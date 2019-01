Huawei musí pracovat pro čínské tajné služby. Zeman je obchodní agent Číny

Informace o podezřelé činnosti Huaweie se množí. Zeman boj za Čínu bez potíží špehující v Česku prohrává. Avšak čínské investice nám cpe dál.

V pondělí večer se sešli Andrej Babiš s Milošem Zemanem. Tématem byla také čínská firma Huawei, před níž již dříve varovala tajná služba BIS a loni před Vánoci i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Firma má v Číně zákonnou povinnost získávat informace pro čínské tajné služby, také proto je vnímána jako riziko. NÚKIB před ní varoval státní úřady a soukromé firmy.

Miloš Zeman Huawei dále podporuje, varování NÚKIB napadl a spojil s BIS, ačkoliv civilní kontrarozvědka s varováním NÚKIB neměla nic společného. Prezident tvrdí, že výrobky Huawei bezpečnostní riziko nepředstavují, ač nemá specializovaný aparát, který by to doložil. Též tvrdí, že českým firmám hrozí v Číně za varování odveta. Je znám svojí podporou čínského režimu, obrat k Číně nazývá "ekonomickou diplomacií", již vyměnil za podporu lidských práv.

Babiš po setkání se Zemanem oznámil o firmě Huawei toto: "Tam není co řešit. NÚKIB dal varování. Pan prezident mě informoval, že Huawei má v úmyslu v Čechách investovat. … Jsem přesvědčen, že na úrovni EU států bychom o tom měli mluvit, ale je jasné, že na základě varování NÚKIB musí všechny státní i soukromé orgány udělat audit, a uvidíme, k jakým dospějí výsledkům."

Suché oznámení, organizace a firmy musejí na žádost NÚKIB provést kontrolu. Babiš by se také rád opřel o nějaký společný postup EU. Česko dávno rezignovalo na to, že by bylo snad v něčem první, průkopníkem, natožpak ve snaze bránit "Zemanově Číně", aby u nás prováděla špionáž. Šéf ANO se zuby nehty pokouší vyhnout střetu se Zemanem, což je ve šlamastyce s Huaweiem (a další firmou ZTE) stále těžší.

Za pozornost stojí věta "pan prezident mě informoval, že Huawei má v úmyslu v Čechách investovat". Zeman vystupuje jako obránce čínské špionáže (doložíme, že ta zde opravdu hrozí) i jako jakýsi "čínský obchodní cestující", který nabízí Česku čínské investice. Ostatní prezidenti, když už se montují do kšeftu, fungují obráceně, nabízejí produkty své země jinde, Zeman je tedy opět výjimka, "originál".

V Praze dohuaweiováno

Jsou čínské soukromé firmy včetně Huaweie skutečně povinny spolupracovat s čínskými tajnými službami? Odpověď poskytl server Sinopsis. Mluvčí Huaweie sice sdělila, že neexistuje čínský zákon nebo nařízení, který by nutil Huawei, aby do svých výrobků povinně instaloval tzv. "back doors" (tedy možnost tahat tajně informace ven), takový detail ovšem vůbec není potřeba.

Sinopsis uvádí, že čínské zákony jednoznačně zakládají povinnost všech právnických i soukromých osob spolupracovat na národních informačních operacích. "V článku 7 zákona o kontrašpionáži (čung-chua žen-min kung-che-kuo fan-ťian-tie) z roku 2014 se píše: V případě zjištění, že instituce státní bezpečnosti získají informace o špionážní aktivitě a shromažďují důkazy, musí dotčené instituce a jednotlivci podat pravdivé informace, nesmí odmítnout [spolupráci]."

Ještě explicitnější a pro zahraniční operace užitečnější je podle Sinopsis článek 22 v zákoně o státní zpravodajské činnosti (čung-chua žen-min kung-che-kuo kuo-ťia čching-pao fa): "Všechny organizace a občané musí dle zákona podporovat národní informační operace, spolupracovat [na nich] a koordinovat [dle nich svou aktivitu] a střežit veškerá tajemství o národních informačních operacích, která jsou jim známá." Tyto komunistické zákony byly přijaty v éře Zemanova přítele Si Ťin-pchinga. Takže ano, čínské firmy musí poslouchat tajné služby a nesmí spolupráci prozradit.

Letos v lednu polská policie zatkla čínského zaměstnance pobočky Huaweie Wej-ťinga W. a bývalého polského rozvědčíka Piotra D. Prý špehovali pro Čínu. Huawei se od Wej-ťinga W ihned distancoval a oznámil, že ho kvůli poškozování dobrého jména společnosti propustil. (Soudružské řešení.) Obrovským problémům čelí Huawei v USA, FBI a ministerstvo spravedlnosti proti firmě čerstvě vznesly 13 obvinění včetně bankovního podvodu, spiknutí za účelem oklamání soudu, spiknutí za účelem krádeže obchodních tajemství T-Mobilu atd.

U nás přineslo varování NÚKIB také ovoce. Praha má v plánu vyřadit společnost Huawei z budoucích tendrů městských firem. Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) uvedl, že magistrát má první seznam technologických zařízení od čínských společností, která byla dodávána do městských firem. "Jsme schopni to systémově řešit," řekl Hlubuček Seznamu. "Podle zákona o kybernetické bezpečnosti je každý podnik povinen zabývat se řízením rizik, což bylo dosud podceněno. Nyní, když máme zprávu, že společnost Huawei je bezpečnostním rizikem, můžeme na jejím základě firmu vyřadit z veřejných zakázek," doplnil.

Informace o podezřelé činnosti Huaweie a ZTE ve světě se rychle množí. Zeman svůj boj za Čínu u nás bez potíží špehující naštěstí (a také díky bezpečnostním institucím) zatím prohrává. Ani to mu však nepřekáží v tom, aby nám cpal další čínské investice. Údajné investice.