo sázel na Babišovi supervěrnou Alenou Schillerovou, byl asi při volbě statutáře zklamán, ale nemusí to nic moc znamenat. Schillerová dostala nejméně hlasů z řadových místopředsedů, 74 pro, 2 proti, 17 se zdrželo z celkových 93. Ale je předsedkyní klubu poslanců ANO a zvolena byla, i když má za sebou malér s útratou z eráru za své fotografie.

Exministryně financí původně tvrdila, že si svůj velmi pěstěný instagramový účet spravuje sama. Po volbách ale vyplulo na světlo, že za svého fotografa a kameramana od září 2020 zaplatila 1,93 milionu korun, s odvody na zaměstnance dokonce 2,5 milionu korun z rozpočtu ministerstva.

Máme hezké logo, v tom marketingu jsme pořád nejlepší

Tento malér kritizoval i Babiš, ale nijak ostře. Řekl: "Byl jsem naštvaný. Bylo to naprosto zbytečné, poškodilo to celé hnutí. Já osobně jsem vždycky takovéto věci striktně odděloval. Věci, které patřily pod hnutí, byly pod hnutím." Nic víc. Babiš věří, že se Schillerová poučila a že už napříště nebudou "fotky s pávy". Odtud se dá soudit, že soutěž o Babišova nástupce, pokud by se dostal na Hrad, pokračuje, nic není rozhodnuto. V hnutí, které řídí jeden člověk, je to ostatně samozřejmé.

Další známkou postoje "nic neměnit" a "děláme to dobře" je kupříkladu zvolení Radka Vondráčka, v minulém období předsedy sněmovny, řadovým místopředsedou. Dostal 77 hlasů pro, 4 proti a 12 se zdrželo. Vondráček snadno prošel. Velké většině delegátů vůbec nevadilo, že jeho právní kancelář spolupracovala s kroměřížskými lichváři Miroslavem Kolmanem a Rudolfem Cieslou, kteří vedli společnost CK Finance a podvodnými půjčkami připravovali klienty o majetky. Později byli odsouzeni. Vondráček a jeho společník z advokátní kanceláře lichvářům poskytovali právní servis a v mnoha případech je zastupovali. Žádný problém.

Také jakési občerstvení vedení ANO zvenčí nevypadá nijak zásadně, figurují v něm sice dva čerství členové hnutí, Havlíček a Schillerová, ale oba pro Babiše až otrocky pracovali ve vládě a změnu rozhodně nepředstavují.

Nezměnil se ani tón Babiše a jeho nejbližších, nebýt covidu, volby by vyhráli, makali ze všech sil, nic zásadního neudělali špatně, neustále mysleli na lidi, prostě dokonalí politici. Ano, už přiznávají, že jsou politici, Schillerová to o sobě řekla výslovně. Babiš mluvil posměšně o "tradičních politických, takzvaně demokratických stranách", zase vytáhl "polistopadový kartel", novou vládu popisuje jako podvodníky a všecko, co dělají, je podvod. Slovo podvod teď muž obviněný z dotačního podvodu doslova miluje. Dál vykládá, jak nepodepsal Green Deal atd.

Vlastně vás až překvapuje, že to delegáti tak trpně snesou, že se v tom množství lidí nevzedme touha oponovat, a když, jako u Macury, tak je tak krotká, že je vám toho politika skoro líto a máte chuť křičet, ať ho Babiš nechá na pokoji.

Co bude s ANO dál, je naprosto v rukou Andreje Babiše. Samozřejmě je to chyba, samozřejmě to zvlášť nyní hnutí ohrožuje. Protože pokud on z ANO odejde, ať už na Hrad nebo někam úplně jinam, bude najednou slabé, opuštěné, bez idejí a bez programu. Programem hnutí ANO je přece Babiš, Babiš, Babiš, Babiš…

V čem je ANO nejlepší? To řekl předseda sám na konci sjezdu: "Máme hezké logo, v tom marketingu jsme pořád nejlepší. Aspoň ty tradiční, demokratické strany s bohatou korupční historií jsme taky něco naučili za těch deset let, protože předtím to vůbec neuměly a teďka nás kopírují…" ANO je Babiš a jeho chtění a ANO je marketing. Žádný jiný obsah vlastně nemá a mít nechce. Je dost smutné, že to v českých podmínkách tak dobře funguje, že to tolika voličům naprosto stačí. Jako by je vůbec nezajímala budoucnost.

